Trump y Musk destacan importancia del programa H-1B mientras surgen críticas

Trump y Musk defienden las visas H-1B en medio de críticas del movimiento MAGA

En una reciente llamada telefónica con The Washington Post, el expresidente Donald Trumpdefendió el programa de visas H-1B, utilizado para contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas. "Siempre me han gustado las visas. Siempre he estado a favor de ellas. Por eso las tenemos", afirmó Trump, quien reconoció haber utilizado este programa en sus propiedades: "Tengo muchas visas H-1B en mis propiedades. He sido un creyente en H-1B. Lo he usado muchas veces. Es un gran programa".

Trump coincide con declaraciones de Elon Musk, quien aboga por la expansión del programa. En una discusión en X, Musk enfatizó su importancia para atraer talento global que impulse la innovación tecnológica. "La razón por la que estoy en América, junto con tantas personas críticas que construyeron SpaceX, Tesla y cientos de otras compañías, es gracias al H-1B", expresó. Musk incluso se mostró dispuesto a defender el programa: "Iré a la guerra por este tema".

Mientras Musk y Trump apoyan el programa, sectores influyentes del movimiento MAGA intensificaron sus críticas. Figuras como Laura Loomery Ann Coulterseñalaron posibles abusos en el uso de estas visas, exigiendo restricciones más estrictas. Por su parte, Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca, lanzó un comentario en Gettr dirigido a Musk, cuestionando su postura de forma mordaz: "Que alguien notifique a los ‘Servicios de Protección Infantil’. Necesitan hacer un chequeo de bienestar a este niño".El debate pone de relieve la tensión entre las demandas empresariales de atraer mano de obra calificada y las políticas migratorias más estrictas que muchos seguidores de Trump esperan.

Elprograma H-1B permite a empresas estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en sectores especializados como tecnología, ingeniería y ciencias. Musk y otros líderes tecnológicos sostienen que este programa es esencial para garantizar la competitividad global y suplir la escasez de talento en el mercado local.

Con el respaldo de Trump y la defensa vocal de Musk, el futuro del programa podría convertirse en un punto clave en la intersección de la política y la tecnología. Sin embargo, las críticas plantean un dilema sobre cómo equilibrar el apoyo empresarial con las expectativas de una base política que favorece políticas migratorias restrictivas.