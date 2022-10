Nueva actualización de Telegram permite reaccionar a conversaciones con emojis

La función antes era exclusiva para miembros premium

Telegramlanzó su nueva actualización con la que los usuarios gratuitos podrán utilizar decenas de emojis, los cuales, antes era exclusivos para los miembros Premium. Así, podrán transmitir sus emociones en una conversación con diferentes reacciones, pues, ya no solo se utilizará un like o corazón.

De acuerdo actualización probada por NotiPress, los emojis permitirán reaccionar a mensajes tanto en grupos como en chats privados. Asimismo, muestra que para la app de mensajería los emoticones, stickers y gifs son una forma de enriquecer una conversación y crear interés y continuidad en la comunicación.

Si bien, la plataforma ya permitía a los usuarios con el plan de suscripción Premium reacciones que no estaban disponibles en la versión gratis, la suscripción continuará teniendo algunas ventajas:

Además, los emojis cuentan con movimiento y los emojis interactivos más populares estarán a disposición de todos los usuarios. Incluso, se tendrá acceso a 10 paquetes de emoticones exclusivos de la app de mensajería.

¿Cómo se puede reaccionar a un mensaje?

Para reaccionar rápidamente a un mensaje es necesario tocar dos veces un mensaje, de esa forma se podrá enviar el clásico pulgar arriba, "like". Pero, para poder usa el resto de los emojis, se necesita tocar una vez el mensaje, o mantenerlo pulsado, con iOS, para elegir la opción indicada en el menú desplegable.

En caso de querer cambiar la reacción por defecto a otro emoji, se debe de hacerlo en el menú de Ajustes. Para Android se deberá de seleccionar Chats y después Reacción rápida. Por su parte, en iOS se debe de elegir Stickers y emojis y posteriormente Reacción rápida.

Las reacciones estarán disponibles siempre en chats privados, pero en los grupos y canales será el administrador quien decida si se activan las reacciones y cuáles estarán disponibles. De esa forma, se podrá recibir retroalimentación más haya del like, pues se podrá "Aprobar" o "Rechazar". Para agregar la función a un grupo o canal, se debe de seleccionar Página de información, Editar y Reacciones.