Donovan Carrillo y Novo Nordisk impulsan a niños de talla baja a alcanzar sus sueños

Niños mexicanos menores a cinco años tienen talla baja (12,6%), una situación que necesita una atención especial de padres de familia

En México, 12.6% de niños menores de cinco años tienen talla baja, situación que necesita una especial atención de padres de familia y médicos. En este sentido, la farmacéutica danesa Novo Nordisk realizó el concurso de dibujo "Alcanza tus sueños" con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia del crecimiento infantil.

Asimismo, de acuerdo a lo consultado por NotiPress, el certamen se enfocó en estimular la creatividad de niños con trastornos del crecimiento y brindarles la confianza para lograr sus sueños de vida. Al inicio de la premiación, llevada a cabo en el Museo Papalote del Niño, la doctora Daniela González, médico pediatra, dirigió algunas palabras a los padres de familia.

La Dra. González añadió que es importante que los menores practiquen algún deporte o realicen cualquier tipo de actividad física, ya que esto les ayudará potencialmente en su crecimiento. Lo anterior fue respaldado por las palabras del patinador olímpico Donovan Carrillo, quien dirigió un mensaje de motivación a los niños concursantes.

"El deporte ha sido mi pasión y para dedicarme a él tuve que iniciar afrontando el miedo. Esto me ayudó no solo en el patinaje, sino también en mis decisiones personales. No permitan que el miedo les impida cumplir sus metas", subrayó el patinador mexicano.

Donovan Carrillo, quien fue finalista en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022, hizo énfasis en la importancia de no rendirse y seguir luchando por cumplir los sueños. "Mis padres me aconsejaron hacer todo con el corazón y disfrutar y aprender de lo vivido. Para ello la autoconfianza es la clave; si dudamos de nuestras capacidades, difícilmente alcanzaremos nuestros sueños".

Respecto a la premiación, Daniel Sapene, gerente del programa de soporte a pacientes de Novo Nordisk México, informó que los dibujos de niños entre 6 y 12 años participaron en las categorías Preescolar, Niñez y Preadolescentes. "En cada una de las creaciones artísticas, los menores respondieron a preguntas como ¿Qué quieres ser cuando seas grande? o ¿Cómo te imaginas ser cuando seas grande?"

De acuerdo con Sapene, a través de sus dibujos los niños expresaron su interés por contribuir a mejorar el mundo que los rodea. "La mayoría de los niños plasmaron su deseo de ser médicos y mejorar la salud de las personas o de poner un alto al maltrato animal".

Luego de finalizar la ceremonia de premiación del concurso "Alcanza tus sueños", Bjorn Von Würden, director de asuntos corporativos en Novo Nordisk México hizo un llamado a los padres de familia. En su mensaje insistió en que deben estar al pendiente de la talla de sus hijos, así como de las situaciones físicas y emocionales que pueden causar talla baja en un niño o niña.

Aunado a ello, Von Würden agregó que el compromiso de la firma danesa, fundada en 1923, es trabajar y crear innovación para que los niños crezcan sanos y felices. Adicionalmente, Novo Nordisk tiene la misión de combatir otras enfermedades crónicas graves, entre ellas, la obesidad, enfermedades raras en la sangre y trastornos endocrinos.