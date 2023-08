Anualmente, 525 mil menores de 5 años mueren por enfermedades diarreicas

Gran parte de las enfermedades diarreicas pueden prevenirse con medidas de higiene, como el lavado de manos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente 525 mil niños menores de cinco años mueren por enfermedades diarreicas. Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 registró que 9.5% de la población menor a cinco años de edad padeció de algún episodio de enfermedad diarreica aguda.

Ante la morbimortalidad de esta enfermedad a nivel global, gobiernos y organizaciones han implementado estrategias de prevención de enfermedades diarreicas. Desde 2007, México implementó la campaña permanente de vacunación contra rotavirus, el cual está ligado con gastroenteritis.

La OMS explica que una proporción significativa de las enfermedades diarreicas pueden ser prevenidas mediante el acceso a agua potable y medidas de saneamiento e higiene adecuados. Con el objetivo de dar acceso y conocimiento sobre este tipo de medidas a comunidades rurales y de difícil acceso, Sanofi en colaboración con Save the Children y Farmacias Guadalajara crearon la campaña "Restaurando vidas, luchando contra la diarrea". NotiPress asistió al evento de presentación de la segunda fase de la campaña, en su quinto año de estar activa.

Anteriormente, la iniciativa solo estaba conformada por Save the Children y Sanofi, explica Matías Caride, director general de Unidad de Medicamentos de Libre Venta en Sanofi para NotiPress. No obstante, a partir de 2023, Farmacias Guadalajara se integra con la finalidad de recaudar una mayor cantidad de fondos para la creación y desarrollo de talleres enfocados en técnicas y medidas de higiene.

En su primer año, "Restaurando vidas" recaudo 300 mil pesos; Julieta Mora, directora de marketing de Farmacias Guadalajara, comentó que en 2023 esperan recaudar 4.3 millones de pesos gracias a la iniciativa "Compra y ayuda". Esta consiste en que por cada venta de Enterogermina vendida en Farmacias Guadalajara, Sanofi donará cinco pesos a Save the Children.

Laura Adriana Nava, directora de Alianzas Corporativas de Save the Children México, informó que el programa de apoyo ha beneficiado a más de 394 mil personas en más de seis estados del país. En su segunda fase, las actividades y talleres de "Restaurando vidas" serán llevados a comunidades de Yucatán, Campeche y Chiapas. Nava explica que los talleres son procesos formativos complementarios a los programas de estudio de educación básico, por ello, los maestros y padres son involucrados en estas actividades.

Aunado a las actividades presenciales, se implementó el centro de aprendizaje a distancia, en el cual se proporcionan recursos y materiales a docentes y padres. El objetivo es replicar este conocimiento y puedan participar en el programa, así como mantener vigentes y activos estos talleres de higiene y prevención de enfermedades diarreicas.

Caride comentó, "No es lo mismo autocuidado que automedicación" para enfatizar que las técnicas de correcto lavado de manos, desinfección de alimentos y actividades higiénicas en general son medidas de prevención. A las cuales, gran parte de la población no tiene acceso o no le dan la relevancia necesaria, siendo que estas son de suma importancia, especialmente respecto a las enfermedades diarreicas, señaló.