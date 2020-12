Cómo funcionan los Echo Frames de Amazon y en qué se diferencian de otras opciones

Tendrán tres diferentes modelos y podrán ser oftálmicos

Los nuevos lentes inteligentes de Amazon, Echo Frames, se componen de pequeños altavoces instalados en las terminales de las varillas, justo detrás de las orejas, un micrófono de alta sensibilidad y controladores táctiles y de botones también en las varillas. Sus funciones van desde contestar llamadas hasta activar la asistente virtual Alexa, su precio es de 249 dólares y su presentación es un sencillo par de anteojos de plástico capaz de convertirse en oftálmicos. Otras opciones de lentes inteligentes como los de Bose comparten características como audífonos integrados, sin embargo, los Echo Frames van más allá de ser simples auriculares.

Hechos de un armazón rectangular, de un brilloso plástico, los Echo Frames de Amazon pueden adquirirse en tres colores diferentes: negros, diseño tortoiseshell, parecido a un camuflaje, y una versión donde se diluye el color negro a azul. Existen dos posibles formas de usarlos, como audífonos bluetooth o como dispositivo de Alexa, y sólo puede ser conectarse a un teléfono o computadora a la vez.

#Internacional | La unión europea emite acusación contra Amazon. Aduce que han utilizado datos privados para favorecerse por encima de minoristas.



➔ https://t.co/I0ecAXUaqx pic.twitter.com/7xbIT46vVe — My Press (@mypress_mx) November 11, 2020

Pero usar las funciones de un iPhone por medio de este gadget no es como se esperaba. Si se da el comando "llamar a" algún contacto, los Echo Frames contactarán al dispositivo de Amazon de la persona mencionada y no a su teléfono particular. Entre pros y contras, el volumen de los pequeños altavoces es bueno para evitar distraerse del espacio físico. No potencializan un profundo bajo, pero el sonido es nítido y se puede ajustar automáticamente acorde al ruido en el ambiente.

Asimismo, con un toque o deslizar el dedo por el control táctil se pueden gestionar las notificaciones, permitiendo leer las importantes en voz alta y dejar pasar desapercibidas el resto. La batería, según Amazon, dura 14 horas en reposo, por su parte, usuarios comentan, su batería sólo dura tres horas con un uso constante. Otros lentes inteligentes como los Vue, de 179 dólares, con características parecidas a los Echo Frames, afirman resistir cinco horas en uso constante y tres días en reposo. Una función inteligente de los Echo Frames para ahorrar energía consiste en apagarse después de unos segundos de estar de cabeza en una superficie.

#Movilidad | #Amazon anuncia nueva flotas de furgonetas eléctricas para entregas desarrolladas en conjunto con Rivian.



➔ https://t.co/2z0F08AdrV pic.twitter.com/ZeX5wcGPpR — My Press (@mypress_mx) October 8, 2020

En comparación con el volumen y nitidez de audio en los lentes inteligentes de Bose, los Echo Frames no pueden apagar por completo el sonido del exterior cuando este es muy alto, como en tránsito o zonas con muchas personas. En cambio, Bose afirma, al audio de sus lentes de sol, sólo el 1 por ciento del volumen exterior se cuela en lo escuchado.

Con los Echo Frames de Amazon se abre una nueva etapa de dispositivos inteligentes. Es de esperarse las nuevas propuestas de grandes compañías como Facebook para 2021 y mejoras en los ya lanzados. Encontrar otras opciones y escoger el mejor depende de lo deseado por el consumidor, así, se espera un crecimiento de ofertas en el mercado de lentes inteligentes.