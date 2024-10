Lenfest, OpenAI y Microsoft lanzan programa para de IA en medios locales

Cinco medios estadounidenses reciben apoyo financiero y tecnológico para innovar con inteligencia artificial

El Instituto Lenfest de Periodismo, en colaboración con OpenAIy Microsoft, lanzaron un programa pionero para llevar la inteligencia artificial a las redacciones locales en Estados Unidos. Esta alianza tiene como objetivo fomentar la sostenibilidad empresarial e impulsar la innovación tecnológica en los medios de comunicación localesmediante becas y apoyo financiero. El proyecto se centra en ayudar a los medios a utilizar la IA para optimizar sus operaciones y mejorar la experiencia de sus lectores.

Durante la primera fase del programa, cinco medios locales han sido seleccionados para recibir apoyo durante dos años. Estos medios son Chicago Public Media, Newsday(Long Island, NY), The Minnesota Star Tribune, The Philadelphia Inquirery The Seattle Times. Cada uno de ellos recibirá financiación para contratar un experto en inteligencia artificial, además de créditos tecnológicos de OpenAIy Microsoft Azure, que les permitirán desarrollar herramientas avanzadas para la producción de noticias y la interacción con el público.

Cada medio seleccionado trabajará en proyectos específicos para aprovechar las capacidades de la IA en sus operaciones diarias:

Las organizaciones seleccionadas no solo desarrollarán sus propios proyectos, sino que también colaborarán entre sí para compartir aprendizajes y herramientas con la industria periodística en general. El objetivo es que las innovaciones resultantes puedan ser replicadas en otras redacciones, ampliando el impacto del programa y fortaleciendo el periodismo local.

OpenAI y Microsoft se comprometieron con cada uno con una inversión de 10 millones de dólares destinados a la iniciativa. Este proyecto de dos años se lleva a cabo en conjunto con la Coalición de Noticias Independientes Locales (LINC), una organización que reúne a los principales medios de noticias independientes en Estados Unidos, con el propósito de seguir fortaleciendo y revitalizando el periodismo local en el país.