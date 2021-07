Cineastas del mundo ganan beca creativa de 20 mil dólares para apoyar su talento

Primera beca creativa global, "Películas de un minuto: resiliencia"

El cine es un lenguaje universal en común entre todos los países, un arte que viaja de continente a continente para exponer el proceso creativo de un artista. La Cámara Nacional de Industria Cinematográfica (Canacine), en sus resultados de industria de 2019, informó que dicho sector obtuvo un crecimiento de venta de boletos en Colombia, Corea del Sur e Italia. No obstante, con la entrada de la pandemia de Covid-19 al mundo, la industria cinematográfica vivió uno de sus peores momentos con cientos de salas cerradas y un aforo limitado. Según Statista, para 2020 los ingresos por taquilla sumaron 16 mil 300 millones de dólares, a comparación de 2019 con 42 mil 200 millones.

Ante este panorama, iStock, líder en comunicaciones visuales, desarrolló su primera beca creativa global: "Películas de un minuto: resiliencia". Diseñada para apoyar a cineastas y videógrafos emergentes en todo el mundo, la beca brindó estímulo y apoyo financiero muy necesario por un total de 20 mil dólares. Diez semifinalistas recibieron una suscripción premium de iStock por un año, así como premios en efectivo. Se repartieron 7,000 dólares para el primer lugar; 5,000 por el segundo lugar; y 1,000 cada uno por ocho finalistas.

Claudia Marks, directora de arte senior para iStock, aseguró, las restricciones de cuarentena y la necesidad de guardar distanciamiento social se tradujo en nuevas formas de trabajar por parte de los creativos. "Creativos y videógrafos de todo el mundo han tenido que aprovechar sus habilidades de nuevas formas para persistir, avanzar y crear obras de narración conmovedoras".

Esta es también la razón por la que iStock planteó un desafío a los creativos directamente, compartió Marks en un comunicado para NotiPress. Para concursar para el apoyo y estímulo económico, los cineastas debían usar sus talentos para crear una película de un minuto. Esta obra estaría orientada al concepto de resiliencia creativa, utilizando la biblioteca de películas de iStock para interpretarlo. "Al confiar exclusivamente en el material de archivo, nuestros finalistas pudieron crear películas de un minuto de forma segura a pesar de los tumultuosos acontecimientos actuales y de un mundo cambiante", concluye Marks.

Daniel Roberts, quien obtuvo el primer lugar por su película "Bathwater", indicó que para él, la resiliencia se define por la adversidad, "casi como nadar en busca de aire, sin importar cuán profunda sea el agua". Junto a sus colaboradores frecuentes de la Universidad del Sur de California, el diseñador de sonido Arden Sarner y la productora Nancy Boyd, ganó el primer puesto. "Ganar el primer concurso de iStock ha sido surrealista y nos acerca un gran paso más hacia la realización de nuestro sueño colectivo, el de hacer un largometraje, en el que esperamos contar una historia mucho más amplia sobre la resiliencia". Roberts se graduó recientemente de la USC y trabaja como editor y director independiente en el área de Los Ángeles.

Asimismo, el segundo lugar fue otorgado a Daniel Balakov, con sede en Veliko Tarnovo, Rusia, cuya "Películas de un minuto" explora la necesidad de recordar que el niño "interior" de cada persona necesita amor y alegría. Balakov dijo, se sintió atraído por el desafío intelectual de crear una película con sus propias ideas, pero con el metraje de otros. "He construido todas las películas que he hecho hasta ahora solo, desde el guion gráfico hasta el posprocesamiento final. Así que la Beca Creativa de iStock me desafió de una manera nueva, y realmente me gustó y espero hacer más". Es un director de fotografía y fotógrafo independiente originario de Bulgaria que filma exclusivamente para iStock.

Los finalistas incluyeron videógrafos y fotógrafos independientes de todo el mundo, desde California hasta Uganda, de Illinois a Italia y de Reino Unido a Japón. La beca creativa de iStock forma parte del programa de subvenciones más amplio de Getty Images, que ha otorgado 1.7 millones de dólares a fotógrafos y cineastas de todo el mundo desde sus inicios.