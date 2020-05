Pruebas de bajo costo para Covid-19 hechas por Universidad Autónoma de Querétaro

La prueba ha diganosticado más de 200 casos positivos de coronavirus

Un equipo de académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) desarrolló una prueba experimental para la detección de Covid-19, representando una alternativa de bajo costo para combatir la pandemia por coronavirus. En este sentido, del 1 de abril al 12 de mayo la prueba logró detectar 271 casos positivos tras la Fase 2 en México con el objetivo de sumar esfuerzos a la mitigación de los contagios.

En una entrevista a medios, la doctora en Epidemiología Karina Acevedo aseveró, la prueba en la que trabaja la UAQ no es infalible, pero no tienen falsos positivos. "Tenemos hasta ahora 271 reactivos que se encuentran dentro de 3 mil muestras". No obstante, las autoridades de salubridad mexicanas indicaron, no es prioritaria la aplicación de pruebas de forma masiva, ya que la densidad demográfica no lo permitiría y mencionan, lo más efectivo sigue siendo el distanciamiento social.

Según Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, la detección de casos, aislamiento y confirmación de diagnóstico, así como el mapeo de los contactos del paciente contagiados son elementos útiles en las fases tempranas de una epidemia. No obstante, ante los números de contagios a nivel nacional, es imposible realizar la prueba a toda la población.

La experta explicó, al combinar la Jornada Nacional de Sana Distancia con la aplicación de la prueba, Querétaro mostró un más pronunciado aplanamiento de la curva epidémica. "Querétaro está por debajo de lo que predecían los modelos, tomando en cuenta la demografía, sobre todo los tres municipios donde más casos de ha dado" menciona Acevedo. "Demuestra que una combinación de detección oportuna de personas que son infectadas pero asintomáticas, juntos con las medidas propuestas de sana distancia, sí puede impactar de materia notaria las epidemias".

Cabe mencionar, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó, en México se aplican 0.4 pruebas por cada mil habitantes, representando la cantidad más baja entre los países miembros de la organización. José Ángel Gurría, secretario general de la organización mencionó, incrementar el número de pruebas podría ser determinando para evitar un segundo brote.

De esta manera, la Universidad Autónoma de Querétaro se suma a la lucha para combatir la pandemia de Covid-19, desarrollando una prueba a bajo costo, representando una nueva alternativa para mitigar contagios a nivel nacional y evitar una segunda ola de contagios.