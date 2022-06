Nómadas digitales y trabajo remoto: ¿cómo cambiaron el paradigma del mercado?

El modelo de oficina extendida está tomando relevancia gracias a la búsqueda de nuevas experiencias

De acuerdo con Pablo Di Filippo, CEO de benomad, la pandemia de Covid-19 y la inminente digitalización trajo consigo un "mindset" en las personas. En este sentido, los empleados buscan mayor flexibilidad, movilidad, viajar y relacionarse, así como un estilo de vida centrado en el bienestar personal. En el Proptech Latam Summit, el experto aseguró que la emergencia sanitaria generó un cambio de paradigma en el mercado, entre ellos la popularidad de la modalidad remota del trabajo y el aumento de nómadas digitales.

Pese a este aumento de los nómadas digitales y la exigencia de trabajo remoto, las organizaciones aún tienen áreas de oportunidad a explorar para hacer de este modelo uno sostenible. En su ponencia con acceso al equipo de NotiPress, el CEO de benomad aseguró que el modelo de oficina extendida está tomando relevancia gracias a la búsqueda de nuevas experiencias por parte de los colaboradores.

"Work from anywhere" es el mantra que está transformando al trabajo flexible, indica el CEO para referirse a la posibilidad de, literalmente, trabajar desde cualquier lugar. No obstante, este panorama de trabajo remoto y el incremento de nómadas digitales se enfrenta a factores tales como:

Es en este punto cuando toma relevancia el concepto de "temporary workspaces" o espacios de trabajo temporales, ya sea públicos o privados. Según un estudio de la revista especializada EU Business News, las oficinas temporales tienen el potencial de cambiar el panorama de los espacios de trabajo. Siguiendo esta línea, en países de Europa como Reino Unido han surgido parques comerciales de contenedores de almacenamiento los cuales ofrecen espacios compactos y asequibles de trabajo por una fracción del precio de un edificio permanente.

Por otro lado, Latinoamérica también está tomando camino para adentrarse a esta tendencia para los nómadas digitales y el trabajo remoto. Proyectos como Benomad buscan la posibilidad de unir personas, empresas y espacios para crear una mejor experiencia de trabajo remoto y asegurar así la retención de talento y flexibilidad empresarial. Esta plataforma permite a profesionales, colaboradores y empresas elegir un ambiente de trabajo que se ajuste a sus necesidades

La propuesta de valor de este proyecto es ofrecer espacios únicos con buena conectividad, así como contenidos exclusivos, beneficios y descuentos para los nómadas digitales y trabajadores remotos. A través de una app en forma colaborativa, la comunidad de usuarios de benomad puede configurar sus experiencias en espacios como hoteles boutique, restaurantes, oficinas temporales, cafés, librerías, coworkings, entre otros.

Sin duda, el aumento de nómadas digitales y trabajo remoto trajo consigo un cambio de paradigma en el mercado laboral. Hoy en día, las empresas y organizaciones ven en la flexibilidad y buenas experiencias una opción para la retención de talento y como respuestas a las necesidades del mercado.