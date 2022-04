Crafting y salud mental: qué es y cómo apoyó al bienestar emocional en la pandemia

Realizar crafting y manualidades ayudan a generar hormonas de la felicidad, indicó Expo Manualidades Naucalli

En la pandemia por Covid-19, la salud mental de las personas fue llevada al límiteen todo el mundo, indicó la Organización Mundial de la Salud(OMS). Factores como pérdida de empleo,temor por la saludde seres queridos, yfalta de contacto presencial incrementaron la incidencia de ansiedad y depresión. Bajo esta línea, el crafting o actividades manuales han sido aliadas del bienestar mental de cara a las dificultades de la crisis sanitaria. Esto lo informó para NotiPress un comunicado de la feria Expo Manualidades Naucalli, con sede en el Centro de Exposiciones, Ferias y Eventos (CEFE) de Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con Expo Manualidades, millones de personas en el mundo realizan actividades manuales gracias a su capacidad de generar hormonas de la felicidad. Estas sustancias se conocen como endorfinas, vinculadas con la felicidad; dopamina, responsable del placer y la motivación; y serotonina, necesaria para un estado de ánimo relajado. Cifras proporcionadas por el comunicado indicaron, 84% de lasmujeres aprendieron una nueva habilidad manual, más de 60% de los hombres intentaron al menos una, y 90% de los niños las realizaron de manera habituala lo largo de la crisis sanitaria.

Entre las actividades manuales destacaron el crafting DIY (siglas de Do It Yourself), que ofrece una experiencia de terapia ocupacional con el potencial de generar ingresos. Según el sitio web de emprendimiento profesional Artesanía por el Mundo, el término craft puede significar varias actividades en su traducción al español; tales como manualidades,artesanía, y confección. Un elemento importante del crafting consiste en utilizar de manera creativa cualquier material encontrado en casa. Por ello, las aplicaciones incluyen hornear, cambiar el color de las paredes, hacer collares, modelar pasta, tejery bordar, dibujar, colorear, y hacer jabones. Si bien la definición puede variar según el país e idioma, especialistas de CEFE informaron que crafting se considera parte de las manualidades.

Un artículo deSpectrum Health,organización no gubernamental(ONG) especializada en servicios de salud mental, informó que el crafting se considera una manera natural de apoyar el tratamiento de depresión y estrés. Al enfocar laatención en las actividades manuales y olvidar el estrés cotidiano, las personas encuentran gratificación y generan nuevas habilidades motrices. Asimismo, pueden formar parte de las comunidades virtuales dedicadas a manualidades y crafting, que presentan la posibilidad de emprender en este mercado conbajos costos de apertura por materiales. Para muchas personas la venta de productos realizados con crafting y clases en líneasobre cómo realizar sus manualidades han sido indispensables en sus ingresos durante la pandemia, concluyó Expo Manualidades.