Perú mantiene crisis pese al pedido de Boluarte de una tregua nacional

En seis semanas del gobierno de la presidenta, han fallecido 55 personas en Perú

Dina Boluarte, presidenta de Perú desde el 7 de diciembre de 2022, llamó a una tregua nacional por las protestas que se han realizado en el país después de su toma de mandato. Sin embargo, Perú se mantiene en crisis sin importar la solicitud de la presidenta.

De acuerdo con medios locales, las protestas en distintas regiones de Perú no han cesado, en cambio se han intensificado, como fue el caso de Lima. NotiPress recuperó la declaración del politólogo Roger Santa Cruz "La exigencia de los dirigentes es que la presidenta renuncie y la presidenta no quiere renunciar". Debido a lo anterior, Santa Cruz señala "no se le ve futuro a la tregua, que, sin especificaciones, planteó" Boluarte.

Un texto firmado por varios de los más reputados científicos sociales peruanos aseguran que en seis semanas del gobierno de la presidenta, han fallecido 55 personas. A este dato, también citado por un medio local, se le suma la declaración "las muertes no se toman como responsabilidad política".

Por su parte, Boluarte, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), mencionó que su gobierno tiene el compromiso de adelantar las elecciones generales. Al igual, la presidenta informó "envió un proyecto, sobre las elecciones, al Congreso de la República". Boluarte reconoció además, que la acción anterior, la hizo porque así lo pide la población en las marchas.