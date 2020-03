Uber posibilita fondos para apoyar a conductores y repartidores por COVID-19

Esta medida ya había sido implementada de forma preventiva en ciudades de Europa y Estados Unidos

Uber guarda fondos para ayudar a los conductores y repartidoresque podrían ser infectados u obligados a ponerse en cuarentena por la pandemía de COVID-19 en Estados Unidos, Reino Unido y en México, luego se implementará esta medida en todo el mundo.

Estas medidas fueron destinadas en función de frenar el virus mediante la moderación de las interacciones sociales, un desafío complicado para las industrias que necesitan las visitas físicas de los clientes para poder subsistir y cumplir sus ventas.

Asimismo, en Canadá y Estados Unidos, la compañía suspendió el pasado 20 de marzo de 2020 la modalidad de Uber Pool; la firma señaló, los usuarios recibirán mensajes con recomendaciones para la limpieza antes y después del uso del transporte en la plataforma. Por ejemplo, viajar solo si es necesario y seguir las normas sanitarias en sus respectivas ciudades.

Por otro lado, Uber señaló, todos sus demás servicios todavía podrán ser usados, "el resto de servicios dentro de la plataforma, incluyendo UberX y pedidos de comida en la aplicación de Uber Eats, se mantendrán disponibles".

Dio a conocer, Uber Eats le permitirá a los repartidores dejar la comida en la puerta de las casas para no tener contacto con los clientes y así no perjudicar ambas partes. Además, se está evaluando proporcionar a los socios material de saneamiento y recordó a los usuarios de la plataforma que los alimentos no pueden tocarse una vez que han sido empaquetados.

Otro de los anuncios que hizo la compañía de transportes en medio de la pandemia del coronavirus fue su compromiso de entregar más de 300,000 comidas a trabajadores de salud y socorristas que trabajan en la primera línea de la epidemia.

A partir del 23 de marzo, restaurantes pequeños y medianos podrán elegir la opción de recibir pagos diarios, en vez de semanales. "Sabemos que en circunstancias económicas retadoras, mantener el flujo de efectivo, pagar al personal y a los proveedores es prioridad para las pequeñas y medianas empresas, lo que puede ser aún más importante ya que la entrega se convierte en una mayor parte de sus ventas durante estos momentos",

La acción se va sumando a las medidas que la compañía estará tomando en el país americano y alrededor del mundo. Uber emitió un comunicado en Estados Unidos, donde menciona, en caso de que un socio conductor o un socio repartidor contraiga COVID-19, la empresa lo ayudará financieramente por un tiempo de 14 días, en caso de que una institución sanitaria les solicite aislamiento del afectado por la enfermedad.