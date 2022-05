Negocios y big data: cómo convertir los datos en un activo estratégico empresarial

Uso constante de datos por parte de los consumidores es una herramienta útil para las empresas

Durante 2018 se generaron 33 zettabytes de datos digitales, según el estudio The Digitalization of the World de la consultora IDC. Sin embargo, el reporte pronostica que para 2025 la cifra crecerá hasta los 175 ZB por el aumento de las tecnologías conectadas. En ese sentido, Axity, compañía de servicios TI y comunicaciones asegura que en este panorama, el uso de la analítica avanzada permite fortalecer la toma de decisiones de las empresas.

Actualmente, los datos son utilizados por diferentes sectores para aumentar y fidelizar su cartera de clientes, prevenir fraudes, operar de forma más eficiente y optimizar la cadena de suministro. En un boletín enviado a NotiPress, Axity destaca que, al modelar una gran cantidad de datos (big data), la empresa puede predecir y pronosticar de forma certera algunos comportamientos. De esta manera, evitará decidir bajo suposiciones o puntos de vista equivocados.

Por su parte, un artículo de la Universidad Panamericana(UP) explica que el big data son activos de información de gran volumen o variedad, los cuales exigen formas rentables e innovadoras de procesamiento de información. Asimismo, dan paso a una mejor comprensión, toma de decisiones y automatización de procesos.

De acuerdo conRaúl Velázquez, director de consultoría de Axity México,los hallazgos obtenidos por el uso de la analítica avanzada de datos ayudaron a diferentes industrias a manejar la crisis desarrollada por laCovid-19. Igualmente, la crisis impulsó la modernización e implementación de canales digitales en función de continuar sus operaciones y mejorar la interacción con los clientes finales.

Al recopilar información en tiempo real de grandes cantidades de datos y su posterior análisis permite a las organizaciones tomar mejores decisiones informadas. Inclusive, pueden tener una mejora significante en el desempeño de su negocio.

Entre otras ventajas de su implementación se encuentran la automatización de procesos comerciales, de acuerdo con el artículo de la UP. Asimismo, los negocios podrán encontrar oportunidades escondidas o desconocidas antes del uso de la analítica avanzada.

Velázquez señaló que la pandemia generó una gran cantidad de datos, los cuales han sido utilizados por las empresas para mejorar sus estrategias y tomar mejores decisiones. Por ello, destacó que en la empresa emplea técnicas de analíticas avanzadas y capacidad de analizar distintas estrategias para tomar las decisiones correctas. Según explicó el directivo, esto ayuda a mejorar la rentabilidad e, incluso, minimiza riesgos del negocio.

Asimismo, Axity ofrece a los clientes una evaluación de madurez en el procesamiento de información. Al realizarse, se puede identificar las áreas de oportunidad y así realizar un plan de ruta para alcanzar sus objetivos. En el comunicado, la empresa de servicios TI ejemplificó como el uso de modelos cognitivos ayudó a clientes del sector educativo a identificar los motivos de deserción estudiantil. Así como prevenirlo y disminuirlo con campañas diseñadas para los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad.