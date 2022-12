Fútbol americano, el deporte que más lesiones provoca

Lesiones de la columna cervical es más probable que sucedan en niños que juegan fútbol americano

Debido al impacto y a la demanda física, el fútbol americano, es uno de los deportes con mayor número de lesiones en sus jugadores; ello, dentro y fuera del campo de juego. Con ello, al menos el 50 por ciento de los deportistas de cualquier nivel desarrollarán algún tipo de lesión durante la fase de preparación de una temporada.

Los jugadores pueden presentar daños como contusiones, tendonitis, esguinces, luxaciones y fracturas. No obstante, el segmento que más preocupa a los médicos y que es más dañado al practicar dicho deporte es la columna vertebral.

Con esto, las lesiones antes mencionadas, tomadas como comunes y graves, se les debe poner mayor énfasis hacia niños y adultos jóvenes de 10 a 19 años. Lo anterior, debido a que es la edad en la que se comienza a practicar el fútbol americano en México. Ello, según un nuevo estudio dirigido por el doctor Comron Saifi, cirujano ortopédico de columna del Hospital Houston Methodist.

El fútbol americano es uno de los deportes más populares y practicados entre los niños y adolescentes en edad escolar en los Estados Unidos, según el comunicado consultado por NotiPress. Por lo cual, se debe ser consciente del potencial de lesiones, particularmente en la columna vertebral a lo largo del tiempo, de acuerdo con el especialista.

Durante sus inicios predominaban los traumatismos craneoencefálicos; pero, al mejorar las tecnologías sobre el empleo y elaboración de los cascos, se observó una disminución sobre estas lesiones craneales. Sin embargo, obligó a los jugadores a modificar sus técnicas de juego, convirtiéndose así la cabeza y el cuello en los elementos de ejecución principales.

"Pese a la creciente conciencia sobre los problemas de seguridad en salud al practicar futbol americano, no hubo cambios significativos en el número total de lesiones de columna relacionadas con este deporte. No solo no disminuyeron, sino que los tipos de lesiones cambiaron un poco", señaló el especialista en cirugía de espina dorsal del Hospital Houston Methodist.

Igualmente, hubo una tendencia en el aumento de las lesiones de la columna cervical, las cuales suelen ser más peligrosas y más probable de requerir hospitalización. Asimismo, el estudio encontró es significativamente más probable que ocurran dichos daños en niños, particularmente de 15 a 19 años, que en adultos, agregó el especialista.

Una fractura de la columna torácica literalmente rompe uno o más de los huesos de la columna en la parte media de la espalda. Se encontró en el estudio que los niños, en particular los de 9 a 14 años, los cuales practicaban fútbol americano, eran más propensos a las fracturas. Mientras los adultos tenían más probabilidades de sufrir una lesión nerviosa que una fractura.

"La conclusión principal es que estamos viendo un aumento en los tipos más graves de lesiones de la columna. Ello, a nivel de la médula espinal, cervical y torácica, entre los niños", finalizó el especialista. Lo cual, lleva a razonar cuáles conocimientos y qué tipo de protección se les está brindando a los niños para poder jugar futbol americano de manera segura.