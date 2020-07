Calidad del aire y contaminación pueden empeorar casos de Covid-19

Existe relación entre los casos de Covid-19 que sufren complicaciones respiratorias y la mala calidad del aire en las ciudades

El World Economic Forum(WEF) informó a través de una transmisión dirigida por Maria Neira, directora de salud pública en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y especialista en cambio climático, sobre la relación entre los casos de Covid-19 que sufren complicaciones respiratorias y la mala calidad del aire en ciudades con altos índices de contaminación.

Maria Neira declaró que la contaminación provoca alrededor de 5 millones de muertes en el mundo, y afecta a 7 millones de personas al año. La gravedad de los problemas derivados de la contaminación puede variar, y las enfermedades respiratorias suelen pasar inadvertidas hasta que las personas afectadas presentan fallas respiratorias y cardíacas. Frente a ello, la población de riesgo, con altas probabilidades de padecer cuadros peligrosos de Covid-19, se extiende y presenta mayores dificultades, sobretodo en aquellas personas sin acceso a servicios básicos, de salud y en condiciones de pobreza.

Asimismo, el Clean Air Fund, organización de apoyo al medio ambiente y políticas contra la contaminación, realizó el estudio Breathing Space: Why and How We Must Build Back Better to Achieve Clean Air for Allsobre los retos, perspectivas, y análisis en torno al escenario de la pandemia de Covid-19 frente a la contaminación de las zonas urbanas e industriales con densidades de población elevadas e índices de pobreza considerables, como India y Nigeria. Esta investigación tiene como objetivo desarrollar estrategias frente a ambas problemáticas, con el apoyo de asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro, y autoridades sanitariasen todo el mundo.

De acuerdo con la investigación de Clean Air Fund, la problemática central que vincula la severidad de la enfermedad Covid-19 con las condiciones de calidad del aire tiene dos causas: la exposición prolongada a los compuestos nocivos del aire contaminado en las ciudades o cerca de las zonas industriales, como dióxido de carbono, ozono, y óxido de nitrógeno, aumenta las enfermedades respiratorias y comorbilidades asociadas al sistema respiratorio; el potencial de esos compuestos para alojar al virus Sars-Cov-2 y llevarlo largas distancias genera un vehículo idóneo para los contagios, y permite que aumente la carga viral al ser respirado en cantidades elevadas.

Respecto a la calidad del aire, el estudio concluyó que por cada microgramo de contaminación en la escala de partículas contaminantes PM2.5, la mortalidad del Covid-19 puede aumentar de 4 a 8%. En zonas como la Ciudad de México, se pueden registrar de 45 a 60 microgramos por metro cúbico en promedio, según las cifras proporcionadas por el Gobierno de la Ciudad de México.

Con base en otras complicaciones generadas por no atender las problemáticas, Clean Air Fund estima que los costos asociados con muertes prematuras y enfermedades graves por la contaminación podrían ascender a cifras de 18 a 25 mil millones de dólares anuales en 2060. Por este motivo exhorta a los gobiernos a tomar posturas claras, invertir en políticas de salud pública, y no ignorar el vínculo entre las enfermedades y la calidad del aire como consecuencia de la crisis ambiental, como lo ha hecho el WEF en su transmisión.