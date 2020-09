Medidas prolongadas de confinamiento afectan al crecimiento infantil

Un niño promedio debe realizar ejercicio intenso por lo menos cinco días a la semana durante 45 minutos

Bajo el contexto del Día Mundial de la Conciencia sobre el Crecimiento Infantil, conmemorado cada 20 de septiembre, es de vital importancia identificar las condiciones que afectan el crecimiento de los niños a raíz del confinamiento. NotiPress consultó al dr. Carlos Antillón Ferreira, especialista en endocrinología pediátrica y miembro de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, para conocer los factores que influyen en el crecimiento normal en la infancia.

Antillón señala, los hábitos del sueño son importantes para el crecimiento de cualquier niño, y ahora con el confinamiento, estos hábitos pudieron haberse visto alterados de forma negativa. "Esta situación afecta directamente a la producción de la hormona de crecimiento. Esta hormona, que produce naturalmente el ser humano, requiere de un ritmo de hábitos adecuados", indicó el endocrinólogo pediatra.

Uno de los factores que provocan un desajuste en los hábitos de sueño es el uso prolongado e indiscriminado de dispositivos electrónicos como tablets, smartphones o consolas de videojuegos, ya que generan sedentarismo y sobreestimulación, la cual no es recomendada durante la noche. En este sentido, el experto recomienda tener horarios fijos respecto a su uso, así como apagar pantallas y dispositivos una hora y media antes de dormir.

Por otro lado, la actividad física es clave para un desarrollo adecuando en la infancia. Según Antillón, un niño promedio debe realizar ejercicio intenso por lo menos cinco días a la semana durante 45 minutos para estimular la hormona de crecimiento y mantener un peso saludable. No obstante, por las medidas de distanciamiento social, muchos niños han tenido que abandonar sus actividades físicas, "hay gente que vive en un departamento y no tiene espacio [para hacer ejercicio], y tiene que encontrar la manera de hacer algo, por ejemplo, subir y bajar escaleras", explicó.

La alimentación también es fundamental para el crecimiento de un niño. Ahora, con un confinamiento prolongado, es importante mantener una dieta balanceada debido a la poca actividad física que realizan. De igual manera, el especialista llamó a no olvidar que, a pesar de las medidas de cuarentena, la revisión pediátrica es necesaria para evaluar si el niño está creciendo correctamente o no, "llevamos seis meses de encierro y hay familias que no quieren asomar ni la nariz, pero es importante acudir a revisión general pediátrica para ver si el niño está creciendo normalmente, si tiene su esquema de vacunación completo o si está bien de peso", recomienda el pediatra endocrinólogo.

Ante las medidas prolongadas de confinamiento, el crecimiento infantil está siendo afectado. En este sentido, el dr. Carlos Antillón dijo en entrevista, "no sabemos cuánto más va a durar este confinamiento, por ello, las familias deben de adaptarse a la nueva realidad". Tener buenos hábitos alimenticios y de sueño, así como realizar actividad física son factores esenciales para lograr un crecimiento adecuado en los niños.