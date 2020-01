Apple Watch Connected revoluciona el mundo fitness con su tecnología

Apple Watch Connected podrá vincular gimnasios, con aplicaciones de entrenamiento y wearables de Apple

Apple anunció su nuevo programa Apple Watch Connected llevado a cabo en colaboración con algunas firmas de gimnasios en Estados Unidos para integrar un programa y plan de entrenamiento que trabaje en conjunto con Apple Watch.

Este nuevo programa tiene como premisa aumentar las posibilidades deportivas del Apple Watch ofreciendo al mismo tiempo descuentos o premios por alcanzar ciertos objetivos en el entrenamiento personal de los suscriptores de estos gimnasios, además de promover las ventas de este dispositivo entre las personas suscritas en las instalaciones.

Por el momento, Apple sólo tiene consorcio con cuatro gimnasios estadounidenses: Basecamp Fitness, Orange Theory, Crunch Fitness e YMCA, aunque cualquier gimnasio puede participar siempre y cuando tenga una aplicación para iPhone y Apple Watch que permita registrar el entrenamiento, un plan de recompensas o descuentos por el uso del dispositivo, aceptar Apple Play y contar con aparatos de cardio con Gymkit que permita la sincronización con el reloj inteligente.

A su vez, la necesidad de una aplicación disponible en iOS podría beneficiar a terceros si es que el gimnasio no cuenta con su propia app o no tiene planes para desarrollarla. La información personal que se obtenga de esta aplicación y del wearable no se compartirá con el gimnasio ni se utilizará por la compañía.

La decisión de Apple por vincular wearables con programas de entrenamiento e instalaciones es sumamente eficiente y puede optar por un desarrollo tecnológico diferente a donde otras aplicaciones o gimnasios se estaban dirigiendo. Actualmente, los tres factores se desarrollaban individualmente y sólo se utilizaban en conjunto por parte de las personas, de ahí que la evolución de cada uno fuera por separado.

O bien los usuarios optan por una app que permita entrar a una comunidad fitness con entrenamientos personalizados, o se utilizan wearables cada vez más avanzados en conteo de signos vitales, o se pedían suscripciones a gimnasios con lo más reciente en equipos inteligentes con sus propios registros.

Los equipos inteligentes que permiten contar su uso por los usuarios o notar posturas erróneas en gimnasios resultaron ser los dispositivos más desarrollados por las empresas y startups, aunque también existen opciones de dispositivos para los hogares como Mirror o Tonal, las que ofrecen entrenamiento personalizado.

Es posible que Apple encuentre más formas de conectarse con los aparatos inteligentes de los gimnasios o de las startups, u optar por desarrollar los propios para el Apple Watch; sin embargo, por ahora se limita a los cuatro gimnasios base, los cuales se preparan para ofrecer Apple Watch Connected a lo largo de 2020 en sus sucursales.