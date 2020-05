Uso de emergencia de Remdesivir contra Covid-19 terminó por aceptarse en EE. UU.

Remdesivir podría ser utilizado en México para tratar a pacientes con Covid-19

Gilead Sciences, firma estadounidense y laboratorio que descubrió la droga Remdesivir, fármaco que podría combatir el coronavirus SARS-CoV-2. El medicamento antiviral Remdesivir, fue aprobado por autoridades de regulación estadounidenses para uso de emergencia en pacientes con Covid-19. La noticia de aval de Estados Unidos la dio Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ante periodistas en la Casa Blanca.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó bajo un contexto de emergencia, la liberación al mercado de la droga Remdesivir, aunque en este contexto, su comercialización se hará sin datos sobre la seguridad y eficacia. El canciller mexicano Marcelo Ebrard no ha quitado la mirada del Remdesivir y se mantuvo en conversaciones con directivos del laboratorio previo a su aprobación. México podría ser uno de los primeros países en la posible adquisición de este fármaco contra el coronavirus.

Anthony Fauci, funcionario asesor de la Casa Blanca se mostró entusiasta por las buenas noticias del Remdesivir. Fauci dijo, el tiempo promedio de recuperación de pacientes con Covid-19 pasaba a 11 días,comparado con los 15 días del grupo con placebos.

Daniel O'Day, CEO de Gileas Sciences, dijo en entrevista con la revista Stat News previo a la aprobación por parte de la FDA, el laboratorio haría una donación de 1.5 millones de dosis. El ejecutivo evitó decir el costo de mercado que tendría el medicamento Remdesivir. La firma de biotecnología había anunciado el 29 de abril de 2020, se completaba la primera prueba exitosa del fármaco experimental contra el coronavirus.

Remdesivir, la droga que fue desarrollada originalmente para tratar otros virus, colocó a la empresa en la punta de una carrera de varios países para encontrar un tratamiento de Covid-19. El 29 de abril de 2020, las acciones de Gilead Sciences Inc. subieron más del 7%, luego de publicar los resultados de los ensayos y previo a su aprobación. Fue el mismo día que el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID por sus siglas en inglés) mostró resultados positivos en las pruebas contra el Covid-19.

O'Day publicó en el blog de Gilead el 29 de abril, "el trabajo comenzó mucho antes de que supiéramos sobre el brote de COVID-19". Remdesivir fue el resultado de investigación por 10 años. En años recientes, dijo el ejecutivo, "hemos estado estudiando su impacto en los virus de la fiebre hemorrágica como el virus del Ébola, Marburg y Nipah, así como en otros coronavirus como el SARS y el MERS. Habíamos acumulado suficiente conocimiento para que cuando surgiera el nuevo coronavirus, pudiéramos avanzar muy rápidamente a los ensayos clínicos".

El medicamento Remdesivir, útil para otros coronavirus y SARS, también probado contra Ébola, no tiene licencia y por su aprobación de emergencia, no hay datos sobre su seguridad y efectividad en pacientes por Covid-19. Además, la firma de Estados Unidos aclaró, no tiene la patente y el producto no se comercializa en ninguna parte del mundo.