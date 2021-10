Luminarias solares: claves y ventajas de la transición a la energía autosostenible

Empresas como Dianming trabajan para innovar en la manera en que se almacena, transporta y se utiliza la energía solar

La iluminación solar está cada vez más presente en el mercado gracias a su excelente capacidad lumínica y durabilidad del equipo. Estos dispositivos son fabricados para alumbrar parques, hogares y vialidades e integran, en un solo sistema, los componentes necesarios para generar ahorro económico y amabilidad con el medioambiente. Se espera que la proporción media anual de energía autosostenible a nivel mundial alcanzará el 45% para 2040.

Este tipo de energía se puede captar a través de células fotoeléctricas, convertidos en paneles fotovoltaicos que la transforman en energía solar térmica. Sin cables eléctricos, estos paneles pueden utilizarse tanto a nivel doméstico en edificios y casas, como en grandes instalaciones para uso industrial. En entrevista para NotiPress, Israel Vega, director comercial de Dianming, empresa en luminarias con presencia en México y Latinoamérica desde 2016, comentó que optar por este tipo de luminarias es dar un paso al bienestar. "Tener energía autosostenible ayuda mucho a la economía, a no quedarse sin iluminación publica y tomando en cuenta la situación del país, ayuda a la seguridad",indicó.

Los beneficios se reflejan tanto en nivel económico con en el medioambiente, pues las luminarias solares funcionan con energía renovable, no dependen de corriente eléctrica, cableado ni sistemas complejos para funcionar. "Cuando se invierte en una luminaria solar, se retorna la inversión a corto o mediano plazo. Si pagabas mil pesos al año, con este tipo de luminarias, solo pagarías el primer año o dos como máximo, posteriormente no tendrías que pagar ningún recibo durante los años venideros", explica Vega. Este tipo de paneles tienen la ventaja de no requerir ningún tipo de conexión a la red eléctrica, pues utilizan un sistema independiente, A diferencia de la infraestructura tradicional, se evita la posibilidad de interrupciones por robo de cableado o por "diablitos eléctricos".

El robo de electricidad se da mediante la alteración en el medidor eléctrico con un puente entre la entrada y salida del contador. Los "diablitos eléctricos" tienen el objetivo de registrar hasta un 50% por debajo del consumo real. "El posible robo de energía que se podría presentar será ineficiente, pues se utiliza un nodo especial para luminarias solares. Además te quitas de varias cuestiones, como los tramites con CFE pues se ahorra la inversión en obra civil y de un transformador más grande para regular el consumo de energía", recalca el representante de Dianming.

Por otra parte, el avance en la fabricación de luminarias solares le permiten durar más de 10 años antes de ser necesario un reemplazo. Los materiales utilizados para su fabricación son reciclables y no contaminantes, en el mayor de los casos, evitando su desperdicio. Esta energía es más limpia, por la forma en la que se genera y se consume, en comparación con los combustibles fósiles, ayudando al cuidado del medioambiente. De acuerdo con la International Renewable Energy Agency (IRENA), México se encuentra entre 15° y 35° de latitud, región considerada la más favorecida en recursos solares, haciendo de este tipo de luminarias una alternativa ideal para el alumbrado público.

Habrá que tomar en cuenta la necesidad de medidas solidas de seguridad como requisito para el correcto funcionamiento de la energía autosostenible. Las soluciones innovadoras cambiaran el modo en que se produce, almacena, transporta y se utiliza la energía. Según el estudio Power systems in transition, de la Agencia internacional de energía (IEA), la energía solar fotovoltaica se convertirá en uno de los recursos eléctricos más baratos y contribuirá a lograr los objetivos del cambio climático. En este escenario de desarrollo sostenible, la proporción media anual de energías renovables alcanzaría el 45% para 2040.

Las ecotecnologías trabajan para economizar el uso de energía, por ejemplo en las oficinas con luces que se apagan cuando no hay nadie en un rango de distancia determinado. En el caso de la luminaria solar no se apagan, pero se atenúan para reservar la batería y evitar el consumo de un panel demasiado grande. También será importante considerar a las empresas de calidad y con compromiso para la sociedad como pilar en la transición. México es pionero en la norma para luminarias solares, pues a partir de junio de 2021, con la NOM-031 ENER-2019, se establecen las especificaciones y métodos de prueba que propician el uso eficiente de luminarias solares, siendo Dianming, la única empresa en el país con esta certificación.