Grupo independiente acusa genocidio Uigur en China

Afirman que China viola convención de 1948 sobre genocidio en la ONU

Un reporte del Instituto Newlines para estrategia y política públicalanzado el 9 de Marzo de 2021 concluyó, China violó las disposiciones de la Convención Sobre Genocidio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ello, en contra de la etnia Uigur, que corresponde al 90% de la Región Autónoma de Xinjiang, acusación que ha sido vocalizada previamente por países como Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con el reporte elaborado por 50 expertos mundiales en derechos humanos, el gobierno de dicho país ha sometido a reclusiones extrajudicialesa entre 1 y 2 millones de individuos Uigures en Xinjiang.

Según el informe, estos actos están contextualizados bajo la llamada "Guerra contra el terrorismo", implementada por el presidente de China Xi Jinping en 2014. De acuerdo con las autoridades de dicho país, tiene el objetivo de combatir el "terrorismo", el "extremismo" y el "separatismo" en la región de Xinjiang. Para ello, afirma el reporte, se han implementado políticas por parte del Estado para el encarcelamiento, adoctrinamiento y esterilización de individuos Uigures; así como la separación de hijos de sus familias.

Afirma el grupo de expertos, existe suficiente evidencia de la política implementada contra el pueblo Uigur para sancionar a China ante la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Argumentan, las prácticas del gobierno pueden interpretarse como "la intención de destruir, por completo o en parte, un grupo protegido".Ello, según menciona el artículo segundo de las Convenciones sobre Genocidio de la ONU, firmadas y ratificadas por China en 1948 y 1983, respectivamente.

Si bien aún no emiten respuesta respecto a este informe, autoridades de China niegan categóricamente acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra los Uigures. Por otra parte, Wan Yi, ministro de relaciones exteriores, afirmó estar dispuesto a recibir un grupo independiente de la ONU ante la insistencia de la Unión Europea. Durante la celebración de la Asamblea Popular Nacional el 7 de marzo de 2021, este mismo enfatizó que China no aceptará difamaciones infundadas. "Corresponde al pueblo chino y a nadie más evaluar si hemos hecho un buen trabajo o no",sentenció.

Informó a su vez la agencia china Xinhua que, Yang Jie, líder religioso musulmán de la región Uigur,asistió el 9 de marzo 2021 a la sesión anual del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. En esta, la segunda de las "Dos sesiones" que realiza anualmente la asamblea popular china en Pekín, aseguró, en la región de Xinjiang "se respeta plenamente la libertad de culto".

Ahora, el informe del Instituto Newlines pone en cuestión una vez más la estrategia de las autoridades chinas para la prevención de extremismo y terrorismo en la Región Autónoma de Xinjiang. Este think thank no partisano con base en la Universidad de Fairfax, Virginia, concluyó que la estrategia del gobierno chino apuntan una intención clara de genocidio contra la población Uigur.