El 11% de las consultas de salud mental en México son por trastornos del ánimo

Consecuencias de trastornos del ánimo pueden resultar mortales

Los trastornos del ánimo o trastornos de la salud mental son alteraciones anímicas en aumento según estima la Organización Mundial de la Salud (OMS). Incluso, la Organización de las Naciones Unidas prevén en 2030 estos problemas serán el principal motivo de discapacidad. Mientras que la OMS comparte un cálculo de la Universidad de Harvard donde se estima desde 2011 hasta 2030 estos problemas representarán una pérdida de 16.3 billones de dólares.

Estos trastornos del ánimo se reflejan en alteraciones del pensamiento, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás, los cuales afectan a 264 millones de personas en el mundo. Entre los más habituales están la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otras psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales y trastornos del desarrollo, como el autismo.

#Salud | Siendo una enfermedad que padecen 280 millones de personas, la #depresión es considerada como la principal causa de discapacidad en México y el mundo



➔ https://t.co/2381HZbQjS pic.twitter.com/8rKfetcwD8 — My Press (@mypress_mx) January 14, 2022

El cuadro de depresión del que forma parte la ansiedad, es la principal causa de consulta de salud mental, con una prevalencia del 20%. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) señala que 29.9% de los habitantes mayores de 12 años sufren algún nivel de depresión ocasional, y 12.4% los experimenta de manera frecuente.

La importancia de llevar a cabo un tratamiento para estos trastornos del ánimo, es que éstos tienen diferentes niveles de gravedad. Algunos más leves pueden ser tratados con psicoterapia, pero cuando el trastorno se presenta de manera más intensa al grado de afectar la vida social y laboral del paciente se puede complementar el tratamiento con fármacos.

Sin embargo, la dra Jacqueline Cortés, médico psiquiatra y presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, asegura "muchas personas no reciben atención y las que la reciben, en ocasiones no es la correcta". Esta afirmación deja al descubierto un riesgo pues los casos que no son bien atendidos pueden agravarse y quienes la padecen llegan en ocasiones a autoinflingirse daño o suicidarse. El INEGI compartió en 2020 hubo 7 818 suicidios en México, con una tasa mayor del sexo masculino pues por cada cien mil hombres y cien mil mujeres se presentaron 10.4 y 2.2 suicidios respectivamente.

El dr Edilberto Peña, neuropsiquiatra y director del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso (CISNE) compartió para NotiPress que el cuadro clínico está "caracterizado por un descenso del estado de ánimo, pérdida del interés y capacidad de disfrute. Además de alteraciones del sueño, sentimiento de culpa, baja autoestima, y dificultad para concentrarse".

#EstiloDeVida | Tener una #SillaErgonómica en home office puede mejorar la salud del usuario, porque evita problemas de espalda, tales como síndrome de túnel carpiano



➔ https://t.co/xCx0DIPpJl pic.twitter.com/rKNDP4ulLx — My Press (@mypress_mx) January 13, 2022

Tanto la dra Cortés como el dr Peña aseguraron solo un 2% del presupuesto de salud está dirigido a la salud mental. De esa cantidad el 80% es para los hospitales y 20% para prevención, incluida la prevención del suicidio.

La dra Nuria Marcos, directora Médica, Regulatoria y Calidad de Lundbeck MAC dijo a NotiPress "Estamos comprometidos a restaurar la salud mental para que cada persona pueda tener la mejor calidad de vida posible". Aseguró, esto es a través de compartir al mundo la esperanza de que la depresión, que es un problema mundial, es también un trastorno tratable y prevenible. Remarcando así el compromiso de Lundbeck y "la satisfacción de estar aportando valor para que todos vivamos en un mundo más sano y feliz"