GUESS Jeans lleva la sostenibilidad al siguiente nivel y abre tienda en Ámsterdam

Hacia la fabricación sostenible de predas de mezclilla, la nueva tecnología de GUESS para fabricar denim, GUESS AIRWSHTM

En la reciente edición de la feria italiana de moda, Pitti Uomo 2024, GUESS lanzó su nueva marca, GUESS Jeans, mediante la cual, se introduce una nueva tecnología en la industria de la moda, caracterizada por su enfoque sostenible y amigable con el ambiente.

Según información a la que NotiPress accedió, a mediados de los años 80, Guess dominó la industria del denim con su entoncesnovedoso sistema Stone Wash. El cual hacía uso de piedras pómez y agua para simular el desgaste natural de la mezclilla y dar lugar a nuevas tonalidades de este tejido. Si bien, dicho avance fue un pilar fundamental de la moda en aquella época, este requirió una adaptación a la modernidad, pues empleaba demasiados recursos y químicos.

Lanueva tecnología GUESS AIRWASHTM, recrea el lavado de piedra en una versión más sostenible y amigable con el ambiente. Para crear este nuevo método basado en aire y burbujas, la marca estadounidense hizo una alianza conJenealogia, una compañía española centrada en crear una industria textil ética y sostenible.

De esta forma, la nueva división de la firma, GUESS Jeans, liderada por Nicolai Marciano, descendiente directo de los fundadores de la firma, es vista como el futuro de la industria de mezclilla.Esto dado que hace uso de la tecnología mencionada para reducir significativamente el uso de agua. La primera colección de esta submarca de GUESS estará disponible a partir de junio 2024 online. Sin embargo, previo a su lanzamiento oficial,enla feria Pitti Uomo se instaló una experiencia inmersiva, donde se presentó una retrospectiva de la marca en la industria de la moda.

Por otra parte, el 24 de mayo, GUESS Jeans abrió su primera tienda en Europa en Ámsterdam, Holanda, esto como parte de lanueva red de tiendas a nivel global.Actualmente, el primer establecimiento físico de la marca GUESS Jeans tiene lugar la exposición "The Next 40 Years of Denim". Esta consta de diversas prendas icónicas de la marca, en sus más de cuarenta años de trayectoria. Junto con la apertura de esta primera tienda en Europa, se prevé la inauguración de dos nuevas sucursales en Nueva York y Tokio. Dicha iniciativa para establecer una red comercial física y digital, se complementará con el lanzamiento oficial global de la tienda online, en junio de 2024.