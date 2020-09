La situación actual del brexit y sus posible desenlace rumbo a 2021

El brexit tiene la posibilidad de disminuir la renta per cápita real del Reino Unido a mediano y largo plazo

El pasado 31 de enero de 2020 Reino Unido abandonó la Unión Europea, tras 47 años de pertenecer al bloque y más de tres años después de haber votado, en un referéndum, su salida. Recientemente, el 11 de septiembre, un frente de los 27 países de la unión advirtió al gobierno británico que no habrá una nueva oportunidad para un tratado de comercio si continúa con sus planes de violar los acuerdos del brexit, firmados en enero. A continuación, Notipress presenta un análisis del estado actual del brexit y sus posibles desenlaces rumbo al 31 de diciembre, fin del período de transición por su salida.

Reino Unido votó su salida de la Unión Europea en un referéndum celebrado en junio de 2016, mismo que convocó el entonces primer ministro David Cameron, quien estaba a favor de renegociar los términos de la relación de su país con el bloque europeo, pero no la salida. Cameron renunció a su cargo tras conocerse los resultados del referéndum (52% a favor de dejar la Unión Europea) y Teresa May ocupó el puesto de primera ministra.

May notificó oficialmente a las autoridades europeas la salida de Reino Unido el 29 de marzo de 2017, programada para ocurrir dos años después en esa fecha. No obstante, ésta fue pospuesta tres veces, debido a la dificultad de obtener la ratificación de los términos de la salida, de parte del parlamento británico. Los términos negociados entonces entre el gobierno británico y la Unión Europea consideraban la salida del país de la unión aduanera y el mercado único del bloque. Mientras tanto, el partido laborista quería mantener la unión aduanera y el mercado único dentro de cualquier acuerdo de brexit. Ante la situación May dimitió eventualmente y el actual primer ministro Boris Johnson tomó el cargo en julio de 2019.

Un nuevo parlamento de mayoría conservadora, electo en diciembre, ratificó un nuevo acuerdo y oficializó la salida de Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero de este año. Sin embargo, a principios de septiembre, se dio a conocer que el gobierno de Boris Johnson presiona para pasar una ley la cual, en última instancia, podría socavar el acuerdo de salida firmado. Ante este panorama, Reino Unido podría perder la posibilidad de un nuevo acuerdo de comercio si aprueba dicha ley, advirtieron el 11 de septiembre las autoridades europeas en Bruselas.

Este proyecto de ley del mercado interno de Reino Unido,otorgaría al gobierno poderes para no consultar a la Unión Europea en casos de ayudas estatales que involucren el comercio de bienes entre Irlanda del Norte y el resto de la Unión Europea, contrario a lo estipulado en el acuerdo de enero. El proyecto de ley también podría cambiar los requisitos para las empresas de Irlanda del Norte de completar declaraciones de exportación al enviar mercancías al continente europeo.

"Al presentar este proyecto de ley, el Reino Unido ha dañado gravemente la confianza entre la Unión Europea y el Reino Unido. Ahora le toca al gobierno del Reino Unido restablecer esa confianza", expresó en un tuit Maroš Šefčovič, vicepresidente de relaciones interinstitucionales y prospectiva de la Comisión europea. El gobierno británico ha respondido a las autoridades europeas que dicho proyecto de ley del mercado interno no invalida los compromisos anteriores. No obstante, la Unión Europea ha mantenido su postura y tomará acciones legales de ser necesario, según expresaron sus autoridades.

Entre economistas, el consenso es que el brexit tiene la posibilidad de disminuir la renta per cápita real del Reino Unido a mediano y largo plazo. De no contar con un acuerdo comercial antes de la fecha límite a fin de año, todo el comercio entre Reino Unido y la Unión Europea se llevaría a cabo bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, con mayores costos y barreras para ambos lados, comparados con el régimen actual.

Dada la cercanía de la fecha límite para negociar los términos de la relación entre Reino Unido y la Unión Europea posterior al brexit, las tensiones escalan en el panorama actual debido a este nuevo proyecto de ley, con el riesgo de un desenlace sin llegar a un acuerdo para 2021, lo que tendría repercusiones negativas para ambas partes en disputa.