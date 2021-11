La vacuna contra la Covid-19 no conlleva riesgos al embarazo, reiteran científicos

Expertos señalan que no existe riesgo alguno en aplicarse la vacuna durante el embarazo

Un estudio reciente descartó la relación entre las vacunas contra la Covid-19 y el riesgo de aborto espontáneos en el primer trimestre. Esto proporciona más evidencia de la seguridad de la vacunación contra el coronavirus durante las etapas de gestación.

El estudio analizó varios registros nacionales de salud en Noruega para comparar la proporción de mujeres vacunadas que experimentaron un aborto espontáneo durante el primer trimestre de embarazo. Además, también se realizó la prueba en mujeres que todavía estaban embarazadas al final del primer trimestre.

Desaine Fell, principal autora del estudio, doctora y profesora de medicina en la Universidad de Ottawa explicó, "los resultados fueron positivos pues no encontraron evidencia alguna del riesgo de vacunarse contra la Covid- durante el embarazo". Además, la también profesora de medicina en la Universidad de Ottawa explicó que los hallazgos son tranquilizadores para las mujeres vacunadas al principio del embarazo y confirman que es seguro hacerlo.

Según el artículo publicado por The New England Journal surge poco después de que algunos estudios señalaron que era un riesgo para las mujeres embarazadas vacunarse contra la Covid-19. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, las personas embarazadas eran el grupo de mayor vulnerabilidad ante la Covid-19.

Todavía existen diversos mitos sobre la vacunación contra la Covid-19 y el embarazo, sin embargo, los expertos afirman, no existe evidencia alguna para relacionarlo. En un comunicado enviado a NotiPress, la doctora Tristi Muir, jefa de departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Houston Methodist afirmó: "Hasta el momento, no hay evidencia alguna sobre que las vacunas causen algún mal en las personas embarazadas; numerosos científicos trabajan en investigación y desarrollo, pero no hay pruebas concretas".

De acuerdo con la especialista de la salud, hay evidencias que muestran que las personas embarazadas están generando una buena inmunización con la vacuna. Esto incluye niveles suficientes de anticuerpos cuya función también ayuda a proteger al bebé, "la respuesta inmunológica de las futuras madres puede transmitirse a los bebés", afirmó Muir.

Por otra parte, la doctora Fell indicó, "las mujeres embarazadas quienes fueron vacunadas otorgan al bebé una protección mayor para evitar la Covid-19 en los primeros meses después del nacimiento". Actualmente, la doctora dirige un estudio en Ontario sobre la efectividad y seguridad de las vacunas Covid-19.

Su equipo de trabajo de la Universidad de Ottawa y un grupo de científicos internacionales están investigando para encontrar algún tipo de relación entre la vacuna recibida y el aborto espontáneo. Hasta el momento, las vacunas analizadas (Pfizer, Moderna y AstraZeneca) no tienen ningún efecto negativo y tampoco resultan dañinas para las mujeres durante el embarazo.