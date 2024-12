Suplementos de algas marinas para ganado podrían reducir emisiones de metano un 40%

Algas marinas representan un avance clave hacia la sostenibilidad en la ganadería, según un nuevo estudio

Un estudio publicado el 2 de diciembre en Proceedings of the National Academy of Sciences revela que alimentar al ganado vacuno de pastoreo con suplementos de algas marinas puede disminuir sus emisiones de metano hasta en un 40%. Esta investigación, liderada por la Universidad de California, ofrece una solución prometedora para mitigar el impacto ambiental de una de las actividades agrícolas más contaminantes.

El metano, gas de efecto invernadero 28 veces más potente que el dióxido de carbono, se genera durante la digestión del ganado. Según la FAO, el ganado es responsable del 14,5% de las emisiones globales de estos gases, especialmente en sistemas de pastoreo. En Estados Unidos, donde existen más de 64 millones de cabezas de ganado, las emisiones del sector son significativas, lo que subraya la relevancia de esta innovación.

La investigación se realizó en un rancho en Dillon, Montana, donde durante 10 semanas se probaron suplementos de algas en 24 novillos Angus y Wagyu. Los animales que consumieron los gránulos de algas redujeron significativamente sus emisiones de metano, mientras mantenían su peso y salud, demostrando la viabilidad del método en condiciones reales.

Ermias Kebreab, autor principal de la investigación, señaló que este hallazgo representa un paso importante para la sostenibilidad de la cría de ganado en pastoreo. "El ganado vacuno pasa la mayor parte de su vida en pasturas produciendo metano. Necesitamos hacer que este aditivo sea accesible para todos los ganaderos", afirmó.

Aunque el uso de suplementos plantea retos logísticos, especialmente en zonas remotas, los investigadores proponen soluciones prácticas comobloques de lamer enriquecidos con algas. Además, estudios complementarios destacan la necesidad de optimizar la producción ganadera en países en desarrollo, integrando prácticas genéticas y alimentarias más eficientes para satisfacer la demanda global de carne mientras se reducen las emisiones.

Las algas marinas, además de ser una herramienta contra el cambio climático, podrían mejorar la sostenibilidad de los sistemas ganaderos en regiones vulnerables. Este enfoque refuerza la importancia de adoptar tecnologías innovadoras para mitigar los efectos ambientales de la agricultura en un planeta cada vez más exigente.