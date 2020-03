Actividad económica no se paralizará por suspensión de términos y plazos en CDMX

Secretaría de Administración y Finanzas fomenta el uso de plataformas digitales para realizar pagos

El gobierno de la Ciudad de México ha declarado un acuerdo para suspensión de términos y plazos en la realización de trámites para dependencias, alcaldías y entidades de la administración pública con la finalidad de responder ante la cuarentena por el avance del COVID-19; este acuerdo parte de una política de implementación de días inhábiles que tiene por objeto evitar los trámites presenciales en ventanillas, atención al público, acceso a la información pública y datos personales, o cualquier clase de congregación en términos de diligencias.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se emitirán facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, prorrogarán todos los plazos de trámites en el código fiscal, realización de pagos y declaraciones, y aplazarán dichas actividades que correspondan al mes de abril, con plazo último el 30 del mismo mes; estas facilidades entrarán en rigor a partir del lunes 23 de marzo, con vigencia hasta el viernes 19 de abril.

A pesar de la postergación de pagos, el impacto económico en ingresos no será pronunciado y no se paralizará la economía, según declara Luz Elena González Escobar, secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Agrega que, si bien se prevé la reducción de actividades en términos de diligencias, la actividad gubernamental continuará con el desarrollo inmobiliario y de ámbito urbano; asimismo, los pagos vía remota y auxiliares en tesorería continuarán en operación de manera habitual para quienes opten por realizar los pagos; no obstante, como es el caso del pago de tenencia, correspondiente al 31 de marzo, el periodo extendido se respetará hasta el 30 de abril.

"Todo se puede hacer de manera electrónica", declara el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, pese a la suspensión de plazos legales, administrativos, de fiscalización. A través de la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas se podrán llevar a cabo pagos en línea y solicitud de líneas de captura para realizar el pago en los auxiliares de tesorería, redes bancarias, tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia, cuya presencia en la CDMX suma un total de 8 mil 600 puntos de pago disponibles.

Asimismo, los pagos se pueden realizar en la aplicación oficial para smartphones de la Tesorería, así como la obtención de constancias. Entre los trámites más recurrentes se encuentran el pago de los impuestos, solicitud de documentos y trámites correspondientes a las alcaldías.

Cabe mencionar que como prevención para mitigar un posible impacto económico, Luz Elena González Escobar se refiere al fondo de 100 millones propuesto por el gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, la instrumentación no ha sido dirigida, y recalca la necesidad de desarrollar un programa adecuado para destinar los fondos, con énfasis en la creación de empleos.