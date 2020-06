Empieza esta semana conociendo tu horóscopo empresarial

Comenzará a ser obsoleta la manera en la que nos hemos estado moviendo

LA ENERGÍA EN ESTA SEMANA (DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2020)

Esta semana tenemos presente la energía del arcano XIII del tarot, "La Muerte", una carta con una energía intensa, pues nos proporciona la oportunidad de cambiar la manera en la que operamos, a nivel empresarial, negocios, inversiones y más, considero que es la mejor carta hasta el momento, pues habla de que comenzará a ser obsoleta la manera en la que nos hemos estado moviendo y es necesario dejar morir unas cosas para dar entrada a nuevas posibilidades de negocio, de servicios, de ingresos, incluso para mejorar específicamente todas las áreas que especializadas en atención a clientes.

ARIES (21 DE MARZO A 20 DE ABRIL)

Aries, debes acentuar tus metas y que coincidan con tus objetivos, has estado muy volátil, muy disperso(a), debes de plantearte seguir adelante, aunque la situación no marche como tú deseas, sigue avanzando, es buena oportunidad para que trabajes con tu lado creativo y no lo mantengas inactivo, más adelante este puede traerte recompensas interesantes, requieres de comunicar clara, objetiva y amablemente tus ideas y tus objetivos, sobre todo en caso que estés a la cabeza de algún proyecto o un emprendimiento, hablar seguro(a) está bien, pero no alcanzas a discernir en qué momento no hablar tan "directo" te puede contribuir y en qué momentos no.

Estás en posición de recibir únicamente, buscas que todo de momento te sea provisto, pero si tú no pones de tu parte las recompensas no llegaran, lo que das es lo que recibes, todo es un intercambio equivalente. Cambia tus estrategias y avanza con otra perspectiva, te has dedicado a repetir el mismo patrón, pensando que en una de estas tiene que salir y solo estás perdiendo el tiempo.

TAURO (21 DE ABRIL A 20 DE MAYO)

Esta semana se te presenta la oportunidad de mejorar tus planes y tu desarrollo profesional, requieres de afrontar esta semana situaciones que te dan miedo o que te ponen a la cara ciertas inseguridades, viene un cambio de aire o de bríos que traerán consigo emociones y energía nueva y positiva a tu vida, también viene el fortalecimiento de una relación laboral, una sociedad o el afianzamiento de contactos de relevancia, requieres que tu comunicación sea más completa, es decir que tomes en cuenta todos los detalles para que todo sea más claro y se pueda dar dirección a lo que dependa de juntas, reuniones, conferencias, etc.

Tienes que tomar acción sobre cierta situación que has mantenido por debajo de la mesa, es un asunto que se resuelve a tu favor y aun así tener un poco de dificultad para lograrse. Debes tener la mente fría para tomar elecciones rápidas y sin duda, antepón la lógica a las emociones, para que no caigas en una traba o engaño.

GÉMINIS (21 DE MAYO A 20 DE JUNIO)

Esta semana será de muchas soluciones y requieres de tener presente lo que esto significa; es decir, tener autocontrol, paciencia y disposición para lo que pueda venir, está presente la energía para poner énfasis en ciertas relaciones, que quizá de momento has menospreciado, pero comenzarán a tener relevancia las siguientes semanas, mantén tu nivel de comunicación en la franqueza sobre todo con las personas que se encuentran en un puesto más alto, esto te puede traer beneficios a corto o mediano plazo, confía.

Hay un asunto que ya tiene tiempo estancado y no le habías podido dar dirección, comenzará a moverte y posiblemente requieras de asistencia jurídica, se resolverá a tu favor así que no te angusties, sigue avanzado. Esta semana será parteaguas para que una de tus metas se cumpla y llegue en un corto plazo, si este plan, proyecto o emprendimiento lo tenías pausado, por favor sigue, será una increíble cosecha.

CÁNCER (21 DE JUNIO A 20 DE JULIO)

Esta semana será de decisiones y elecciones relevantes, sobre todo estará llena de elecciones que aparentemente te hacen perder, sin embargo, es una necesidad que tienes de depuración, ya sean relaciones, trabajo, inversiones, negocios, etc., es importante que tengas esta idea presente en tu cabeza, todo siempre vuelve al comienzo y lo que se debe valorar de lo que se "perdió" es la experiencia, viene un cambio relevante en tu vida, tu experiencia te da ventaja por sobre otras personas, hablando en capacidades de comunicación,así que mantén una comunicación clara, enfocada y sobre todo honesta, pues tu comunicación será un eje que trazará una guía en próximas relaciones laborales.

Tras estas situaciones que te hagan pensar y sentir que todo está perdido, viene un comienzo interesante con muchas nuevas posibilidades de negocio, de trabajo, de inversiones, de comunicación y también de familia, tus necesidades serán cubiertas sin problema, recuerda que tener un equilibrio es importante, no puedes perder nada de tu centro de atención, esto te puede perjudicar si tienes varios trabajo o proyectos, haz de tu trabajo algo divertido y que te traiga satisfacción hacerlo.

LEO (21 DE JULIO A 21 DE AGOSTO)

Estas en el momento exacto para pasar a un siguiente escalón, viene un ascenso o promoción, en las siguientes semanas, debes estar atento para recibirlo y aceptarlo, es la recompensa de todo un camino de esfuerzo constante, será una semana de elecciones y decisiones arriesgadas en términos de negocios, dinero, proyectos, rodéate de aquellos que compartan tus objetivos, para que fluya todo más fácil, esta semana será buen momento también para que establezcas estabilidad en tus relaciones laborales.

No pierdas la confianza en las personas que te rodean, recuerda que no todos actúan como lo harías tú. Contempla todo lo que te viene Leo, es una buena oportunidad para ver más allá de lo que se te muestra, esto te salvará de posibles estafas o situaciones de conveniencia.

VIRGO (22 DE AGOSTO A 22 DE SEPTIEMBRE

Has estado esperando por una señal para actuar, no la esperes, es esta, tu creatividad se verá recompensada a futuro, has la propuesta, pide el puesto, ofrécete como líder de algún proyecto, no esperes más, solo mantén presente que todo debe de mantenerse en equilibrio, tu vida laboral, económica y personal, muestra un poco más de confianza con las personas que te rodean en tu circulo laboral, te pueden contribuir en que el trabajo sea más fluido y puedan cumplir objetivos en común.

Hay una situación que te pone en una posición incómoda, que no te deja avanzar o sentirte tranquilo, quizá algo que te pidan que ocultes o que se mantenga bajo la mesa, sé inteligente y libérate de esa situación, no pierdas más tiempo ahí. Posiblemente te ofrezcan una sociedad o debas realizar trabajo en equipo con alguien, permite que eso fluya, será una experiencia enriquecedora para ti.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE)

Se te requiere esta semana que actúes con base en la justicia y el equilibrio, que busques que todo alrededor sea basado en equidad, si percibes que algo puede estar causando trabas, no te preocupes que se resuelve a tu favor y de una manera muy armoniosa, actuar de esta manera te traerá con certeza un éxito y un sentido de triunfo que trasciende lo físico, conectarás de nuevo con tu parte prospera y abundante, es necesario también que amplíes tu perspectiva y la de todo lo que te rodea, quizá puedas ver en la comunicación de otros lo que no has sido capaz de percibir, comunícate con un interés sincero por tus colegas, socios y/o compañeros de trabajo, ten presente el trabajo en equipo.

Vienen retos interesantes para ti, la energía te dice que no estás solo en estos procesos, hay personas en quienes puedes confiar y que seguro te contribuyen con un sentido de seguridad importante. Sé precavido(a) en el manejo de dinero, se puede presentar un riesgo de pérdida.

ESCORPIÓN (23 DE OCTUBRE A 22 DE NOVIEMBRE)

Esta semana es de retos interesantes para ti, se te invita a que te alejes de dramas ajenos y a que seas paciente y tolerante contigo mismo, has tenido tu mente muy metida en tus experiencias laborales pasadas, es momento de que te enfoques en lo que tienes, pues lo que has construido hasta hoy te pinta un futuro prometedor, confía en los sucesos y en las circunstancias, ten presente que tú eliges tu camino y si tu elección en dado momento es retirarte de algún espacio, relación, trabajo, lo puedes hacer sin culpa, es de valientes elegir el cambio para uno mismo, confía en tus capacidades y comunica con claridad y honestidad.

Hay un acuerdo que está pendiente por resolver, debes de ser objetivo, mantenerte paciente y en calma. Tus metas a partir de hoy deben de estar enfocadas hacia la igualdad y la equidad, despreocúpate que todos los temas en cuanto a resolución de problemas se resuelven a tu favor.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE)

Se te invita esta semana a que des una ligera revisión de tu pasado y sobre de ello, permitirte un comienzo distinto a los que has tenido, que te permita estar más enfocado(a) y con mucha más calma, esta semana es buen momento de actuar y de ponerte en acción, trata de que tu pasión sea tu casa o tu motivación, comunica con fuerza y con claridad tus objetivos hacia tu equipo de trabajo, colegas siempre con confianza en ti mismo y con bondad para con los otros.

Viene una experiencia nueva en tu vida, esta desafiará tus capacidades de compromiso y auto responsabilidad, confía en tu intuición para tomar elecciones importantes, vienen elecciones que tienes que hacer en temas de dinero, estate atento(a). Confía en tus colegas que te sugieran cambiar tus estrategias, siempre es bueno tener un punto de vista distinto del tuyo, analiza los detalles de cada paso que des.

CAPRICORNIO (21 DE DICIEMBRE A 19 DE ENERO)

Esta semana está la energía de la celebración, quizá es momento que contemples de manera más objetiva tu situación, vienen buenas noticias, tienes buenas posibilidades de alcanzar la independencia, (personal, laboral, vivienda), debes de tener el valor de generar ese cambio en tu vida, ya tienes bastante tiempo trabajando en ello, trabaja en tus cualidades de comunicación, sobre todo si te dedicas a dar pláticas, conferencias o si eres la cara de tu empresa o de tu equipo de trabajo, se te invita a ser analítico, directo y veraz.

Delega actividades en tu equipo de trabajo, hay detalles de los que no tienes por qué hacerte cargo, libérate del exceso de trabajo, eso mostrará que te interesa tu equipo de trabajo y puede cambiar las relaciones laborales que tienes. Se te pide también que todo trato, contrato, acuerdo o sociedad, si es que está en puerta, que lo hagas bajo un sentido de justicia, rectitud y equidad.

ACUARIO (20 DE ENERO A 18 DE FEBRERO)

La energía te sorprende con oportunidades excelentes, de becas, promociones o continuación de algún proyecto, es momento de poner manos a la obra, trabaja sobre las cualidades que conoces de ti mismo, para que las desarrolles y las uses a tu favor, con esto viene una propuesta interesante de trabajo o de proyectos, requieres de planear mejor algún proyecto que sea de importancia, para dar pasos más seguros y firmes, tu comunicación tiene que estar enfocada hacia la congruencia entre tus metas, objetivos y acciones.

Esta semana te sentirás listo(a) para cualquier desafío, será una semana de oportunidades de dinero y abundancia, ve por ello. Mejoran tus planes y tus avances em los proyectos presentes, el tarot te recalca mucho que sigas tu intuición, confía en que eres muy bueno(a) en los negocios.

PISCIS (19 DE FEBRERO A 20 DE MARZO)

Tienes el éxito asegurado esta semana para cualquier proyecto que tengas en mente, es momento para hacer esa propuesta que tienes en mente, enfoca tus metas a que empaten con tus pasiones, pon los pies en la tierra y aventúrate, tu comunicación tiene que ser honesta y también en congruencia con tu sentir, se te requiere esta semana a que cumplas con tus palabras y que entiendas la responsabilidad que tienen tus palabras, sé un poco más afectivo en tu comunicación.

Tu creatividad te trae recompensas interesantes en las próximas semanas, pero tienes que estar abierto(a) a recibir esas sorpresas, También para ti, algún acuerdo, contrato o negociación que tenías pendiente, se resuelve a tu favor, no pierdas la cabeza.