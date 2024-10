Investigadores desarrollan tecnología basada en IA para detectar la depresión

PupilSense y FacePsy monitorean gestos faciales y movimientos oculares para identificar signos depresivos con alta precisión

Un equipo de investigadores, liderado por Pel et al., desarrolló una tecnología innovadora que utiliza inteligencia artificial para detectar signos de depresiónde manera no invasiva desde un smartphone. A pesar de que se estima que 300 millones de personas en el mundo padecen depresión, el diagnóstico puede ser complicado ya que muchos pacientes no logran comunicar su situación. La herramienta, llamada PupilSense, busca abordar este desafío.

El sistema PupilSense monitorea continuamente el tamaño de las pupilas del usuario durante acciones cotidianas como abrir la pantalla del smartphone, interactuar en redes sociales o utilizar aplicaciones. A partir de la recopilación de datos de 16,000 usos de smartphones de 25 voluntarios a lo largo de cuatro semanas, los investigadores diseñaron un modelo de aprendizaje automático que identifica respuestas o patrones asociados a episodios depresivos.

La función se basa en indicadores como las expresiones faciales, la frecuencia de sonrisas, el estado de los ojos y los movimientos de la cabeza. Con estas métricas, la versión más eficiente de PupilSense alcanzó una precisión del 76% al identificar consciencia de depresión en los usuarios, superando al sistema "Aware", ya existente en el mercado.

Bae Sang Won, miembro del equipo de investigación, ha trabajado previamente en sistemas para detectar consumo excesivo de alcohol y marihuana mediante smartphones. Su experiencia contribuyó significativamente al desarrollo de esta tecnología, demostrando la viabilidad de utilizar las reacciones físicas de los usuarios para diagnosticar estados emocionales y de salud mental.

Además de PupilSense, los investigadores desarrollaron "FacePsy", una herramienta que analiza las expresiones faciales para determinar el estado mental de los usuarios. Para proteger la privacidad de los datos, las imágenes capturadas se eliminan inmediatamente tras el análisis. Según Bae, las expresiones faciales y los movimientos de la cabeza son indicadores importantes en la detección de la depresión.

Las investigaciones del equipo también revelaron patrones específicos como la reducción de movimientos faciales por la mañana y la asociación de ciertos movimientos de cabeza y ojos con episodios depresivos. Por ejemplo, un aumento en el movimiento de sacudir la cabeza y cambios en la apertura de los ojos podrían ser indicativos de depresión.

Este avance promete una herramienta accesible para el diagnóstico de la depresión. Lo más destacado es que no se tiene la necesidad de dispositivos especializados, haciendo posible su implementación mediante el simple uso de un smartphone.