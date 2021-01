Cooperación, digitalización y sostenibilidad, los temas de mandatarios en el WEF

Presidenta de la UE instó a crear marcos regulatorios más robustos para empresas tecnológicas

En el segundo día del Foro Económico Mundial (WEF), mandatarios de Alemania, Francia, China y la Unión Europea discutieron vías para la recuperación económica tras la Covid-19. Además de esto, participantes del también llamado Foro de Davos atacaron situaciones puntuales como el calentamiento global, la desigualdad económica y la tecnología. Ursula Von der Leyen, Angela Merkel, Emmanuel Macron y Xi Jinpingcoincidieron en la necesidad de poner la cooperación entre naciones en primer plano, así invertir en digitalizaciónydesarrollo sostenible.

Ursula Von der Leyen, presidenta de la Unión Europea, instó durante su intervención a acelerar las acciones para luchar contra el cambio climático. Puso principal énfasis en el liderazgo de la región europea en material de legislación ambiental, destacando el Pacto Verde Europeo presentado en 2019.Aunado a lo anterior,mencionósu política de protección a ecosistemas naturales, que pretende abarca hasta el 13% del territorio europeo. Asumiendo la misión de descarbonizar la economía europea para 2050, declaró que será necesaria mayor cooperación entre gobiernos e iniciativa privada.

Al respecto de lo anterior, también detalló que se destinará un 20% del próximo presupuesto NextGenerationEU a incrementar el ecosistema colaborativo entre académicos, startups y organizaciones para impulsar la innovación tecnológica. No obstante, recordando los hechos suscitados en el capitolio estadounidense el pasado 6 de enero de 2021, enfatizó la necesidad de regular la industria tecnológica: "Lo que es legal fuera de línea, debería ser legal online. Debemos defender nuestras instituciones democráticas de la tóxica influencia de la desinformación, las fake news y los discursos de odio". Además, insistió que la legislación en torno a la redes sociales debe estar basadas en la protección a la privacidad, la pluralidad y los derechos humanos.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, rescató el proceso de distribución y aplicación de la vacuna contra la Covid-19 como un ejemplo de los logros de la cooperación entre países y empresas como Pfizer y AstraZeneca. No obstante, coincidió en la necesidad de "encontrar un balance" entre gobiernos e iniciativa privada: "No podemos confiar demasiado en las compañías para resolver la crisis climática. Pero el péndulo no puede acercarse demasiado hacia el estado, es un balance continuo", dijo. En vena con lo anterior, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, urgió a las compañías a tomar un rol más activo. No solo en la disminución de sus emisiones de carbono, sino en reducir las desigualdades sociales.

Xi Jinping, presidente de la República Popular China, afirmó durante su intervención que "el multilateralismo depende de tratar los asuntos internacionales a través de la consulta y de que el futuro del mundo se decida por todos".Llamó a la comunidad internacional a generar relaciones estado a estado basado en reglas e instituciones robustas y evitar el"multilateralismo selectivo".De igual manera, puso énfasis en 5 puntos específicos, que incluyen tomar parte activa en la lucha contra la Covid-19 e implementar aperturas mercantiles según un esquema ganar-ganar. También recordó la importancia de promover el desarrollo sostenible, avanzar la innovación tecnológica y la creaciónde nuevos tipos de relaciones internacionales

Estos líderes del mundo, ante las grandes pérdidas humanas y económicas provocadas por la pandemia de Covid-19, coincidieron en la necesidad de legislar diferente en materia de sostenibilidad, tecnología y desarrollo económico. Principalmente, emerge la urgencia de tomar en serio el cambio climático, las desigualdades sociales y la respuesta ante desastres como la mencionada pandemia. "Desde la protección de nuestra democracia, hasta de nuestra naturaleza, Europa tiene todo para ganar de esta nueva forma de cooperación pública y privada",finalizó Von der Leyen ante el Foro Económica Mundial, celebrado en Davos, Suiza.