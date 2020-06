Esta semana no será buena para nuevas inversiones o negocios

Será una semana de muchos desafíos

LA ENERGÍA EN ESTA SEMANA (DEL 22 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DEL 2020)

Esta semana tenemos presente la energía del arcano XVIII del tarot, "La Luna", una carta que nos advierte que esta semana no es de buen augurio para inversiones o negocios que no han estado planificados de manera adecuada; asimismo, nos invita a tener mucho cuidado con las sociedades o con la derogación de responsabilidades dentro de un equipo de trabajo, a cuidar y ser muy observador y objetivo con las situaciones a resolver y además de quién las intenta resolver, será una semana de muchos desafíos que pondrán a prueba tu experiencia, tu intuición y tu capacidad para dar solución a las situaciones.

ARIES (21 DE MARZO A 20 DE ABRIL)

Tienes esta semana la posibilidad de comenzar un proyecto nuevo, este proyecto es personal, también la energía te invita a que no pierdas el ánimo y te mantengas enfocado(a) en tus metas a corto plazo, te dice el tarot que te liberes de esa prisión que te has creado a la idea de que tu economía no está fluyendo como deseas, tú mismo(a) te has puesto esa limitante, ten precaución en cómo te comunicas, proyectas demasiado tu frustración y la gente es el primer mensaje que recibe de ti, comunícate de manera más amable.

Requieres de hacer una limpieza o escombro, desde algo mental hasta con tus relaciones interpersonales, recuerda que ordenar afuera, ayuda y contribuye a que puedas ordenar también adentro. Apreciar tu panorama y salirte de la escena puede ser una opción para que comiences a preciar de manera diferente todo tu contexto, esto te permitirá avanzar o bien solo tener una posibilidad de cambio a la situación que te acongoje.

TAURO (21 DE ABRIL A 20 DE MAYO)

Viene un tiempo para que dejes de tener miedo hacia las posibilidades nuevas, hacia los cambios, hacia el movimiento en tus esquemas o bien a tus "rutinas", fluye con ello y comienza a ver el beneficio, esto te va a contribuir para que ciertos hábitos que tenías desaparezcan poco a poco y te crees nuevos y mejores hábitos, mantén tu comunicación clara y enfocada a lo que deseas transmitir, recuerda que siempre es preferible saber la verdad y actuar con base en ello, que ocultar algún problema que genere un conflicto más grande.

Es necesario abrir los canales necesarios para que nuevos vínculos lleguen a tu trabajo, además que estos vínculos pueden presentar un beneficio a mediano y largo plazo para tu empresa. Se te invita también a que dejes de ser tan aprehensivo(a) y que "dejes ir" lo que ya no es requerido retener, en función de que la productividad en tu empresa mejore.

GÉMINIS (21 DE MAYO A 20 DE JUNIO)

Mantener las cuentas en orden va a ser tu trabajo de esta semana, sobre todo si estás a cargo del manejo de recursos en tu empresa, esto porque hay una posible fuga que no se ha detectado que a futuro puede ocasionar malos entendidos, se te invita a que confíes un poco más en tu equipo de trabajo y que hagas una buena distribución de trabajo y de responsabilidades, recuerda que es más fácil crecer en grupo que uno solo, enfoca tu comunicación hacia la motivación, sobre todo si estas al frente de un equipo o proyecto, la situación esta complicada afuera, como para que dentro del trabajo tu equipo o tus colaboradores se sientan más desmotivados.

La energía te invita a que amplíes tu rango de visión, a que abras tu mente y a que cambies constantemente tu perspectiva, para que la manera en la que soluciones contratiempos futuros sea más efectiva. Tener una visión más positiva de todo lo que sucede a tu alrededor puede ser de mucha contribución para tu desarrollo y productividad en tu espacio laboral, pues tendrás siempre una visión y acción resolutiva y efectiva.

CÁNCER (21 DE JUNIO A 20 DE JULIO)

Compartir lo que tienes y lo que eres es una contribución mayor que te puede traer grandes beneficios en tu empresa o ámbito laboral, el egoísmo esta semana no te sentará para nada bien, pon atención en tu agenda y tu organización esta semana, se te pueden salir las cosas un poco de control, pero no te asustes, solo será una situación menor, elimina las altas expectativas que proyectas a las personas y/o situaciones, y me refiero a tanto las buenas como las malas, esto te permitirá no esperar a que las situaciones resulten de una manera o de otra y que tu comunicación sea más efectiva, pues dirás lo que se tiene que decir para "hacer lo que se tiene que hacer".

Sería bueno que consideres el hecho de fortalecer tus relaciones laborales, recuerda, el hecho de que estés en un trabajo, de manera implícita existe un equipo y no es el barco de una sola persona, piénsalo. Recibirás la respuesta que has estado esperando con respecto a una propuesta a cerrar o concretar cierto acuerdo o contrato, no lo pienses tanto, se resuelve para tu mayor beneficio.

LEO (21 DE JULIO A 21 DE AGOSTO)

Esta semana es una invitación para que ordenes, para que "entres en cintura". No has escuchado ni visto a tu alrededor, esta semana tendrás que ordenar todo lo que has desordenado, tanto personalmente como en tu ámbito laboral, recuerda que toda acción tiene una reacción y esta es una ley de la cual te has sentido exento, esta semana será de adquirir madurez, pues tendrás que asumir tus responsabilidades, sé valiente, te costará trabajo. Se te pide esta semana que tu comunicación sea honesta y abierta, sobre todo para recobrar y generar confianza en tu círculo laboral.

Es de un buen líder o un buen integrante de un equipo reconocer las dudas y hacer las preguntas necesarias para que se resuelvan, esto te va a contribuir en dejar de asumir para con tu equipo de trabajo y proporcionará una mejor comunicación, apoyo y confianza. Será una semana de trabajo arduo para ti, pero en definitiva sembraras muchos beneficios a mediano y largo plazo, esto también está referido en temas de dinero, tu economía tendrá un boost.

VIRGO (22 DE AGOSTO A 22 DE SEPTIEMBRE

Tu disciplina y tu compromiso harán la diferencia en esta semana, reconoce la disciplina que tu equipo de trabajo o círculo laboral tienen, esto te permitirá tener un poco más de conexión con ellos, recuerda que todos los integrantes del equipo son importantes, no importan las responsabilidades que tienen, no menosprecies el esfuerzo ni el trabajo de nadie, esto te hará tener una imagen más respetable en tu circulo laboral, recuerda enfocar tu comunicación en la claridad y también en los detalles, esto va a permitir que se tomen mejores decisiones y se consideren los mismo para hacer evaluaciones más precisas de las situaciones a resolver.

Eres un buen ejemplo específico en cómo fortalecer tus relaciones laborales y de negocios, alguien te admira por ello y gracias a esto existe la posibilidad de tener una propuesta interesante. Esta semana se te invita a terminar un proyecto que ya tiene tiempo estancado, tanto si es personal como dentro de tu trabajo.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE)

Se te invita en esta semana a poner atención en tus relaciones interpersonales, será buen tiempo para fortalecerlas y sanarlas, pon especial atención en los fundamentos o bases de tus vínculos, reconsidera la manera en la que estás invirtiendo tu energía para aumentar o mejorar tu economía, si te dejas influenciar demasiado por ese exceso de confianza que por momentos te llena, puedes poner en riesgo tu economía; tu comunicación debe ser certera, asertiva y honesta esta semana, habrán situaciones que saquen a la luz algunos secretos o información que te pueda comprometer con tu círculo laboral, ¡¡ojo!!.

Considera reconectar tus pasiones con tus haceres, quizá puedas ir por un camino que no te traerá buenas cosechas en un corto plazo, el problema no es la gente que tienes en tu equipo de trabajo o círculo laboral, sino las elecciones que has tomado en torno a lo que "debe" moverte. Será buen momento para que bajes unos cuantos escalones a las expectativas que te has puesto acerca de ti y de tus últimos proyectos, asimismo para que veas la "big picture" y aprecies detalles que has pasado por alto.

ESCORPIÓN (23 DE OCTUBRE A 22 DE NOVIEMBRE)

La energía te favorece esta semana si piensas comenzar un proyecto personal o bien retomarlo, tienes toda la energía y la fuerza para hacerlo, tienes toda la capacidad y la destreza, esos proyectos a los que tanto le has dado vuelta en tu cabeza es buen momento para realizarlos, tu desafío esta semana está en la comunicación, deberás expresar lo que sientes cada que mantengas comunicación con alguien, pero sé inteligente y presta atención a las respuestas que recibes.

Poner las cartas sobre la mesa, cuando se trata de negociaciones, pláticas, acuerdos laborales y profesionales siempre es importante; a partir de esta semana también será crucial para ti, pues has sido muy blando y permisivo(a). Actuar sin miedo al que piensan o que dirán será otro de tus desafíos esta semana, estás en un proceso de selección, de reconsiderar situaciones en las que no te ves tan favorecido, ¡no temas al cambio, actúa!!

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE)

Será una semana de comienzos y de reconsiderar o retomar proyectos, relaciones del pasado, solo ve con calma y considera todo el panorama antes de hacer posibles elecciones, tendrás la oportunidad de hacer una limpieza en aspectos generales, principalmente en el laboral, si estas al mando de un grupo de trabajo o proyecto enfoca tu comunicación hacia la motivación y hacia reforzar el positivismo en tu equipo de trabajo o con tus colaboradores.

El juicio forma parte de tu manera de ser, pero esta vez sí tendrá beneficio que lo uses, pues la energía te invita a ser selectivo con las personas, empresas y/o propuestas nuevas que están por llegar, será conveniente que te consigas una buena pareja de trabajo, aquella persona en la que confíes plenamente, pues tendrán la oportunidad de comenzar algún proyecto interesante en las próximas semanas.

CAPRICORNIO (21 DE DICIEMBRE A 19 DE ENERO)

Prestar atención a quienes gustan de compartir conocimiento contigo, será algo de mucha contribución para ti, pues puede ser el comienzo de construir mejores bases laborales, esta semana se te invita a que sanes relaciones dentro de tu trabajo, tener enemistades solo te hace a ti más pesado tu estancia y tu tiempo en tu espacio laboral, en cuanto a la comunicación, habla con claridad, sé directo, pero cuida algunas palabras que pueden sonar agresivas para algunos.

La energía esta semana te dice que es mucho de ordenar para que vislumbres tras el desorden la oportunidad de rediseñar y reordenar todo en tu vida.

ACUARIO (20 DE ENERO A 18 DE FEBRERO)

Esta semana tener reforzadas tus relaciones laborales, societarias e intermediarias será de mucha contribución para un futuro cercano, se te invita a revisar tu pasado o el pasado en tu empresa, retomar un vínculo con alguien del pasado también será de mucha contribución hoy día, sobre todo si este vínculo beneficia en la adaptación de un nuevo método o proceso, tu comunicación debe estar focalizada hacia las estrategias y las posibilidades de abrir nuevas puertas para tu empresa.

Pon atención en tu equipo de trabajo, la soledad a nivel de producción y efectividad en el trabajo serán esenciales en un corto plazo. Ten la certeza que todo avanza en la dirección que buscas y deseas, sin embargo, no te olvides de quienes te han apoyado.

PISCIS (19 DE FEBRERO A 20 DE MARZO)

Ten cuidado de los celos y la envidia, esto te provoca actitudes y comportamiento no propio para tu desempeño en el trabajo, no seas aprehensivo(a) y deja que todo fluya, para todos hay tiempo y momentos de éxitos, preocúpate por crear los tuyos, trabajar en equipo y afrontar los retos que esto implica para ti, es esencial para tu crecimiento y desarrollo profesional, cambiar esos malos hábitos que tienes de ser desconfiado(a) ya no te contribuyen, date la oportunidad de hacer cosas distintas que mejoren todo tu círculo laboral.

Saca de tu vida un poco el drama y deja de ver grandes tus problemas o, mejor dicho, las situaciones que te sacan de tu zona de confort, esta semana está puestísima para que hagas este tipo de trabajos personales, date la oportunidad. Aprende a discernir y tener una visión más clara de lo que consideras caos, te puedes llevar sorpresas agradables encontrando un camino más sencillo al orden y la organización.