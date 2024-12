Vamerica Ediciones destaca con libros infantiles didácticos

Libros infantiles de Vamerica Ediciones, una propuesta destacada en la FIL Guadalajara con Mariano Roveda al frente

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los encuentros más relevantes del mundo editorial, cuenta en su edición 2024 con la participación de Vamerica Ediciones Infantiles. Esta editorial argentina se especializa en libros para niños de entre cero y siete años, y su catálogo, que supera los 600 títulos, destaca por ofrecer materiales didácticos y de entretenimiento. Desde su stand GG33, ubicado en el pabellón internacional, presentaron una muestra de su oferta con el objetivo de acercarse al público mexicano y reforzar su presencia en el mercado internacional.

Mariano Roveda, socio de la editorial, explicó a NotiPress que los libros están diseñados para fomentar actividades creativas y educativas en el hogar. Entre los productos más destacados de su catálogo se encuentran libros de actividades, juegos, materiales con texturas y sonidos, además de libros complementados con accesorios como crayones, plumones o puzzles. "Tenemos libros que vienen con plumones o que vienen con crayones, que tienen algún complemento para que el niño pueda trabajar en su casa o tanto en su casa como en la escuela", agregó Roveda.

El mercado mexicano recibió con interés esta propuesta, gracias a una estrategia de distribución que va más allá de las librerías tradicionales. "Trabajamos con un representante distribuidor que vende a nivel nacional, cubriendo supermercados, jugueterías, regalerías y tiendas departamentales", señaló Roveda.

Con el impacto de la pandemia de Covid-19 fue significativo el consumo de este tipo de materiales. Según Roveda, "durante la pandemia se vendió muchísimo más que ahora. Los padres se dieron cuenta de la importancia de fomentar actividades creativas y no estar siempre metido frente a las pantallas". Aunque muchas editoriales han optado por integrar tecnologías como la realidad aumentada, Vamerica Ediciones mantiene un enfoque clásico y tradicional. "Por ahora estamos trabajando con lo clásico. No significa que ese producto no se trabaje en el futuro, pero hoy no estamos pensando en esa línea", aclaró.

En cuanto a la producción, el diseño pedagógico y creativo de los libros se realiza íntegramente en Argentina. Sin embargo, gran parte de la impresión se lleva a cabo en China, lo cual permite incorporar características distintivas como texturas, sonidos y materiales interactivos.

Con su participación en la FIL Guadalajara 2024, Vamerica Ediciones Infantiles es una de las más de 50 editoriales argentinas que viajaron con un contingente argentino liderado por la Cámara Argentina del Libro (CAL), para ofrecer un vistazo a un catálogo que combina aprendizaje, creatividad y entretenimiento. Uno de los objetivos de la editorial fue mostrar su compromiso con la producción de libros que promuevan la interacción y el desarrollo en los más pequeños.