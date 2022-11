Alberto Fernández es mi amigo: AMLO sobre suspensión del viaje a México

Presidente López Obrador confirmó diferencias por el BID con Alberto Fernández

A partir de versiones periodísticas, se presumió que el presidente argentino Alberto Fernández cancelaría la visita a México debido a problemas de salud y diferencias por la candidatura al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La información fue confirmada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en conferencia de prensa del 22 de noviembre de 2022. El mandatario expresó, "Alberto Fernández es mi amigo" y reconoció diferencias por la candidatura del BID.

"Hemos estado apoyando en todo lo que podemos a Argentina", manifestó el Ejecutivo de México, aunque no ocultó las diferencias por la candidata de Argentina Cecilia Todesca. López Obrador manifestó en varias oportunidades la inconformidad con el BID, incluso criticó la elección del presidente electo Ilan Goldfajn. El 21 de noviembre dijo, "lo que queremos dejar de manifiesto es que no hay cambio en la elección del director del BID".

La visita de Alberto Fernández se daba en el contexto de la Alianza del Pacífico, pero la Cumbre fue cancelada debido a la ausencia del Presidente de Perú a quien el Congreso le denegó la saluda del país. López Obrador espera poder llevar adelante la reunión entre presidentes miembros en Perú o México para la primera semana de diciembre de 2022.

"Si estuvimos viendo lo del BID y pero no hubo acuerdo, sin embargo eso no significa ningún distanciamiento, ninguna diferencia, él es una buena persona", reconoció AMLO. Asimismo explicó, México no está de acuerdo con la decisión del presidente electo del BID, "nosotros teníamos nuestro candidato y ellos tenían su candidato", agregó.

López Obrador aprovechó para resaltar, "ellos llegaron a un arreglo (Argentina, Brasil y Estados Unidos) con el candidato que propuso el gobierno de Brasil y apoyó Washington". México tenía como candidato a Gerardo Esquivel y pese al resultado de la elección, dijo, "si les va a ayudar eso (a Argentina), adelante y ojalá que les cumplan". El mandatario agregó, "y que tal si la primera acción del BID para taparme la boca sea un apoyo especial para Argentina y entonces si me dirían, tengan para que aprendan".