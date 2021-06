Consideraciones que toda pyme debe tener al solicitar un crédito

Todo emprendedor debe tener en cuenta cuánto necesita de capital y para qué lo necesita, así como el tipo de crédito empresarial requerido

Contar con capital para una empresa es uno de los factores más importantes para el levantamiento y expansión de esta. No obstante, la mayoría de las veces, los emprendedores no cuentan con financiamiento propio suficiente y surge la necesidad de solicitar un crédito empresarial. Según la segunda edición de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (Enafin), en México solo el 21 por ciento de las empresas, con seis o más empleados, tuvo acceso a un financiamiento durante 2018. En este sentido, la encuesta indicó, uno de los principales motivos por los que se rechazó la solicitud de crédito fue no contar con un buen historial crediticio. Asimismo, el 20.9 por ciento de las empresas encuestadas no pudieron comprobar ingresos o no contaba con la garantía o aval para obtener financiamiento.

Ante este panorama, NotiPress conversó con César Gargari Hinojosa, socio fundador de Credit Brokers sobre las consideraciones que toda pyme debe tener antes de solicitar un crédito empresarial. "Todas las pymes que necesitan financiamiento piensan primero en acercarse a los bancos" explica el experto. La primera consideración que el emprendedor debe tener para solicitar un crédito en una entidad bancaria es que su empresa debe tener al menos dos años de operaciones. "No es lo mismo dos años de constitución que dos años de operación; el inicio de las operaciones se cuenta a partir de recibir el primer peso, por así decirlo", indica Gargari.

#Entrevista | Expertos en #finanzas comparten su historia de cómo construyeron la consultora Credit Brokers y #recomendaciones para la obtención de créditos empresariales ???? https://t.co/SlEUZpXxVO pic.twitter.com/H9Q3AjNhUh — My Press (@mypress_mx) August 8, 2018

De igual forma, las instituciones bancarias piden un estado financiero de los dos años recientes, y el del año corriente. Adicionalmente, los bancos piden las declaraciones anuales para comprobar de alguna manera el estado financiero de la pyme. "Aunque es una práctica sancionada, puede llegar a presentarse un estado financiero falso, por ello piden las declaraciones anuales para corroborar", indica.

Asimismo, las entidades bancarias suelen pedir los estados de cuenta de los seis meses más recientes para corroborar el flujo de capital, así como un expediente legal ordenado. En este sentido, tener en orden los documentos jurídicos como el acta constitutiva completa y correcta y el sello de inscripción al registro público serán puntos clave para la solicitud de créditos empresariales. "Si presentas estados financieros con pérdidas o flujos muy bajos tendrás baja posibilidad de ser financiado por un banco".

"Un banco nunca quiere ser el primero en prestarle a una pyme" menciona Gargari, por lo tanto, siempre revisarán el historial crediticio. Ante esta situación y si es el primer crédito que la pyme solicita, el especialista en financiamiento recomienda acercarse al banco en donde la empresa maneja sus cuentas. "Acércate con el banco que como empresa abrieron la cuenta y reciben los flujos, pues ya sabes manejar la banca electrónica, ya tiene tus datos y tu historial crediticio". Esto suele ser el primer paso para que una pyme constituida con bajos niveles de ventas consiga un crédito empresarial.

#Negocios | Según la empresa @CreditBrokersmx, los sectores que mostraron crecimiento durante la pandemia de Covid-19 tuvieron mayor acceso a #CréditosEmpresariales



➔ https://t.co/thDMRRWzWF pic.twitter.com/77cW18UcGC — My Press (@mypress_mx) March 23, 2021

Por otro lado, una pyme con altos niveles de ventas podrá acercarse a otro tipo de entidades financieras, dependiendo de las necesidades de la empresa. Ahí es donde las empresas de servicios y consultoría financiera como Credit Brokers figuran, al acercar a las empresas a los bancos que pueden ofrecer el crédito adecuado para la pyme. En este sentido, Credit Brokers colocó en créditos por 1,092 millones de pesos en diversos sectores en el lapso de marzo de 2020 a marzo de 2021.

Un error muy común es que las nuevas empresas agarran el primer crédito que les aprueban, pero resulta no ser el adecuado. Estas situaciones pueden sacar de un apuro en el momento en el cual se necesita el financiamiento, pero mete a la empresa en otro tipo de problemas financieros", explica el experto.

Entonces ¿una empresa con menos de dos años de operaciones no podrá tener acceso a financiamiento? Gargari explica las opciones que tienen las pymes para obtener créditos empresariales. Las empresas constituidas que no tienen los dos años de operación podrán recurrir a las SOFOMES o fintech, que desde los seis meses de constitución ya pueden empezar a prestar.

#Negocios | Según el socio fundador de Credit Brokers, las compañías de #ServiciosFinancieros son clave para obtener créditos empresariales y surgimiento de negocios



➔ https://t.co/eyNgcaoXt6 pic.twitter.com/AY0JbD4Vli — My Press (@mypress_mx) April 28, 2021

Bajo esta línea, las SOFOMES cumplen un papel importante en la colocación de créditos empresariales para pymes en México. La Asociación de sociedades financieras de objeto múltiple (Asofom) reportó un alza en la solicitud de créditos por parte de las pymes mexicanas. Esto permitió la colocación de 20 mil millones de pesos durante el periodo de marzo a diciembre de 2020, permitiendo aumentar la cartera de las pymes.

El sector fintech, por su parte, también ha tenido relevancia en agilizar los procesos de cobro y financiamiento de las pymes de México. Las fintech se convirtieron en la alternativa para la provisión de servicios financieros accesibles para las pequeñas y medianas empresas. Gargari sugiere, aunque las fintech son mucho más "caras" respecto a sus tasas, están ayudando a la inclusión financiera de las pymes.

Solicitar un crédito puede parecer una travesía para las pymes de reciente creación, por lo tanto, procurar un buen historial crediticio y tener finanzas sanas son factores clave para facilitar la aprobación del financiamiento. De igual manera, tener orden en el expediente jurídico y asesorarse respecto a los tipos de créditos empresariales también facilitará la solicitud de un crédito empresarial.