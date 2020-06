Esta semana será ideal para ajustes y alienación en negocios

Mantén tu comunicación en un nivel de rectitud y racionalidad

LA ENERGÍA EN ESTA SEMANA (DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO DEL 2020)

Esta semana tenemos presente la energía del arcano XI del tarot "La justicia", esto quiere decir que la energía regente será de alineación, de ajustes y de arreglos en términos de negocios, financiamientos, créditos y asuntos legales. Será una buena semana junto con las próximas, para poder crear un equilibrio ante la crisis que hemos estado afrontando. Esto, trae consigo un movimiento energético importante, pues todo vuelve a ordenarse saliendo a un ritmo lento pero significativo del caos presente. Vienen tiempos ligeros.

ARIES (21 DE MARZO A 20 DE ABRIL)

Comienzas esta semana con una energía distinta de las semanas anteriores, nuevos bríos te traen buenas noticias y nuevas oportunidades de negocios e inversiones, solo mantente enfocado en tus metas, analiza todos los detalles de tu situación actual y sobre eso plantea una estrategia distinta para actuar y para avanzar. Mantén tu comunicación en un nivel de rectitud y racionalidad, tal que te permita ser escuchado por los demás con seriedad y profesionalismo, debes mantener la integridad, la honestidad y mantener un diálogo abierto.

Esta semana tienes posibilidad de ir conforme tus planes, pues tu creatividad se verá recompensada en las próximas semanas. Amplía tu perspectiva conforme a tus planes laborales y financieros, delega responsabilidades y aligera la carga que tienes, aprovecha tu experiencia laboral para mejorar tu condición económica y comienza a mostrar interés por tus colegas, se te ha insistido mucho en esto desde hace semanas.

TAURO (21 DE ABRIL A 20 DE MAYO)

Esta semana se te invita a trabajar en tu paz mental, te has sobrecargado de muchos pensamientos y requieres de refrescar tu mente, date el tiempo y la oportunidad de hacerlo. Siéntete satisfecho con el trabajo realizado, lo has hecho bien y esto te será recompensado, es buen momento para que pienses en una nueva formación o capacitación, comunica con fuerza y claridad, para que tus planes sean efectuados, sobre todo si estas liderando algún proyecto o un equipo de trabajo.

Se aproxima un nuevo reto, pues tus cualidades han sido observadas y catalogadas como aptas, revisa minuciosamente documentos y contratos antes firmar o cerrar algún tarto. El avance en tu profesión se mantiene como estable, a pesar de la turbulencia aparente, busca elaborar nuevos proyectos.

GÉMINIS (21 DE MAYO A 20 DE JUNIO)

Esta semana tienes desafíos nuevos, sobre todo uno que pondrá a prueba tus aptitudes, es un desafío que esperabas ya hace tiempo, aléjate de dramas ajenos y trabaja con la paciencia. Contempla el panorama general de tu vida, parece que estás por perder algo; sin embargo, esto te traerá muchas y muy buenas oportunidades, tanto laboral como económicamente, sé precavido en lo que comunicas y en cómo lo comunicas, recuerda que lo que das es lo que recibes, sé cuidadoso con tus gastos, puede que te arriesgues a un despilfarro o estafa.

Viene una semana llena de soluciones, sobre todo a temas que se quedaron rezagados hace tiempo, esta situación te llevará a desarrollar un mejor autocontrol. Pon atención en las próximas ofertas o solicitudes que te realicen o en las que te consideren, debes estar preparado para cualquier posibilidad, mantén la determinación y prepárate para seguir adelante.

CÁNCER (21 DE JUNIO A 20 DE JULIO)

Se te invita a hacer caso a tu intuición, o ese sexto sentido que tienes para los negocios, reflexiona sobre la información que recibes y sobre tu papel en tu trabajo, existe la posibilidad de que algo cambie. Si amplias tu perspectiva con respecto a tu entorno laboral, te darás cuenta de muchas de las oportunidades que tienes para poder hacer y tener más dinero y beneficios en tu empleo, tu comunicación tiene que ser dirigida hacia los detalles, en esta semana, si dejas escapar detalles, se podría generar alguna especie de conflicto que te ponga en una situación incómoda, atento(a).

Recibes una buena noticia acerca de trabajo o negocios que "se habían quedado estancados", cree en tus capacidades, antes de lo que piensas saldrás de esta situación que ha sido difícil y complicada para ti. Cerrarás algún negocio o contrato, que llevas ya bastante tiempo en el proceso, todo saldrá bien, requieres de abrir tu mente a la comprensión y al entendimiento, saliéndote de la emocionalidad.

LEO (21 DE JULIO A 21 DE AGOSTO)

Se te invita esta semana a ser agradecido con las personas que te rodean, muchos han contribuido a tu éxito y a tu crecimiento y es justo que haya una retribución, requieres de expresar tu convicción y tu compromiso en tu empleo, círculo laboral, o bien con tus líderes. Te has mantenido distante y quizá un poco desinteresado para con las personas a tu alrededor, lo que comunicas es tan importante como lo que piensas y realizas, deja de analizar tanto los problemas y ponte en acción, tu intención de analizar todo a profundidad ha provocado que todo de retrase, busca en todo momento llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes.

Tienes rezagada una situación laboral del pasado, esta semana es buena oportunidad para que sueltes todo tipo de "malas" experiencias pasadas, para que puedas enfocar tu energía y tu motivación hacia a delante y hacia lo que buscas. Se te pide que tomas una elección y que seas valiente, pues esta modificara tu situación y tendrás dificultades para ver con claridad.

VIRGO (22 DE AGOSTO A 22 DE SEPTIEMBRE)

Temas jurídicos o resoluciones dentro de tu trabajo se resolverán de manera favorable, si te encuentras en el área de RH, te viene una situación incómoda, pues pondrán en tus manos la elección de ajustes de importancia. Se aproxima una situación ligeramente incomoda, procura no tener relaciones de pareja en tu trabajo, no te traerá mucha contribución que digamos, si mantienes esa línea de separación entre tu trabajo y tu vida personal, será una experiencia mucho más positiva, tu comunicación tiene que estar enfatizada hacia el agradecimiento y hacia la motivación en todo tu círculo laboral, pierde un poco la frialdad.

Viene una celebración para ti, posiblemente sea un caso ganado, una oportunidad de empleo nueva o una junta en el trabajo en donde salgas favorecido. Tendrás la oportunidad de conseguir ese "nuevo comienzo" que has estado maquilando en tu mente, sé benévolo contigo mismo(a) y no te resistas al cambio, será necesario que hagas un buen proceso de cierre.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE)

No pierdas la confianza en las personas que te rodean, todos cometemos errores y la reacción de quienes te rodean pudo haber estado influenciada por ti, aunque no lo veas o reconozcas, esta semana se te hace una invitación a que aproveches las oportunidades que te hagan sentir emoción y aventura, solo no dejes de ser precavido(a). Maneja tu comunicación de manera meticulosa y premeditada, no para protegerte si no para que seas más cuidadoso(a) en lo que comunicas y en cómo lo comunicas.

Se acercan las posibilidades para un nuevo comienzo y esta vez, quizá sea fuera de algún círculo laboral o sociedad. En un lapso de 2 a 3 semanas tendrás posibilidades y oportunidades de una nueva experiencia, pero requieres de tener tu mente y tu corazón tranquilos y enfocados.

ESCORPIÓN (23 DE OCTUBRE A 22 DE NOVIEMBRE)

Esta semana está llena de oportunidades de que expandas tu visión sobre ti y comiences a apreciar tus capacidades y a llevarlas al campo de acción en tu vida, comenzarán a llegar propuestas de negocios, oportunidades de crear algún proyecto y respuestas acerca de procesos que aparentemente se quedaron estancados; si mantienes tu comunicación enfocada en tus principios morales y profesionales, cerrarás un ciclo importante con todo a tu favor, permitiéndote emprender en tu desarrollo personal y profesional en simultaneo.

No dudes de las ideas que tendrás esta semana, es momento de que nada te impida avanzar, recuerda trabajar en la comunicación, ábrete un poco más y expresa con claridad, profesionalismo y diplomacia asuntos relacionados con trabajo. Es tiempo de elegir liberarte de temores que te han mantenido atado en términos profesionales, requieres de depurar miedos y preocupaciones innecesarias en torno a la confianza en ti mismo(a).

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE)

Esta semana te trae las posibilidades para que des el siguiente paso en planes que ya tenías programados, todo lo que planees a partir de ahora hasta las próximas 6 semanas te saldrán como lo esperas, tienes buena energía para tomar decisiones que quizá parezcan descabelladas, te traerán gran avance. Procura tus relaciones laborales e interpersonales, encontrarás personas que compartan tu visión y objetivos. Se te invita a trabajar con disposición y buena comunicación con tus colaboradores, empleadores o personas a tu cargo, descubrirás la creatividad que tienen.

Cambia la perspectiva con la que has mirado todo tu escenario, reflexiona un poco y sé cauteloso con tus elecciones, posiblemente te encuentres con alguien que te haga cambiar la manera en la que ves las relaciones (todo tipo de ellas). Te encuentras en un periodo energético en el que puedes sembrar éxitos a futuro, recuerda emplear todos tus recursos en los próximos emprendimientos.

CAPRICORNIO (21 DE DICIEMBRE A 19 DE ENERO)

Se cumple un proyecto en el que has trabajado hace tiempo y con el cierre de una temporada que no te ha sido de mucha contribución, se te invita esta semana a ser optimista y a que confíes en que tienes la capacidad para cumplir con todos los retos que te pongan. Por cierto, la cantidad de trabajo y desafíos que se vienen para ti, te llevarán a conocer mejor tanto tus aptitudes como tus capacidades, recuerda que la manera en la te comunicas, tan hermética y discreta no te contribuye mucho con tus colegas o equipos de trabajo, ábrete un poco más, sé más expresivo y cambia la perspectiva, muestra un poco más de interés en que te comprendan a la perfección.

Sabes exactamente bien cuales, con los pasos a seguir en los proyectos venideros, tienes la ventaja de la experiencia a tu favor, esta semana será mejor si te enfocas en tu profesión. Requieres de desarrollar la capacidad de que las personas se sientan atraídas a ti para que así mismo encuentres disposición de su parte para contribuirte.

ACUARIO (20 DE ENERO A 18 DE FEBRERO)

Se requiere esta semana que pongas atención en tus horas de descanso, te sientes un tanto descompensado(a) y esto puede ser no contributivo para tu empleo, procura aliviar el estrés, tendrás tanto las posibilidades como las oportunidades de hacer elecciones que modifiquen y cambien tu situación, la manera en la que comunicas es la que ha impedido que las personas se acerquen a ti con confianza y serenidad, requieres de ser más amable para que tus colegas y equipo te apoyen.

Pon atención a tu familia o seres cercanos, a pesar de la situación social, te has mantenido enfocado(a) en tu trabajo. Requieres de acelerar procesos en términos de negociaciones y aclaraciones, y en cuanto te encuentres en estos momentos, antepón tu pensamiento lógico a tus emociones, pues estas te pueden hacer una mala jugada. Esta semana es de cambios repentinos.

PISCIS (19 DE FEBRERO A 20 DE MARZO)

Esta semana tienes la energía dispuesta para hacer algo extraordinario de ti mismo, en tu trabajo, también tendrás un momento de tranquilidad, pues tu energía se vuelca a la estabilidad y la eficiencia, sobre todo si buscas emprender, consigue que tu comunicación sea enfocada a resultados y habla sin tener culpa o arrepentimiento de lo que pueda suceder.

Se te recompensará por tu trabajo y por tu crecimiento laboral, es momento de dar tus siguientes pasos o de avanzar hacia tus metas, este tiempo te ha contribuido para que te abras a las posibilidades de emprender en algo que te gusta, tendrás propuestas de alguna beca, ascenso o cambio de trabajo. Te invita también la energía a cambiar tu perspectiva, te has sentido durante mucho tiempo atrapado(a) en tu trabajo, si quieres hacer un cambio hazlo y confía, tu energía está repuntando hacia nuevos bríos.