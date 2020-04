Inicia la semana con tu horóscopo empresarial en esta cuarentena

Qué depara tu signo zodiacal para estos días

LA ENERGÍA EN ESTA SEMANA (DEL 13 ABRIL AL 19 DE ABRIL DEL 2020)

Tenemos la energía "no" convencional del arcano mayor del tarot "El Loco" que nos hace una invitación a que dejemos de sobrepreocuparnos cambiando o invirtiendo esa energía en algo más productivo, nos dice que el hecho de mirar un aspecto positivo dentro de lo que es este aparente caos puede generar un gran cambio en el ambiente laboral y personal.

ARIES (21 DE MARZO A 20 DE ABRIL)

Es buen momento para interiorizar en tus objetivos profesionales, muchos sueños o proyectos planteados podrán efumarse por tu impetuosidad; en cuestión de dinero y progreso en el trabajo, mantente firme y enfocado en la dirección que te has planteado, la dirección que llevas es la correcta y pensar en un cambio en estos momentos te hará perder la estabilidad.

Aprovecha estos días para poner atención a tu salud, pues ésta interviene directamente en tu desarrollo laboral; asimismo, es conveniente que seas objetivo en tu trabajo y no te dejes llevar por el deseo de controlar y/o dominar todo a tu alrededor, pues puedes arriesgar vínculos importantes por buscar satisfacer tus intereses personales.

TAURO (21 DE ABRIL A 20 DE MAYO)

Es buen momento para gozar de ti mismo, esta situación de encierro te puede enseñar a cómo disfrutar de ti y de tu tiempo contigo mismo, asuntos laborales relacionados con juntas, cuestiones legales y dinero se resolverán a tu favor y con un gran beneficio.

También es importante que mantengas un nivel de comunicación pulcro en tu trabajo y negociaciones para evitar malos entendidos. Sé paciente, aunque parezca que todo está más lento, es una buena oportunidad para cultivarte -busca desarrollar nuevas habilidades relacionadas a tus negocios o tu trabajo-. Vienen buenas oportunidades a nivel de trabajo y negocios, equilibrio en lo económico y estabilidad con un "nuevo" comienzo.

GÉMINIS (21 DE MAYO A 20 DE JUNIO)

Vienen posibilidades de renovación a nivel personal que tendrán repercusión en tu campo profesional, renueva tus objetivos y tus enfoques, salte de la melancolía de pensar en el trabajo que tuviste alguna vez y haz tuyas las oportunidades que tienes por venir, que por cierto son muy buenas.

Manten buena comunicación con tus empleadores o tus empleados, haz un esfuerzo por mantenerla sin importar la distancia. Viene una situación complicada de malos entendidos en el trabajo, manten tu emocionalidad fuera, para no correr algún riesgo. Aprovecha este tiempo con familia, es buen momento para reconocerte y mitigar con la familia el estrés de lo laboral.

CÁNCER (21 DE JUNIO A 20 DE JULIO)

La inacción, Cáncer, te está matando. Busca hacer una planificación de tus actividades y distribúyelas adecuadamente en tu día, esto te ayudara a salir de ese círculo vicioso en el que te encuentras cambiando la perspectiva de tu situación, esto te permitirá apreciar de manera positiva todo tu entorno.

Corta comunicación con todas aquellas personas que no te contribuyen, a nivel de negocios, si es necesario que exista una separación o cierre de ciclo, confluye con eso. No pierdas la esperanza de que todo mejore, requieres de más firmeza en tus decisiones, no temas dar el paso, te deviene si tomas valor; una salida y un encuentro con el equilibrio y estabilidad económica que has estado persiguiendo.

LEO (21 DE JULIO A 21 DE AGOSTO)

Aterriza, mi querido Leo, tu negocio, tu trabajo requieren de toda tu atención, no permitas que esta situación te vuele la cabeza. Requieres de organizar tu tiempo invertido en el trabajo y separar un poco la emocionalidad. Permite manifestar de manera adecuada tus puntos de vista en lo laboral, es buena oportunidad de arreglar y cambiar a tu favor acuerdos con tus superiores.

Si tienes ideas o propuestas para tu trabajo es buen tiempo para ponerlas sobre la mesa, te escucharán con disposición. Salte del caos mental en la que te encuentras, pues vienen buenas oportunidades en tu trabajo, como una promoción, un ascenso o alguna clase de beneficio.

VIRGO (22 DE AGOSTO A 22 DE SEPTIEMBRE)

Tienes motivos para celebrar en esta semana, date la oportunidad de sonreír por lo que tienes, trabajo y dinero no te faltara en estos días. Pareciera hoy que te identificas con la pereza, pero calma, que esto cambia en los próximos días, tendrás ese negocio, trabajo o proyecto esperado para desarrollarlo y construirlo. Hay malos entendidos que aclarar en tu trabajo, por favor hazlo lo antes posible, la distancia y el silencio reflejan cierta inmadurez, salte de esa imagen, por favor.

Romper las barreras de comunicación en tu trabajo viene con nuevas posibilidades para ti, mejorará el ambiente en los negocios que estés por llevar o comenzar. Dinero y trabajo que estuvieron en "standby" o que han tardado en pagarte, serán saldados. Sonríe, todo mejora pronto.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE)

Tus cualidades de buscar el equilibrio se denotan y fortalecen sobre otras cualidades tuyas, si tienes algún negocio en pareja o en sociedad, la comunicación es un buen canal y camino para mejorar todo lo relacionado a ello. El que todo sea claro como el agua, traerá buenos frutos para las negociaciones y contratos y acuerdos que vienen.

Tu intuición puede ser un buen sensor para ti si buscas una respuesta rápida ante la duda que te genere algo o alguien. Trabajo no falta, sigue llegando y con ello también el dinero. Habrá mucho equilibrio, por más dura que se presente la situación, a veces mantener un poco hermético tu círculo laboral puede ayudarte a tener claridad.

ESCORPIÓN (23 DE OCTUBRE A 22 DE NOVIEMBRE)

Parece que te encuentras en una situación complicada, te sientes como si nada tuviera rumbo o dirección, pon la emocionalidad a 0° y pon atención en tus recursos y tus capacidades. Si te contemplas con calma y las desarrollas verás que tu economía no para y te da un suspiro ante tu situación. Este es tiempo para "descansar", aprovéchalo, la pasión que tienes por tu trabajo, tenlo para tu descanso.

Planea tus actividades por día y hora, esto te mantendrá ocupado y con la mente enfocada, para que encuentres equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal. Estás en tiempo de crear los negocios y proyectos que has deseado, solo planea y organiza, te recuperarás antes de lo pensado.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE)

Es momento de encontrar pasión por algo de lo que haces, pensar en el cambio no es malo, pero la energía no te favorece en estos momentos, manten la calma, Sagitario, que tienes estabilidad, tanto económica como laboral, aguanta un poco, que las ganas por volar o el fastidio por la rutina no te quiebren tus oportunidades de trabajo.

Alguien de confianza te servirá para dar desagüe a tus pensamientos, sé perspicaz, si es con respecto a trabajo acercarte con tus superiores te puede traer muchos beneficios. Respeta los tiempos de tu soledad, pueden beneficiarte mucho en temas de trabajo y negocios, te traen mucha claridad. Confía en las personas dentro de tu empresa, el generar vínculos con ellos puede influir en un futuro cercano de manera positiva.

CAPRICORNIO (21 DE DICIEMBRE A 19 DE ENERO)

Se te invita a descubrir tus capacidades para crear y si esto lo llevas a tu campo laboral, te traerán incontables beneficios, mantente reservado con tus opiniones en el trabajo, es lo mejor que puedes hacer por ti. Vienen algunos momentos complicados en lo laboral, pero serán solo temas de comunicación; en cuestiones de dinero, reduce tu estrés y preocupación, que este trabajo que tienes te va a proveer de lo que necesitas.

Manten la clama, aunque pareciera que en lo laboral todo va mal, sé paciente, que esa situación cambia para mejor en menos tiempo de lo que piensas.

ACUARIO (20 DE ENERO A 18 DE FEBRERO)

Manten los pies en la tierra, en términos de trabajo tu posición o tu puesto se puede ver comprometido por tu actitud, el que desarrolles la empatía puede mejorar la ventana de tus ingresos y tus posibilidades en tu medio laboral. Recuerda "el león piensa que todos son de su condición", pero este refrán no incluye a todos los que te rodean. Si mantienes buena comunicacion con tus empleados o empleadores, tendrás una visión mas amplia de como actuar en estos tiempo "turbios".

No te arriesgues, sé precavido con tu salud, puedes tener un desequilibrio en tu vida por un descuido en tu salud y eso, naturalmente, tendrá repercusiones en tu trabajo. Sé firme y, al mismo tiempo, humilde con tus compañeros o socios en el trabajo, tener buena imagen es bueno, pero ser sinónimo de buena compañía y de confianza es mejor para los negocios.

PISCIS (19 DE FEBRERO A 20 DE MARZO)

Anhelabas tiempo de descanso y tiempo para aprovechar en ti, disfrútalo y gózalo en serio, porque el trabajo para ti no termina. El hecho de que te sientas en recesión o percibas que tu entorno se encuentra así, no lo es del todo, pon atención en lo que te comunican en el trabajo, se te pueden estar yendo o escapando buenas oportunidades para concretar negocios, has sabido llevar un buen equilibrio entre tu vida personal y el trabajo, pero si en algún momento te excedes puedes caer en algún problema de salud, o bien, perder tu trabajo.

No te dejes llevar por propuestas que aparentan ser muy tentadoras, platícalo con tu socio o con tu líder y evalúa junto con su opinión si puede o no ser una opción que te contribuya.