Por qué es importante que los mexicanos ahorren de manera formal según especialistas

Jóvenes económicamente activos pueden generar seguridad para su retiro: BBVA

De acuerdo con el banco BBVA, 40% de los mexicanosno tienen el hábito de ahorrar; y del 60% que sí ahorra, 2 de cada 3 personas lo hacen de manera informal. Con motivo de la Semana Nacional de Educación Financiera 2022 (SNEF), Mauricio Pallares, CMO en BBVA México, comentó en conferencia virtual que elahorro formales especialmente importante para losjóveneseconómicamente activos.

Mauricio Pallares informó que los jóvenes mexicanos económicamente activos se encuentran un buen momento para asegurar su dinero con el ahorro. Al respecto comentó que una de sus mayores ventajas consiste en generar un fondo para el retiro, en tanto no siempre se puede tener certeza sobre la situación financiera en la vejez.

Asimismo, los ahorros generados desde una edad temprana, en la que puedan generar ingresos, ofrece la posibilidad de usar ese dinero en el futuro; para negocios o imprevistos. Sin embargo, el especialista agregó: solo 26% de los mexicanos entre 18 y 29 años ahorran; cifra que representa una oportunidad de mejorar la inclusión para los jóvenes económicamente activos.

Para ahorrar existe una diversidad de formas y productos financieros, divididos en dos grandes grupos: ahorro formal e informal. Mientras el ahorro informal comprende medidas como guardar el dinero en efectivo y comprar activos, el formal se apoya en entidades financierasde diversos giros y enfoques, comentó el banco.

El vocero de la institución bancaria señaló que el ahorro informal representa dos desventajas importantes para los mexicanos. En primer lugar, el dinero ahorrado de manera física en la casa corre el riesgo de ser extraviado, robado, o perdido de alguna manera sobre la que no se tiene control. Asimismo, el dinero en ahorro informal es propenso a perder valor frente a los ajustes de precios, tasas de interés, y otros factores sobre los cuales las entidades financierasofrecen mayor seguridad.

Bajo esta línea, la aseguradora Prudential informó a NotiPress en agosto de 2022: el aumento de las tasas de interés y eltiempo que permanezcan los ahorrosen productos financieros pueden blindar el dinero de los mexicanos; especialmente bajo un esquema de inversión. Al respecto de este canal de ahorro formal, BBVA agregó que los intereses son clave para conocer los riesgos y oportunidades de retorno al realizar una inversión.

Por su parte, la plataforma Fintual informó que la inversión es una estrategia esencial para prevenir la pérdida de valor en el dinero ahorrado. En una conferencia virtual con acceso para la agencia de noticias, especialistas indicaron que elahorro debe realizarse en canales seguros, rápidos, y con la capacidad de generar rendimiento ante la inflación.

Finalmente, Mauricio Pallares comentó que 32% de los mexicanos no ahorran por falta de dinero; y otro 32%asegura no ahorrar porque no lo necesitan. Según el vocero, lo más importante del ahorro para los mexicanos no son los montos, sino los hábitos generados mediante la educación financiera.