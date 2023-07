¿Finanzas comprometidas? Nuevas generaciones tendrán carga de gasto de hijos y padres

Distribuir los ingresos y ahorrando podrá mejorar el futuro de la generación sándwich, explican

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI), 87 de cada 100 hogares son familias, de las cuales 33 por ciento son dirigidas por mujeres.Gran parte de los jefes y jefas del hogar son parte de la Población Económicamente Activa (PEA) y son los responsables de las finanzas familiares.

Algunos podrán considerar que mantener los ingresos es difícil, sin embargo, existen aliados para conservarlos y fortalecer las responsabilidades de mantener a los hijos y la atención a los padres de la tercera edad. Prudential Seguros México explicó a NotiPress que ofrece su compromiso endar oportunidadespara un buen respaldo económico para quienes son parte de la"generación sándwich".

La generación sándwich es aquella que se encuentra en la etapa de cuidar a sus padres adultos mayores, pero, tiene la responsabilidad de criar y proveer de educación a sus hijos. Administrar el dinero correctamente podrá ayudarles alograr los objetivos para su retiro y ayudar a su familia al mismo tiempo.

René Vázquez,director ejecutivo de distribución, comentó que para mantener el mismo nivel de vida en el retiro se debe de ahorrar entre el10 o 15 por ciento del ingreso neto quincenal. Si se automatiza este ahorro, no será necesario volver a replantearse un presupuesto cada mes, explicó el directivo.

Es importante conocer a dónde va el dinero mensualmente, por ello se pueden utilizar apps de presupuesto para hacer ajustes y recortes de gastos menos importantes. Tras haber optimizado los gastos, se pueden activar los depósitos automáticos o dividir el sueldo en múltiples depósitos directos.

Vázquez aseguró que se pueden hacer grandes ahorros con pequeños pasos,es decir, pequeños ahorros quincenales. De esa manera, se logrará mantener el estilo de vida al cual la familia está acostumbrada en caso de un percance.

Asegurar el bienestar físico y económica de la familia es posible con los planes de Prudential opens in a new window,explicó el directivo. Además, al estar respaldados enUDI o dólar, se garantiza el monto asegurado y los pagos mensuales realizados no perderán su valor con el paso del tiempo.