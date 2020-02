Ciberseguridad simplificada, el nuevo modelo de negocios de WatchGuard

La firma estadounidense simplifica sus servicios de ciberseguridad

Durante el "Sales Kick Off" en Ciudad de México realizado el 20 de febrero de 2020, NotiPress entrevistó en exclusiva a Richard Fortes, Sales Director de WatchGuard para América Latina. El encuentro con socios de negocios mexicanos es el principal de la región, seguido por las reuniones de San Pablo en Brasil y Chile. La firma con sede en Seattle, Estados Unidos, mantiene una estrategia basada en socios y trabaja 100% por canales. Estas empresas ejecutan acciones comerciales y de asistencia al cliente. En Latinoamérica, el equipo de la empresa especializada en ciberseguridad lo componen 14 colaboradores.

Por su parte, desde el origen de la firma se mantuvo una estrategia de productos orientada al mercado corporativo. Conforme la tendencia de servicios se consolidó, su oferta se pudo adaptar rápidamente. Con los servicios en la nube, la compañía de seguridad informática modificó su estrategia para un nuevo mercado objetivo.

El ejecutivo ilustró cómo algunas corporaciones optaron por modelos operativos flexibles, lo que supone un reto para los jugadores del mercado. WatchGuard comenzó con un enfoque de negocios dirigido a las grandes empresas, aunque cambios de hábitos recientes obligaron a hacer adaptaciones a la visión. Fortes, citó el caso de firmas multinacionales como Airbnb, cuyo centro operativo es distribuido y no se concentran en un solo edificio como era habitual. Esta tendencia modificó la forma en que los proveedores diseñan sus productos. "Las compañías están cambiando, ya no quieren tener un edificio para miles de personas, eso no es bueno", agrega el director de ventas de origen brasileño.

La empresa estadounidense predijo, 2020 será el año de la ciberseguridad simplificada ante las amenazas. En el Reporte de Seguridad en Internet del tercer trimestre de 2019, 8 de cada 10 malware (software malicioso) fueron una nueva variante de detecciones anteriores Sus predicciones incluyeron ataques dirigidos a la nube, un GDRP estadounidense (alusivo al Reglamento General de Protección de Datos europeo), sistemas electorales en la mira y autenticación multifactor (MFA) como estándar de empresas medianas.

CITE Research y WatchGuard elaboraron una encuesta donde el principal hallazgo supone que el 90% de las empresas promedio tienen colaboradores fuera de la oficina. Ante eso, la firma asegura, las intrusiones cibernéticas involucrarán trabajadores, dispositivos móviles y activos fuera de las instalaciones corporativas.

Fortes anunció, la firma creció un 18% en ventas durante 2019 y espera mantener el ritmo de crecimiento de cara a 2020. WatchGuard comercializa sus productos y servicios de ciberseguridad a partir de tecnología de inteligencia artificial en 33 países latinoamericanos y México es el de más volumen de facturación.