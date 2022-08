Fundación MetLife y Fundación Forge se alían para mejorar salud financiera de jóvenes

Crearon programa "Tu Futuro", orientado a mejorar la salud financiera de jóvenes

La Fundación MetLife considera, la salud financiera es un pilar fundamental en la vida de las personas. En este contexto, generó una alianza con Fundación Forge para mejorar la salud financiera de jóvenes mediante un complemento del programa "Tu Futuro". Dicho programa impactó a más de 10 mil jóvenes en Latinoamérica quienes mejoraron sus habilidades sociolaborales, así como su gestión de sus finanzas.

A propósito del Día Internacional de la Juventud, ambas fundaciones compartieron con NotiPress las conclusiones del programa Tu Futuro. En este sentido, el desarrollo de habilidades socioemocionales y sociolaborales es considerado el eje para la futura inserción laboral y un elemento resiliente. Los retos de la pandemia obligaron a los organizadores a adaptar jornadas de capacitación en un ambiente virtual. Participaron jóvenes de Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay.

El desafío de salud financiera consistió en cuatro módulos: ganar, consumir, ahorrar e invertir. Los jóvenes adquieren mayores conocimientos sobre cómo elegir entre varias ofertas de trabajo, así como cuál es la mejor opción con base en su vocación y sus necesidades económicas. De esta manera, aprenden a organizar y priorizar sus gastos personales, ahorrar para tener un mejor futuro y estar preparados para imprevistos, así como saber invertir para su desarrollo.

Gabriela Sánchez, estudiante del programa compartió, "me fue útil el curso de salud financiera, en expandir o mejorar más la inversión en mi dinero y no solamente gastar por gastar". "Yo antes no tenía ninguna inversión, pero desde que vi los módulos, aprendí que hay diferentes formas de invertir", agregó.La estudiante planea inversiones en bienes inmuebles como forma de obtener ganancias adicionales a su empleo principal.

Manejar adecuadamente las finanzas permite hacer frente a los gastos cotidianos y ayuda a desarrollar resiliencia a través del ahorro, comenta Nalleli García, directora de Fundación MetLife. Asimismo, cuando los jóvenes logran una buena salud financiera abren posibilidades para invertir, construir metas a corto y largo plazo, así como para aprovechar las oportunidades de movilidad económica, agrega García. En este sentido, la directora de Fundación MetLife asegura que herramientas como el entrenamiento online pueden mejorar la calidad de vida de los jóvenes.

Andrea Méndez, directora de Fundación Forge México, contó a la agencia de noticias la relevancia de la alianza con Fundación MetLife. Gracias a esta alianza, sugiere Méndez, los jóvenes Forge que están por iniciar su primer incursión en el mundo laboral pudieron acceder al desafío de salud financiera, el cual cursan en el nivel 5 del programa Tu Futuro. "Estas alianzas son de suma importancia para poder asegurar que las y los jóvenes tengan un buen comienzo en su vida adulta, y en su primer trabajo formal de calidad", concluye.

Con esta alianza, Fundación MetLife y Fundación Forge reafirman su compromiso de impulsar la formación de una adecuada salud financiera en las generaciones más jóvenes. Ambas fundaciones tienen la visión de que las familias con finanzas sanas están más protegidas.