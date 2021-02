Millones de empleos perdidos en la nueva normalidad obligarán a recapacitaciones

Pérdida de millones de empleos obligará a empleados a capacitarse para reintegrarse en la nueva normalidad

La pandemia de Covid-19 trajo consigo cambios drásticos a las industrias y negocios, creando una crisis económica donde muchas pymes cerraron y empleos se perdieron. Ahora, con el comienzo de la inmunización global se avista el término del confinamiento, mas expertos teorizan en la nueva normalidad muchos empleos no regresarán, obligando a trabajadores a capacitarse de nuevo.

Tan sólo en México, la pandemia de Covid-19 provocó la pérdida de 2.4 millones de empleos durante el tercer periodo de 2020 comparado con la ocupación en el mismo periodo de 2019. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 914 mil empleados en micronegocios fueron despedidos, así como disminuyeron 1.2 millones en el sector informal.

Otros informes afirman, entre los sectores más afectados se encuentran la industria restaurantera, la hotelera y el turismo. Aunque no todo fueron pérdidas, el comercio electrónico tuvo un auge impresionante por encima de las expectativas de su crecimiento, igual a la industria dedelivery food.

Es por estos cambios tan drásticos en las actividades económicas de los países que los especialistas pronostican, los empleos perdidos en la pandemia no regresarán para la nueva normalidad. Bill Gates, cofundador de Microsoft, afirmó en noviembre de 2020, el 50% de los viajes de negocios así como el 30% del trabajo presencial desaparecerán.

Los empleos postpandemia continuarán con los cambios hechos, el teletrabajo como nueva modalidad y la implementación de nuevas tecnologías de automatización provocarán la disminución de los puestos disponibles. Así, nuevas y actuales generaciones de empleados deberán pensar en recapacitarse para los nuevos trabajos que se abrirán en la nueva normalidad.

Un estudio llevado a cabo por el Pew Research Center destacó dos tercios de los desempleados estadounidenses consideran cambiar su campo de trabajo, la situación es parecida en todo el mundo. Ante esto, especialistas recomiendan volver a capacitarse para estos nuevos empleos, una medida ya mencionada para el reemplazo de mano de obra por robots.

"Lo más sencillo, pero también lo más honesto, es estudiar" declaró Jay Shambaugh, ex miembro del Consejo de Asesores Económicos en la administración de Barack Obama. "Creo que para la economía, vista como un ente global, la educación no es suficiente para resolver los problemas de aumento salarial, pero para un individuo sí que lo es".

Como problemática a sortear se encuentra la brecha digital o la movilidad social, donde las personas que no tengan la posibilidad de capacitarse no podrán integrarse en nuevos empleos. Lo único seguro es que la nueva normalidad no llevará al mundo como era antes, sino que lo transformará, acelerando el teletrabajo y la automatización a cambio de miles de empleos perdidos.