Inicia la semana con tu horóscopo empresarial

Empresario, quítate los juicios, estos te roban el tiempo

LA ENERGÍA EN ESTA SEMANA (DEL 27 ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2020)

Esta semana tenemos la energía del Arcano mayor del tarot "La Justicia", es el número 11 de los arcanos mayores, esto nos indica que es buena oportunidad de cambiar nuestro enfoque en los negocios, tomando en cuenta que las prioridades están cambiando "momentáneamente". Algunos de estos cambios prevalecerán después de esta situación, teniendo un enfoque a largo plazo puedes construir mejores herramientas y alcances para tus negocios. Además, la carta de la justicia nos habla de que se comenzarán a equilibrar todo lo que parece que está en desajuste.

Empresario, quítate los juicios, estos te roban el tiempo y la atención que puedes brindar si actúas sobre las normas, todo encuentra un cauce a favor de la economía, confía.

ARIES (21 DE MARZO A 20 DE ABRIL)

Pensar en el dinero está bien, pero si lo pones como prioridad te vas a frustrar, puede que tu situación laboral este delicada o frágil; sin embargo, es la manera en la que estás contemplando tu situación lo que te tiene así, será buen momento para que pongas en marcha proyectos que has dejado de lado. Eres creativo y bueno para iniciar todo tipo de proyectos, has valer esa cualidad tuya y salte del estado de "vencimiento" que te has autoimpuesto, sé claro en tu comunicación y habla hasta de lo que hace sentirte cabizbajo, hay empatía a tu alrededor, pero no lo percibes, pues no te sales de ti.

Tienes toda la potencia esta semana para atraer dinero a tu vida, contempla con calma todo tu escenario y realiza los cambios necesarios para que esto suceda, si sigues tus instintos y tu naturaleza creadora, saldrás de este pequeño bache antes de lo que te imaginas.

TAURO (21 DE ABRIL A 20 DE MAYO)

Es buena semana para no perder la motivación, Tauro. Todo tu ímpetu y esfuerzo te traerá beneficios en un mediano y largo plazo, mantienes al alza tu economía y eso es una buena noticia, quiere decir que no te falta el trabajo ni el dinero. No es buen momento para que busque invertir o cambiar de empleo, proyecto u objetivos, sé fiel a tu mayor cualidad "la paciencia" y mantente enfocado(a), sé firme contigo y con tus metas.

Busca alguna actividad que contribuya a que bajen tus niveles de estrés y de ansiedad, puede que tengas una ligera recaída en tu salud que repercuta en tu trabajo, pero nada grave, aguas con las piernas y objetos en el suelo. Haz las paces con tu equipo de trabajo, no todos tienen tu fuerza característica para afrontar situaciones como las que estamos viviendo en estos momentos.

GÉMINIS (21 DE MAYO A 20 DE JUNIO)

Tienes buenas noticias esta semana, géminis, la energía te invita a crear algo nuevo o a cambiar tu vieja rutina, tus esfuerzos no son en vano, todo traerá su respectiva cosecha, solo no pierdas la motivación en tu trabajo. Se te reconocerá por mantener tu esfuerzo constante y esto abre las puertas a una mejora en tu economía y estabilidad laboral.

Viene una buena oportunidad de crecimiento en tu trabajo, esto te dará una sensación de alivio con respecto a tu situación actual, el apoyo de tus colegas, superiores y de quienes estés a cargo, si es el caso, va a ser crucial en tu desarrollo y en tu crecimiento laboral, mantén tu imagen impecable, pues estás siendo un punto de atención importante en tu trabajo.

CÁNCER (21 DE JUNIO A 20 DE JULIO)

No es buena semana para que se desborde tu mente con ideas vagas e historias, enfoca tu atención en el gusto por tu trabajo, ese cambio de actitud y animo te hará ver que la situación no es tan dura como parece, simplemente tu foco de atención ha cambiado. Mantenerte comunicado de manera productiva en tu trabajo puede cambiar tu situación para mejor, los trabajo o proyectos en equipo son un buen impulso para que suba tu ánimo y seas más positivo.

Alégrate, trabajo y salud no te faltan, por el contrario, si tienes oportunidad de compartir buenas noticias con tu círculo laboral, ¡hazlo!, será una muy buena contribución. Hay una buena oportunidad de crecimiento, da el paso y que no te gane el temor al "¿Qué pasará?".

LEO (21 DE JULIO A 21 DE AGOSTO)

Se viene fuerte la energía contigo esta semana, estarás fuerte, enfocado, claro, objetivo y listo para resolver todo lo que se viene y lo que está pendiente. Tienes la energía de la prosperidad de tu lado esta semana, si piensas en generar más recursos, ya no lo pienses y lleva esa idea a los hechos, invertir en tu persona es un buen negocio, por otra parte, vienen momentos en los que tu comunicación en lo laboral tiene que ser pulcra, pues habrá choques con tu equipo de trabajo o colaboradores.

No dejes tu salud mental ni las de tus colaboradores o tu equipo de trabajo en descuido y desatención, esto repercutirá fuertemente en el desarrollo de tu empresa, trabajo y persona. Cuida con quien compartes tus ideas y tus proyectos y sé selectivo al momento de iniciar un proyecto, si es que lo tienes contemplado, algo puede no salir bien si no eres cuidadoso.

VIRGO (22 DE AGOSTO A 22 DE SEPTIEMBRE)

Estás en un buen momento para replantear tus metas y objetivos, tanto personales como laborales. Reevalúa la manera en la que inviertes/gastas tus ingresos, por ahí tienes fugas que ya están siendo interesantes, aguas con la comunicación en tu círculo laboral, pregunta por lo que no entiendas y antes de emitir alguna opinión, sé cuidadosa(o), se puede prestar para algún malentendido o discusión

Viene una perdida en cuestión laboral, no te desanimes, que ahí el mundo no se acaba, esto se refiere a algún corte, pero no necesariamente de personal. Se fortalece un posible proyecto dentro de tu empresa y serás tú considerado(a) para llevarlo a cabo, sonríe y arriba ese ánimo, que tu economía mejora en el transcurso del mes siguiente.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE)

Esta semana tendrás trabajo con respecto al egoísmo, tus intereses no son los de todo tu equipo, ábrete a la posibilidad de aprender y escuchar la opinión de los demás. Si unes tu visión con las de los otros, encontrara un mejor camino y dirección en lo laboral, viene un ingreso importante para tu economía, te traerá alivio y ligereza, lleva a otros ámbitos de tu vida, principalmente el laboral, la pulcritud de tu comunicación, esto te abrirá aún más las posibilidades.

Dale fuerza a lo positivo en tu círculo laboral, pudiera parecer que el panorama no es bueno, mantén tu ímpetu, que servirá de ejemplo para tus colaboradores, fortalece tus sociedades y los vínculos con tus compañeros de trabajo, esto permeará y creará buenas oportunidades de crecimiento a corto plazo.

ESCORPIÓN (23 DE OCTUBRE A 22 DE NOVIEMBRE)

No pierdas la calma, contempla esto como una oportunidad para conectar aún más contigo, contrariamente a los demás signos, te sienta bien el encierro y el estar apartado. Aprovecha este tiempo para retomar, concretar y crear proyectos, estos te traerán una recuperación en tu economía, aunque no lo parezca en el momento. Cuida y mantén vivos y frescos los canales de comunicación con tu círculo laboral, se empático y recuerda que todos tienen cierto desgaste y hartazgo, evita discusiones.

Rebozas de trabajo, así que acelera el paso y fíjate metas para concluir todo, esto te puede ayudar a priorizar y ser cumplido; será una buena cosecha a mediano y largo plazo, sé cuidadoso con lo que prometes, pues si te encuentras con alguien que no acepta fallos, podrás perder oportunidades importantes de trabajo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE)

Tus cualidades de líder serán probadas, es momento de hacer uso de todo aquello que te caracteriza. La confianza en ti será tu pilar, eres de los que se ha mantenido más estable en tu círculo de trabajo, eso no lo pierdes, comparte algunas ideas acerca de economía o de trabajo con tus colegas, serán buena contribución. Por otra parte, guardar secretos con tus compañeros, colegas o trabajadores puede ser delicado, esclarece dudas y disipa los malos entendidos que pueden rondar por ahí, es importante que lo hagas.

Sé mesurado con tus "reservas", recuerda que no es buen momento para querer crecerlas, reorganiza y prioriza de nuevo la distribución de dinero que estás haciendo, no hay fugas, sin embargo, es importante cambiar la manera en la que "cuidas" tus recursos. Vienen algunos altibajos en tu carrera profesional, no pierdas lo ánimos, que no sales mal parado(a).

CAPRICORNIO (21 DE DICIEMBRE A 19 DE ENERO)

Esta semana es buena oportunidad para generar nuevos contactos y relaciones, tanto en lo laboral como en lo social. Haz un pequeño ajuste en la distribución de tus recursos, hay posibilidad de una pausa importante en cuanto a la entrada de dinero se refiere, aguas con tu comunicación, Capricornio, te has estado metiendo en situaciones de conflicto, trabaja en ello, es buen tiempo para comunicarte diferente.

Pon atención en tus actividades laborales, negociaciones e inversiones en las que estés involucrado(a), no todo lo que brilla es oro. Estás en buen momento para cambiar de dirección si es que tienes duda de a dónde vas como trabajador y como empresa, según sea el caso.

ACUARIO (20 DE ENERO A 18 DE FEBRERO)

Es buen momento para que des gusto a tus placeres, y estos incluye el trabajo, hacerlo con gusto cambiara tu estado de ánimo. Tu economía no baja ni se desestabiliza, te encuentras en un estado "pleno" con lo necesario para vivir, mantente positivo, de repente tu cabeza te hace malas jugadas, reconecta con tus socios, empleados o colaboradores, es buen momento para cambiar los términos y condiciones de comunicación en tu círculo laboral.

Si tienes alguna preocupación por tu salud o el trabajo, déjalas pasar, pues gozaras de buena salud y mucho trabajo, en términos laborales sé ordenado y selecciona un espacio específico en el que puedas trabajar a gusto, esto aumentara tu productividad. Si tu diriges un negocio o proyecto, recuerda que tú eres el líder, direcciona bien a tu equipo, lograrás hacer algo importante.

PISCIS (19 DE FEBRERO A 20 DE MARZO)

Vienen nuevas oportunidades en lo laboral para ti, hay posibilidades de un ascenso, deja el miedo a un lado. Establece reglas, o negociaciones dentro de tu círculo laboral, una reorganización puede ayudar a aumentar la productividad y el desempeño de tu equipo o colaboradores, sé un poco más aterrizado y claro en la forma en la que te comunicas. Es de importancia para las situaciones que vinen para ti dentro de ese equipo o proyecto.

Sé valiente y recorta gastos innecesarios, ese será un apoyo personal a tu economía, aunque no hay un recesión ni baja importante. En tema laboral, viene trabajo para ti el próximo mes, ese trabajo te permitirá desarrollar o llevar a cabo un proyecto personal, que has tenido muy presente y no habías tenido la posibilidad de concretarlo.