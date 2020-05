Inicia tu semana con el horóscopo empresarial para emprendedores

Es importante también mantenerse en el camino de la rectitud

LA ENERGÍA EN ESTA SEMANA (DEL 11 DE MAYO AL 17 DE MAYO DEL 2020)

Para esta semana tenemos presente la energía del arcano 8 del tarot "LA FUERZA", la cual nos invita a estar en estado de calma y de equilibrio, pues habla de que nuestros esfuerzos comienzan a ser recompensados, pues nos hemos utilizado a nosotros mismos como nuestra mismísima fuente de energía y de poder. En términos empresariales, esta carta nos dice también que los procesos que parecen mostrarse en inestabilidad, comienzan a ganar equilibrio y balances a nuestro favor, es importante también mantenerse en el camino de la rectitud, pues alguna acción que rompa con el orden puede perjudicarnos a futuro. La constancia es una virtud que se pone a prueba esta semana.

ARIES (21 DE MARZO A 20 DE ABRIL)

Esta semana tu estado de ánimo cambia a positivo, eso es bueno, pues habías estado con una baja de energía importante las semanas anteriores, comienzas con ideas frescas y renovadoras. Asimismo tu economía, trabajo, y situaciones en casa, comienzan a tener un reequilibrio que te traerá calma, es importante que tu comunicación sea más honesta, clara y congruente, pon atención en ello, tu comunicación no clara te está metiendo en aprietos.

Ten claro mi querido Aries, que no puedes condicionar a tu persona con lo que haces, por ejemplo, si "tienes" dinero "estás bien", cambia tu enfoque y valórate por quién eres y por quien te rodea, eso te contribuye a percibir diferente tu aparente situación y podrás elegir mejor- Si hay algo que deseas en términos personales o en tu profesión, saca ese coraje característico y ve por ello, no lo dejes ir, es momento de ser firme con lo que deseas.

TAURO (21 DE ABRIL A 20 DE MAYO)

Esta semana tienes más determinación de la que acostumbras por conseguir tus metas, ese ímpetu que te acompañara te dará claridad para encontrar el camino que te haga sentir satisfecho con el trabajo que realizas. Tus recursos se mantienen estables, no hay pérdidas, pero si comenzarás a encontrar gozo en la aplicación de esos recursos -principalmente económicos- en lo que sea necesario. En cuestiones de comunicación con tu equipo de trabajo, requieres de ser un poco más abierto(a) y directo(a), pues tu opinión puede ser de relevancia para encontrar dirección en situaciones que perciban estancadas en tu círculo laboral.

Si no tienes trabajo, no te preocupes, esta semana tendrás nuevas y buenas oportunidades y, si ya lo tienes, vienen nuevas posibilidades de incrementar tus ingresos. Contempla bien tu situación, posiblemente te hagan una propuesta aparentemente interesante de trabajo, sin embargo, puede que permanecer en donde estas te tengas más recompensas que el hecho de un cambio.

GÉMINIS (21 DE MAYO A 20 DE JUNIO)

Aparentemente en estos tiempos te has dado cuentas de deslealtades, traiciones y otras situaciones que no te mantienen en una energía positiva, déjame decirte que no es tu percepción, es real; sin embargo, solo tú tienes la fuerza para cambiar tu situación, debes alejar tus emociones de tus elecciones. Por otra parte, esta semana es buena para ti en términos que todo lo que ha ocurrido no trae más que las posibilidades de cambio y de situaciones nuevas en tu vida, nuevos integrantes en tu equipo de trabajo, un nuevo esquema dentro del mismo, una nueva oficina o bien simplemente un nuevo aire.

Afortunadamente tu economía no se ve desestable pese a tu percepción, sales bien librado de deudas y otros asuntos que te causan estrés, viene una celebración o un motivo a celebrar, ábrete a las posibilidades.

CÁNCER (21 DE JUNIO A 20 DE JULIO)

Cáncer, se te viene haciendo con insistencia un recordatorio a terminar y a cerrar ciclos con lo que ya no te está contribuyendo -trabajo, personas, relaciones, etc.-, es importante que seas un poco selectivo(a) en todos esos temas y elijas. Esta semana es buena oportunidad para que con ayuda de tus cualidades generes ingresos extras, pon atención en tus talentos y desarrolla algo con ellos, es una buena semana para ello, en términos de comunicación no exageres lo que quieres comunicar ni lo que quieres dar a entender, sé sencillo(a) y claro, eso te va a resultar mejor.

Requieres de aclarar algunos asuntos con tus colaboradores o líderes en tu trabajo, para que las puertas de la prosperidad se mantengan abiertas y tu trabajo se mantenga estable. Comienza a trazar metas más realistas y no compartas con otros temas personales en el trabajo, recuerda que la mayoría estamos en una situación de estrés constante.

LEO (21 DE JULIO A 21 DE AGOSTO)

Esta semana, se te hace la invitación a no sacar ventaja de la situación o situaciones que te rodean, mejor sé claro y busca el beneficio de todo tu grupo de trabajo, eso marcara a diferencia en tu experiencia laboral. Pon atención en el manejo de tu dinero, estás teniendo un ligero despilfarro y te puede afectar más a futuro, en términos de comunicación, mantente noble y claro, es una virtud que mantienes y la calidez y claridad de tus diálogos, pueden motivar a tu equipo o tu círculo laboral.

Puede que percibas que no estás en el lugar ni en el trabajo indicado, busca como mejorar la situación de ser posible, pues esta inestabilidad que sientes proviene de esa sensación de no pertenencia. Si buscas el soporte, consejo de alguno de los miembros de tu equipo de trabajo, te podría contribuir a discernir esa poca claridad y confusión en la que te encuentras, no tengas resistencia a charlar con la gente, puede ser una contribución muy buena para ti.

VIRGO (22 DE AGOSTO A 22 DE SEPTIEMBRE)

Se te invita esta semana a salirte un poco de tu cabeza y probar a percibir con tu intuición, a veces las pruebas en papel, también pueden estar alteradas y la cabeza no te lo va a hacer notar, viene una propuesta interesante en tu trabajo, que pudiera pintar como muy opulenta, sé cuidadoso(a) no vale del todo el esfuerzo o la pena, en cuestiones de comunicación, mantener la calma y la propiedad con todas tus relaciones te contribuirá a construir mejores relaciones laborales.

Mantente enfocado en lo que tienes y no en lo que deseas a futuro, estás haciendo una inversión de energía, de recursos y de tiempo innecesaria. Contemplar las situaciones desde una postura fría te caracteriza, esa virtud te ayudara a mantener tu estabilidad económica y laboral, ¡ojo!, hay situaciones que estás dejando pasar por alto.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE)

Esta situación de la cuarentena te ha abierto las posibilidades a reconocer capacidades que creías no tener, vas por buen camino, mantente optimista, es necesario replantear detalles y asuntos importantes en el trabajo, establecer aún mejor la comunicación con todo tu equipo de trabajo, eso por seguro traerá beneficios que se verán manifestados en términos de economía.

Se te invita a reorganizar la estructura que tienes en cuanto a tu vida laboral y tus gastos, para que nada se salga de ese balance. Si tienes a alguien que pueda brindarte claridad, acércate a esa persona, el hecho de fortalecer la comunicación con él o ella, sobre todo si es en tu círculo laboral, te permitirá aligerar eso que sientes que te provoca pesadez.

ESCORPIÓN (23 DE OCTUBRE A 22 DE NOVIEMBRE)

Ese impulso que tienes por la perfección en tu trabajo traerá frutos interesantes, si pones constancia en ello, seguro tus capacidades te llevarán a tener nuevos aprendizajes, acércate sin temor a tu equipo de trabajo, con ellos puedes despejar aquello que por momentos te estanca en términos de desarrollo, sé más amoroso en cuanto a la manera en la que comunicas, tu comunicación manifiesta la irritación que te provocan las situaciones a tu alrededor, es importante que separes tus emociones un poco de tu trabajo, para que no tengas atrasos o bloqueos.

Se te invita a que veas la importancia del trabajo en equipo y que dejes de hacer supuestos de lo que hace cada uno de los integrantes de este, enfócate en lo que tú puedes desarrollar, pero mantener informados al resto de tu circulo laboral si es necesario para que exista una mejora en temas de producción y desarrollo de proyectos. Tus esfuerzos serán recompensados, la paciencia que has tenido en estas semanas te abrirá una oportunidad importante, no la desaproveches, pero tampoco te quedes en la espera de que suceda.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE)

Se te hace una invitación a no ser egoísta con respecto a la situación en tu trabajo, eres uno de los que ha recibido o ha mantenido más beneficios y si bien es por tu esfuerzo, recuerde que el reconocer el de otros también es esencial, dinero y recursos no te faltan esta semana ni el resto del mes, pero tienes que ser organizado para que no exista una fuga importante, en términos de comunicación se te hace la invitación a ser empático con tus círculo laboral, recuerda que no todos ven las cosas como tú y hay quienes incluso les dan la importancia correcta a las situaciones, aprender de eso te puede contribuir.

Debes poner atención en tu persona y no ponerte en riesgo, de ser necesario solicita home office o evita salir, tu sistema inmune esta ligeramente bajo, por otra parte, en términos de carrera profesional, si buscabas liderar un proyecto o trabajo, lo vas a obtener, pero debes de manejarte con suma inteligencia y estrategia para que funcione como lo deseas.

CAPRICORNIO (21 DE DICIEMBRE A 19 DE ENERO)

Esta semana será sumamente emocional para ti, estarás muy sensible e intolerante, pero no son las personas a tu alrededor si no todo lo que no has sabido expresar, fluye un poco y deja de ser tan rígido(a), te vas a sentir con mucha más liberación. Estás tratando de poner atención en diferentes proyectos o medios para generar recurso, es buena semana para que valores que si vale la inversión de tiempo y esfuerzo y que no, será también una semana de elecciones importantes en cuestión laboral, ojo con lo que comuniques, se claro y ofrécete con honestidad, tus colegas o lideres te van a comprender, hay mucha empatía a tu alrededor.

Las relaciones interpersonales en tu circulo laboral serán muy importantes esta semana, dale la importancia necesaria, por otra parte, siéntete tranquilo(a) pues también esta semana traerá cosechas interesantes en términos económicos con respecto a tu trabajo. ¡Mantente positivo(a)!

ACUARIO (20 DE ENERO A 18 DE FEBRERO)

Las batallas entre tu mente y tu ser estarán al borde de tu piel esta semana, tranquilo(a) y respira profundo, que solo es una mala pasada de tu cabeza a lo que te estás afrontando, es necesario que revises tus finanzas, pues por ahí tienes quizás algunos gastos que no reconoces o gastos que aclarar, pues te pueden sacar del balance económico en el que te encuentras. Hay que ser firme en términos de comunicación con tu círculo laboral y profesional, quizás has bajado un poco la exigencia y eso está mermando los temas de producción y resultados en tu trabajo, tenlo presente.

Tu economía aparentemente estará a la baja, pero no te preocupes, recuerda y ten presente solo que unas quincenas son más largas que otras, trata de no fatalizar las situaciones con el dinero, en realidad viene una gran cosecha para ti, esta puede venir acompañada de una nueva propuesta, evita ponerte en situaciones que aparezcan condicionar un beneficio a costa de otro, eso puede llevarte por un camino de pérdidas en términos laborales y económicos.

PISCIS (19 DE FEBRERO A 20 DE MARZO)

Esta semana te trae buena energía para cerrar ciclos y comenzar con nuevos, si has tenido en la mente algún cambio con respecto al trabajo, hazlo, no tendrás perdida en ello, por el contrario te traerá nuevas oportunidades de generar mas ingresos y de estabilizar tu economía, recuerda que esto no es termino inmediatos, te convertirás en líder de tu grupo de trabajo o de algún proyecto, será buen momento para hacer notar tus cualidades y tus capacidades, es importante que tomes un curso o te prepares en temas de comunicación y liderazgo, será un muy buena inversión en ti mismo, además que aprovecharas al máximo tus cualidades.

Tu visión con respecto a la situación social y tu economía la estás cambiando a más positiva, eso es muy bueno, pues te permitirá aprovechar momento y situaciones cruciales a tu beneficio. Solo sé precavido en las personas que quieran acercarse a ti, pues algunos de los no tendrán la intención total de apoyarte si no de sacar algún beneficio del aprendizaje que puedan tener de ti, solo pon atención en ese tema y no le des muchas vueltas.