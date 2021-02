Administración de Biden descarta acciones contra TikTok indefinidamente

Se suspenden negociaciones entre ByteDance, Oracle y Walmart

Representantes de la administración de Joe Biden afirmaron ante medios locales que han cesado indefinidamente las negociaciones alrededor de la compra de las operaciones de la red social TikTok en Estados Unidos. Previo a este anuncio, el grupo conformado por las empresas Oracle y Walmart esperaba adquirir hasta el 20% de los activos de la plataforma china por un precio de entre 20 y 30 mil millones de dólares ante presión del expresidente Donald Trump.

Con la entrada de la administración Biden, se espera un reanálisis con respecto a las ciberamenazas de impacto nacional y la posición del país con respecto a aplicaciones como TikTok. Ello, según lo dicho el miércoles 10 de febrero de 2021 ante el medio The Wall Street Journaluna vocera del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horne. "Planeamos desarrollar un enfoque comprensivo para la seguridad de los datos en Estados Unidos, que aborde el amplio rango de amenazas que enfrentamos. Estoy incluye el riesgo que representado por aplicaciones chinas y otro software que opera en el país. En los próximos meses, esperamos revisar casos específicos a la luz de esta visión comprensiva",afirmó.

Al igual que una multitud deempresas y aplicaciones de origen chino, la popular red de videos cortos TikTok fue puesta bajo escrutinio durante la administración Trump. En agosto de 2020 se presentó una orden ejecutiva que obligaba a la empresa propietaria ByteDance a vender sus operaciones a una empresa de origen estadounidense. Presentaba el entonces presidente preocupaciones con respecto a la privacidad de los datos de los usuarios, alegando presuntos vínculos con el Partido Comunista Chino en operaciones de espionaje.

No obstante, la finalización de este proceso no se ha concretado tras meses de prórrogas, ofertas de compañías como Microsoft y Twitter, además de la constante interposición de recursos legales por parte de ByteDance. Por otra parte, la fecha límite establecida por el Comité de Inversiones Extranjeras para concretar la compra de TikTok (4 de diciembre de 2020) no se hizo cumplir por las autoridades y no quedó claro el estado de las negociaciones a partir de entonces.

Como puede apreciarse, la respuesta de Joe Biden ante amenazas a la seguridad nacional, y sobre TikTok en particular, aún no está cien por ciento definida. De igual manera, queda suspendida la compra de esta por parte de Oracle y Walmart. Sin embargo, se ha manifestado la intención de redoblar esfuerzos en ciberseguridad con la designación de varios expertos en materia para su gabinete. Por otra parte, Gina Raimondo, nominada a secretaria de comercio por Biden, aseguró no tener intenciones de levantar el veto contra Huawei, otra compañía de China acusada de espionaje.