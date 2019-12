Facebook trabaja en su propio sistema operativo para no depender de Android

Lidera el desarrollo del software un veterano de Microsoft

Facebook trabaja en silencio con su propio sistema operativo, buscando depender cada vez menos de Android. El desarrollo lo lidera el veterano de Microsoft Mark Lucovsky, coautor de Windows NT. La empresa liderada por Mark Zuckerberg prefiere tener mayor control sobre el hardware, una filosofía similar a la de Apple.

Según a The Information, el objetivo es que Facebook y su hardware no se vea afectado por las decisiones de Google. "Realmente queremos asegurarnos de que la próxima generación tenga espacio para nosotros",comentó Andrew Bosworth, jefe de hardware de Zuckerberg. "No creemos que podamos confiar en el mercado o en la competencia para garantizar que ese sea el caso. Y así lo haremos nosotros mismos", agregó.

El texto publicado por The Information no amplia la información sobre cómo se podría usar el nuevo sistema operativo, pero señala que tanto los dispositivos Oculus como los de Facebook se ejecutan actualmente en una versión modificada de Android. De acuerdo con Ficus Kirkpatrick, uno de los jefes de AR y VR de Facebook, el desarrollo de este sistema operativo permitiría a su compañía cortar la dependencia con el software de Google. Esto le daría una mayor independencia.

Sin embargo, como Bosworth no dio más información sobre este proyecto, es probable que aún se encuentre en una fase temprana de su desarrollo. Será cuestión de tiempo ver si la empresa dueña de aplicaciones como Messenger, Facebook, WhatsApp e Instagram desarrollan un sistema operativo que le permita mejorar la interacción entre ellas.

Ya lo intentó… pero fracasó

Vale la pena recordar, la última vez que Facebook intentó producir su propio sistema operativo no tuvo buenos resultados. Lo hizo en 2013 con un smartphone producido por HTC, pero saturar un teléfono con las redes sociales de Facebook resultó impopular. Esto llevó a la compañía a involucrarse en varios escándalos de privacidad, muy criticados por empresas como Apple. Ante esto, el proyecto fue abandonado. Así, Facebook tendrá el reto de esforzarse si quiere que las personas le den otra oportunidad a su software.

Otros proyectos

Este sistema operativo no es lo único en lo que trabaja Facebook. También trabaja en los dispositivos Oculus y Portal y está desarrollando unas gafas de realidad aumentada denominadas "Orion". Las gafas podrían estar listas en 2023, año en que Apple presentaría las suyas. Facebook trabaja en una interfaz la cual sería controlada con los pensamientos.