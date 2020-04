Descubre qué depara para tus negocios esta semana con tu horóscopo empresarial

Ser flexible nos puede contribuir a entender que siempre hay más de una manera para la solución de conflictos o problemas

LA ENERGÍA EN ESTA SEMANA (DEL 20 ABRIL AL 26 DE ABRIL DEL 2020)

Esta semana tenemos la energía del Arcano mayor del tarot "La Templanza", es una carta que nos invita a que estemos en tranquilidad y en calma con respecto a las situaciones que se presentarán esta semana. Nos dice que hay oportunidad de encontrar equilibrio y balance en los negocios, en lo económico y en lo personal, cuidemos los riesgos y los opuestos esta semana. Ser flexible nos puede contribuir a entender que siempre hay más de una manera para la solución de conflictos o problemas.

ARIES (21 DE MARZO A 20 DE ABRIL)

Tienes la fortuna de tu lado esta semana, Aries. Tu ánimo estará con ciertos altibajos, pero vienen situaciones más positivas que negativas; en cuestión económica, podrás disfrutar un poco más de esa energía, se concretarán un par de proyectos importantes que te traerán calma y gozo, el tarot te hace un recalque importante en la comunicación, mantente claro para evitar malentendidos y mejorar tus relaciones en el trabajo.

Libera de manera inteligente tus emociones, pues te pueden traer cierto caos en tu trabajo, sé neutro Aries, el Tarot te invita a que veas con pasión lo que haces, cuando le pones esa intensión a tu trabajo las cosas pueden mejorar.

TAURO (21 DE ABRIL A 20 DE MAYO)

Se te invita, tauro, a que establezcas o retomes conexión o comunicación con tu socios o colaboradores, es buena semana para limpiar malentendidos y mejorar las relaciones laborales. Te mantienes estable económicamente, no hay cambios importantes con respecto a la semana anterior, pero hay estabilidad, si esta semana te dejan "descansar" o hay la posibilidad de que no estés presente en la oficina, aprovéchalo, cambiar la rutina siempre es bueno, te contribuye a cambiar tu panorama.

Vienen buenas oportunidades de trabajo, tauro, no representa un cambio, pero si un posible aumento en tu economía, que se verá reflejado más adelante. Busca mantener un equilibrio entre tu trabajo y tu familia, recuerda que todo es uno y, asimismo, uno no es más importante que otro.

GÉMINIS (21 DE MAYO A 20 DE JUNIO)

Esta semana es buena oportunidad para que reconsideres lo que estás haciendo y pienses dos veces antes de hacer alguna inversión o "comenzar" con un proyecto, prioriza; guarda un poco tu dinero, y saca de tu cabeza la idea de que no tienes o no te es suficiente, esto te traerá más preocupaciones de las que realmente tienes, cuida la comunicación en tu trabajo, hay situaciones delicadas y es importante mantenerse tanto neutro como claro.

Si platicas con tu pareja y reorganizan en casa los gastos, la situación puede mejorar, el apoyo moral esta semana será para ti importante, Géminis, date oportunidad de experimentar de manera diferente tu trabajo en tu vida.

CÁNCER (21 DE JUNIO A 20 DE JULIO)

Esta semana es buena para que, de manera personal, te hagas responsable de las elecciones que has tomado, posiblemente te favorezca el solo hecho de tener consciente lo que has hecho, dinero no falta esta semana, tienes varias oportunidades que pueden mejorar tu economía, pero está relacionado con tu actuar en tu empresa y tus colaboradores, ¡ojo! Cuida lo que digas, Cáncer, que te puedes poner en riesgo.

Si buscas acaparar todo, prepárate para perder en igual cantidad. Es necesario que encuentres un equilibrio, piensa y enfócate en un beneficio en común para ti y tus colaboradores, en esta ocasión si piensas en un "todos" y no solo en ti, la situación en la que te encuentras puede cambiar a positivo.

LEO (21 DE JULIO A 21 DE AGOSTO)

No caigas en desesperación, la situación esta semana para ti puede verse complicada, sin embargo, puede ser que solo seas presa de tu pensar y sentir con respecto al trabajo y la situación económica. Es una buena semana para que elijas tener un cambio, cerrar todos los ciclos que desees cerrar, esto te beneficiara en sentido que podrás reinvertir mejor tu energía, tu dinero y tu enfoque para proyectos nuevos.

Tomate más en serio en tu trabajo, leo, ¡tienes las cualidades para estar en el puesto que deseas, hazte ver! No te preocupes por trabajo, si has pensado en que lo puedes perder, eso no sucederá.

VIRGO (22 DE AGOSTO A 22 DE SEPTIEMBRE)

Es una semana para establecer mejores canales de comunicación en tu trabajo, te va a contribuir a generar y construir una mejor estabilidad laboral y consecuentemente económica. Resuelve los malentendidos que existen en tu trabajo, esta semana es buena para que limpies todos tus canales de comunicación.

Si te preguntabas por trabajo, viene para ti más trabajo esta semana, algún proyecto que estaba pendiente se va a concretar, pero debes de mantener tu estado de ánimo arriba para no perderlo. Vienen para ti contactos nuevos en esta semana y pueden ser de gran importancia para tu trabajo, mantente atento.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE)

Esta semana encuentras paz y equilibrio, pero mantente un poco cerrado a lo que escuchas en las noticias o medios de comunicación, estos influyen mucho en esas pequeñas inseguridades que tienes, cuida bien en dónde y cómo manejas tu dinero, recuerda que por muy bueno que se pinte un panorama es necesario revisar dos veces. Cuida el cómo comunicas las cosas, no todos manejan el mismo lenguaje que tú y si no hay claridad en tus mensajes, algo puede no ser tan positivo.

Trabajo y dinero hay situación que te favorece, pues no te sales de tu centro. Si te encuentras al frente de un proyecto o algo similar, da la importancia a todo tu equipo, recuerda que el capitán es el que lleva la nave y considera a toda su tripulación.

ESCORPIÓN (23 DE OCTUBRE A 22 DE NOVIEMBRE)

Es momento de apreciar y hacer valer tus cualidades para que traces un camino en donde empate lo que sabes con lo que haces. Viene esta semana una energía muy próspera para ti, encontrarás los medios para alcanzar tus metas y proyectos; considera todo lo que te venga en estos días y elige lo que mejor vibre para ti, no es una energía tan buena para algún cambio, pero existe la posibilidad de que te sea favorable, sé directo y educado con tus colegas, equipo o colaboradores, hablar con claridad puede limpiar tu imagen y tu camino de posibles bloqueos.

Si tienes algún socio o alguien que este muy cerca de ti en tu trabajo, fortalecer esa relación te puede traer muchos beneficios, se trata de empatar metas y objetivos. Estás en buen momento para crear algo importante.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE)

Pon atención en lo que haces, puede que te estés autosaboteando, mejor elige con la mente tranquila, tienes la fortuna de ser creador, así que no te sientas limitado en esta situación, recuerda que todo puede ser negocio si lo sabes llevar, mantén la visión enfocada en tu trabajo, perder la atención de tus responsabilidades puede tener una repercusión importante.

Ten cuidado de en dónde y con quién haces negocios, recuerda que es importante que percibas que tus objetivos empatan con los de la otra parte, si no será complicado establecer, concretar y llevar a cabo ese proyecto que deseas. Reconoce tus cualidades, eso te va a contribuir en tu trabajo.

CAPRICORNIO (21 DE DICIEMBRE A 19 DE ENERO)

Esta semana es buena para mantener a las personas que consideras de tu confianza, sobre todo para un enfoque laboral. Tienes buena energía para planear algún proyecto o concretar alguno, por otra parte, se te invita a que cortes comunicación o relaciones de todo tipo, es bueno para que generes para ti un cambio positivo en tu circulo personal, laboral y social.

Si te encuentras al frente de un proyecto, es buen momento para invertir más tiempo y atención en ello, este te puede beneficiar en un futuro no muy lejano. Vas por buen camino en términos de trabajo, llegaste o estás en el lugar indicado, pon más ímpetu y pasión en ello.

ACUARIO (20 DE ENERO A 18 DE FEBRERO)

Esta semana la energía te invita a avanzar con ese proyecto que piensas que se ha quedado estancado, si es personal, tienes la posibilidad de encontrar algún socio y si es dentro de tu trabajo, la comunicación te puede contribuir a retomar ese proyecto. Acuario, salte de la energía del drama, te está restando mucho y tu rendimiento en el campo laboral está bajando, nada está tan mal como parece.

Tienes esta semana la posibilidad de crear algo importante, espabílate y retoma con fuerza tu impulso por crear, pero ojo, no trates de ir por el mismo camino, eso ya no te sirve.

PISCIS (19 DE FEBRERO A 20 DE MARZO)

Es buen momento para que seas decisivo, la energía te favorece esta semana para que sueltes y concluyas con lo que ya no consideras importante, tanto a nivel personal como laboral. Cuida el dinero piscis, pero no caigas en el egoísmo, recuerda que acaparar las cosas no sirve de nada y te lleva a la sensación de carencia, sé muy perspicaz en tu comunicación, sobre todo con tus superiores, eso te trae beneficios a corto plazo.

Trabaja con tus emociones y mantenlas lejos de tu círculo laboral, en sentido que no te perjudiquen. En cuestión de dinero, te llega algo inesperado esta semana, ábrete a recibirlo, no pierdes estabilidad en lo económico, todo marcha bien para ti esta semana.