Descubre cómo invertir en tus negocios con el horóscopo empresarial de esta semana

LA ENERGÍA EN ESTA SEMANA (DEL 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO DEL 2020)

Esta semana tenemos presente la energía del Arcano mayor 8 del Tarot, LA FUERZA, una carta que, sin duda, nos habla de la fuerza de voluntad; nos invita a preguntarnos y a reconsiderar en dónde y cómo estamos haciendo la inversión de nuestro tiempo, de nuestra energía y de nuestro dinero.

Será una buena semana para elegir desarrollar la paciencia y también para enfocar la energía en la adaptación de trabajo y otras actividades a esta situación de encierro y de distancia, que aún falta para que termine. Es importante considerar la opción de que el trabajo a distancia se va a quedar como otra fuente de generación de empleos, o bien, serán de importancia para mejorar funciones y servicios.

ARIES (21 DE MARZO A 20 DE ABRIL)

Comenzarás a experimentar mucha paz y plenitud, las oportunidades se te abren como nunca antes, tu paciencia será recompensada, también resentirás algún gasto importante que hiciste unos meses atrás, sin embargo, no pierdas la calma, si fue con motivo de inversión tendrás un resultado inesperado, pero a tu favor.

Es importante que des importancia a todos tus canales de comunicación, si no los tienes claros te pueden generar algún conflicto o distanciamiento. Sigue escuchando a tu intuición, pues te llevara hacia un buen desempeño, tanto en lo laboral como en lo económico, ten cuidado de no menospreciar tu trabajo o tu situación, que posiblemente tomas una elección que te haga perder lo que te brinda la estabilidad.

TAURO (21 DE ABRIL A 20 DE MAYO)

Esta semana está fuerte la energía para ti. Primero que nada, es necesario que des fin a algo en lo que has invertido tiempo, pero que ya no es "necesario" que lo mantengas, solo te roba energía, tiempo y en términos laborales, dinero; no es necesario recortar ni gastos ni trabajo, no es un momento para descansar. Procura que tus juicios no se alimenten de las opiniones ajenas, tendrás esta semana la cabeza muy sensible y con exceso de imaginación, ojo Tauro.

En términos de trabajo, si hay algún emprendimiento o proyecto que tengas, llévalo a cabo, no te causara conflicto alguno con tu empleo actual y al tener un poco más de tiempo podrás llevarlo con calma y sin presiones. Fortalece tus vínculos con tus socios o colaboradores, no es momento para alejarte de ellos, por el contrario, es buen momento para fortalecer los vínculos.

GÉMINIS (21 DE MAYO A 20 DE JUNIO)

Hay una situación de la que crees que puedes sacar provecho, evita hablar de información importante o algo similar. Por trabajo no te preocupes, este mes recuperas tu estabilidad y tus ingresos, hay situaciones que debes aclarar con tus lideres o empleadores, o bien, tus socios, si lo haces la imagen que tienen de ti como colaborador o empleado mejorará y por mucho.

Hay malos hábitos con los que tienes que cortar, esta semana va a ser buena para eso, así, evitaras que ciertas situaciones que están en tus manos dejen de molestarte. En cuanto a tu carrera profesional sería importante que el trabajo lo dividas y busques que se desarrolle el trabajo en equipo en círculo laboral.

CÁNCER (21 DE JUNIO A 20 DE JULIO)

Esta semana tienes la oportunidad de salir de la pereza o del aburrimiento, es buen momento para que inviertas tu tiempo en tu trabajo, el hecho de que estés en casa no significa que estás descansando, por el contrario, es una manera distinta de vivir esta situación. Tendrás oportunidades y posibilidades de nuevos negocios que te harán salir de esta sensación de descanso o lentitud, también hay detalles de comunicación que hay que pulir con tus colaboradores, jefes o equipo de trabajo, tienes la ventaja de que la empatía de muchos esta a flor de piel.

Trabajarás la paciencia en todo tu círculo laboral y se conjunta con tu familia, no tomes elecciones que puedan poner en juego tu estabilidad económica, no es momento para tomar decisiones de riesgo, tu dinero es importante.

LEO (21 DE JULIO A 21 DE AGOSTO)

La situación te ha llevado a descubrir nuevas capacidades y opciones de invertir tu tiempo y tu dinero, tu economía se mantiene estable, sin embargo, es importante que planifiques mejor tus gastos, tú mismo(a) te estás poniendo el pie. En términos de comunicación, sé más amoroso en tu círculo laboral, eso marcará una diferencia de conducta de las personas para contigo.

Te toca trabajar el doble con la paciencia esta semana y con el ímpetu de tu fuerza, esta semana te tocara redoblar esfuerzos, en tu caso, el trabajo se ha retrasado y es importante estar al corriente. Tu trabajo se mantiene arriba, tanto en cantidad como en calidad, no te sientas vencido o cabizbajo todo va viento en popa contigo, mantente positivo.

VIRGO (22 DE AGOSTO A 22 DE SEPTIEMBRE)

Esta semana tienes buena energía para los comienzos, puede ser en proyectos laborales o personales, tu momento ha llegado. Sería bueno que revisaras tus gastos y si hay posibilidad de compartirlos, pues has estado absorbiendo gastos que no te corresponden; en términos empresariales, es necesario hacer un conteo o revisión de los mismos pues hay algo que esta provocando o reflejando un desbalance. Sé firme en tu comunicación y en lo que quieres comunicar, esto va a mejorar tu imagen dentro de tu equipo de trabajo.

Tu economía, salud y trabajo, se mantienen en buen equilibrio, haz un ajuste en tus horas de sueño, puede que dormir menos o más de lo que estás acostumbrado te perjudique en tu desempeño laboral. Si piensas que lo que has invertido en una empresa, ya sea tiempo, dinero o esfuerzo, que no te ha traído beneficio alguno, prepárate porque recibirás la cosecha de tu esfuerzo.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE)

El equilibrio que deseabas en el trabajo llega, es momento de invertir tu energía en acciones y no en preocupaciones. Necesitas hacer un recorte en tus gastos o un reajuste en los gastos de tu empresa o trabajo, en términos de comunicación es importante que lo que quieras transmitir lo tengas claro, para hacerlo llegar con mayor facilidad a tus colaboradores.

Es un buen momento para emprender en un negocio personal y si ya lo tienes, no perderlo de tu foco de atención, quizá sientes que eso está frágil, pero no es así, solo está en sintonía con la energía que nos rodea a todos. Sé paciente si en ese punto las situaciones aparentemente no están como tu deseas, pues todo lo que está sucediendo ahora va a traer un enorme beneficio en los próximos meses.

ESCORPIÓN (23 DE OCTUBRE A 22 DE NOVIEMBRE)

Estás en un buen momento para hacer uso de tus cualidades y desarrollarlas enfocadas en tu trabajo, si contemplas, estás en una situación que te ha llevado a tu equilibrio perfecto entre trabajar y estar en casa, tu desempeño se puede ir al cielo si no pierdes el tiempo en otras cosas y te enfocas en lo importante, ¡vamos!

Deja de procrastinar, sientes limitación en tus canales de comunicación por la distancia y aunque de cierta forma es así, no debes dejar que la distancia te aleje de tu círculo profesional, dales la importancia que requieren, es importante para tu desarrollo profesional.

Tú eres tu mejor soporte, escorpio, salte del papel del acarreado y comienza a ser el líder de tus acciones, verás que hay cambios provechosos después de que elijas esto. Es momento de que aceptes el cambio que tiene la sociedad en términos de empleo y generación de recursos y, asimismo, te permitas crecer desde otra perspectiva y otros medios, que hoy tienes más a tu alcance.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE)

Después de algún tiempo por fin logras sentirte cómodo con la situación, está muy bien, pero deja de juzgar todo desde el punto de vista de que eres el único y el mejor. Es momento esta semana para que ofrezcas algo de lo que tienes, recuerda que todos podemos contribuir unos a otros, en términos laborales, refuerza el trabajo en equipo y con tus colaboradores.

Gozarás de un ingreso extra o de un pago que estuviste esperando tiempo atrás, recuerda que debes distribuirlo de manera inteligente y provechosa. Te bendice el arcano del mago, de manera que puedes crear una buena oportunidad en tu trabajo para generar un ingreso importante.

CAPRICORNIO (21 DE DICIEMBRE A 19 DE ENERO)

Es una buena semana para lidiar con detalles de organización en el trabajo y hacer una reorganización personal en tu vida. En temas de trabajo te has sentido estancado, pero salte de las historias de la mente, y contempla lo que existe en tu plano de realidad, todo se mantiene andando para ti, con nuevas actividades en tu trabajo.

Si tu trabajo depende de una sociedad es buen momento para sentarse a dialogar de aquellos pendientes que existen, también será buen momento para resolver detalles que se habían pasado por alto tiempo atrás. Capricornio esta semana tienes la fortuna de que se esté moviendo mucha de la energía a tu favor para hacer actividades nuevas en tu trabajo.

ACUARIO (20 DE ENERO A 18 DE FEBRERO)

El trabajo en equipo será importante en esta semana para ti, es esencial que bajes tus barreras para conectar con la gente y dejes a un lado los prejuicios para con tus compañeros. Hay avances importantes en el trabajo y en tus proyectos personales, ¡ánimo! Todo será más rápido de lo que te imaginas, te toca trabajar con la paciencia en cuanto a la comunicación con tus colaboradores y círculo laboral se refiere, si no entiendes bien lo que te están diciendo solo pide que te explique con amabilidad.

Dale tiempo a todo lo que lo necesita, hoy tienes la oportunidad "aparente" de descansar, aprovecha, pero encuentra un equilibrio. En temas de trabajo te llegará una buena noticia que ya esperabas desde hace tiempo.

PISCIS (19 DE FEBRERO A 20 DE MARZO)

Encontrarás la motivación que has estado buscando con un nuevo integrante en tu equipo o al integrarte con un distinto grupo de trabajo, sé paciente en lo que se refiere a movimientos de dinero y de personal en tu círculo laboral, la comunicación en tu trabajo se mantiene con buena fluencia, pon de tu parte para que así continúe.

Tu economía encontrará la estabilidad en este mes, con un ingreso que ha permanecido frenado desde tiempo atrás. Estás en un momento y energía importantes para pensar en crecer en tu trabajo, solo sé claro con respecto a tu meta y objetivo y verás como todo se acomoda para tu bienestar y tu crecimiento.