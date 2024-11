“Que senos haga costumbre”, una campaña para la detección temprana del cáncer de mama

La AMLCC y expertos en salud enfatizan la importancia de interpretar y actuar sobre los resultados de mastografía para salvar vidas

LaAsociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLCC), en colaboración con aliados del sector salud y empresas privadas, lanzó una nueva campaña de concientización titulada "Que senos haga costumbre", con el propósito de fomentar la prevención y la acción temprana en la detección del cáncer de mama. Esta iniciativa busca educar a las pacientes sobre la importancia de tomar en serio los resultados de sus estudios de mastografía, promoviendo la respuesta inmediata ante cualquier indicio de anomalía, un aspecto clave para evitar diagnósticos tardíos.

Durante un conversatorio reciente, al cual tuvo acceso NotiPress, especialistas recalcaron la urgencia de actuar sin demora ante cualquier hallazgo sospechoso en los estudios de imagen. La doctora Rocío Grajales, oncóloga en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, destacó: "El tiempo sí importa", subrayando que el tiempo en la detección influye directamente en las probabilidades de supervivencia y en la posibilidad de ofrecer tratamientos menos invasivos. Grajales explicó que cuando se obtiene una calificación de Birads cuatro o cinco, se requiere una biopsia urgente. "No es para otro estudio, no es ‘lo repetimos y vemos’... Es actuar ya. Ya tienes elemento, actúa", afirmó la especialista, reforzando el llamado a no postergar decisiones críticas en el proceso de diagnóstico.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de campañas de sensibilización, la AMLCC advierte que muchas mujeres no concluyen sus estudios iniciales, especialmente la biopsia. De acuerdo con la doctora Ruby Espejo, gerente clínico de imagen mamaria en Salud Digna, un considerable número de pacientes experimenta lo que define como "un efecto de negación" que les impide avanzar en el diagnóstico, por temor al resultado. Esta barrera emocional es alarmante, ya que el 87% de los diagnósticos de cáncer de mama en México se realizan en etapas avanzadas, limitando las opciones de tratamiento y disminuyendo las probabilidades de supervivencia.

Con la campaña "Que senos haga costumbre", se busca concientizar a los médicos sobre su rol en la interpretación y comunicación de los resultados, y recalca la necesidad de que las pacientes comprendan la implicación de cada estudio. Si bien la atención médica oportuna puede ser un desafío, la AMLCC y Salud Digna ofrecen orientación en línea a través de sus plataformas, permitiendo a las mujeres en todo el país acceder a información y referencias para dar continuidad a sus estudios.

De acuerdo con la doctora Espejo, la importancia de que las pacientes conozcan sus resultados: "Entender cuáles son nuestros resultados y tomar acción sobre estos". Aunque una clasificación de Birads cuatro representa una "sospecha" y no un diagnóstico definitivo de cáncer, recalca que la única manera de confirmarlo o descartarlo es mediante una biopsia inmediata. La campaña de la AMLCC continuará desarrollándose a lo largo del año, buscando inculcar una cultura de prevención activa y responsabilidad individual, y posicionando a las organizaciones civiles como pilares de apoyo para quienes enfrentan este diagnóstico. La AMLCC invita a todas las mujeres a realizar su tamizaje de riesgo en su página web para conocer las medidas de prevención necesarias en cada caso.