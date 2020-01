Bolivia, el último de los escándalos diplomáticos de México en 2019

Olga Sánchez Cordero afirmó, a pesar de la expulsión de la embajadora de México, nuestro país no romperá relaciones diplomáticas con Bolivia

Un nuevo escándalo de carácter diplomático marca el año 2019 para las relaciones internacionales mexicanas. La embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, fue declarada persona no grata en el país sudamericano, por lo que se ve obligada a abandonar sus funciones, tras días de tensión en la embajada mexicana. En conferencia de prensa, realizada la tarde del lunes 30 de diciembre de 2019, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia afirmó, "hasta ahorita la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene la intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia", ya que "solamente es la persona de la embajadora", María Teresa Mercado, quien fue declarada no grata por el gobierno sudamericano.

La expulsión de la embajadora Mercado abre un nuevo capítulo en el conflicto diplomático entre ambas naciones, mismo que inició tras el otorgamiento de asilo político al depuesto presidente Evo Morales por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El problema se agudizó el 23 de diciembre, cuando civiles, policías y militares rodearon la Embajada y la residencia oficial de México en Bolivia para evitar la salida de varios excolaboradores de Morales a quienes la administración de la presidenta interina, Jeanine Áñez, busca juzgar penalmente.

Luego de que #México denunció el asedio a la sede diplomática, el gobierno interino de #Bolivia expulsó a la embajadora mexicana



➡️ https://t.co/SINBajtW2X pic.twitter.com/sQtmlRdMqc — My Press (@mypress_mx) December 31, 2019

Además de la expulsión de la embajadora mexicana, el gobierno boliviano ordenó la salida de varios funcionarios españoles de su territorio, entre quienes se encuentran la encargada de Negocios Cristina Borreguero y el cónsul Álvaro Fernández. A esta medida España reaccionó expulsando a tres diplomáticos bolivianos.

Durante el año 2019, México se vio envuelto en otros escándalos diplomáticos. El más sonado de ellos se dio cuando a finales de octubre su embajador en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, fue grabado en El Ateneo Grand Splendid, una conocida librería de Buenos Aires, presuntamente robándose un ejemplar de Giacomo Casanova, libro publicado por la editorial El Ateneo con un valor menor a los 200 pesos mexicanos. Posteriormente, el diplomático fue acusado de intentar hurtar una camiseta cuando estaba por abordar un avión con destino a nuestro país. Días después trascendió, Valero, quien renunció a su cargo, enfrenta un padecimiento neurológico, el cual, de acuerdo con la especialista Ana Luisa Sosa, le provocó "alteraciones conductuales" entre las que se encuentra la cleptomanía, consistente en cometer robos por impulso.

El otro escándalo involucra a Víctor Alberto Barrera Castro, quien tras ser propuesto en septiembre de 2019 cónsul en Las Vegas, fue cancelado por el canciller Marcelo Ebrardtras darse a conocer que fue acusado de cometer estupro en contra de una niña de 14 años cuando él tenía 24, quedando libre tras pagar una fianza. El problema diplomático con Bolivia se une a la lista de roces internacionales en que México se ha visto envuelto.