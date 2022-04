INE pide a Morena retirar propaganda ofensiva en Aguascalientes y Tamaulipas

Radio, televisión y Facebook: las plataformas mediante las cuales Morena habría difundido propaganda ofensiva, según el INE

Durante una reunión destinada a resolver faltas de carácter electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) retirar propaganda ofensiva. Las denuncias contra los materiales fueron presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

Así, tras la discusión hecha por el INE, se concluyó que las denuncias de PRI y PAN eran procedentes contra Morena en las gubernaturas de Aguascalientes y Tamaulipas. De acuerdo con el organismo, Morenaimputó delitos a sus contrincantes mediante propaganda ofensiva, lo cual sería motivo suficiente para retirar la propaganda referida.

El INE consideró que el uso de las palabras "juntos robaron" no solo no eran un elemento genérico, sino también formaban un juicio de valor. Adicionalmente, dicha aseveración podría referir a hechos delictivos o ilícitos que en sentido estricto, no pueden ser demostrables.

La propaganda ofensiva en cuestión refería a dos spots específicos de Morena, el primero de ellos llamado Nora spot 4 y el segundo se tituló Arranque Tamaulipas el truco. En ese sentido, el INE identificó que uno de estos era presentado en dos plataformas: radio y televisión.

Tras lo acontecido, el INE ordenó a Morena retirar a la brevedad dicha propaganda ofensiva, ya que en caso de no hacerlo, sería el instituto el encargado de retirar los materiales. Estos últimos serían sustituidos con otros de características genéricas o de reservapor el instituto.

Respecto al segundo material en cuestión, el INE también ubicó dicho contenido en radio y televisión, pero además este último fue difundido por Facebook. El elemento en cuestión contenía aparentes actos de corrupción, lo cual afectaría diversas condiciones de equidad que el instituto estaría obligado a garantizar.

Tal discusión llevada a cabo por el INE fue aprobada unánimemente por los consejeros del INE, Claudia Zavala y Ciro Murayama. Asimismo, el caso de la propaganda ofensiva presentada por Morena también fue revisado Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.