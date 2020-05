Spotify tiene la intención de incluir videopodcast en próxima actualización

La compañía pone particular énfasis en, no solo tener audio, sino también tener un futuro su propio servicio de contenido audiovisual

Existen muchas plataformas donde se puede escuchar música, podcast o algunos programas en audio entre las que destacan Soundcloud, iTunes, Google Play Music o YouTube Music, pero Spotify, una de las aplicaciones más famosas de música está apostando por añadir video a los podcast que se reproducen en la aplicación. Cuando los usuarios pueden ver y escuchar el contenido al mismo tiempo siempre prevalece por encima de una imagen o simplemente un audio, por ello, muchas personas alrededor del mundo optan por algo más innovador en cuanto a contenido multimedia se refiere.

Un ejemplo de ello son los podcast que se han convertido en tendencia durante los últimos meses y el aumento de vistas en YouTube y reproducciones en Spotify se han convertido en las primeras opciones para los amantes de los programas de audio tipo streaming. La aplicación con más de 207 millones de usuarios por todo el mundo llegó un poco tarde a los podcast, recordando que en un inicio la aplicación solo permitía escuchar música de las grandes casas disqueras por una suscripción mensual o de forma gratuita con publicidad, aunado a ello, los artistas independientes podían subir su propia música.

Esta vez, la compañía pone particular énfasis en, no solo tener audio, sino también tener un futuro su propio servicio de contenido audiovisual convirtiéndose así en el principal rival del gigante de los videos en Internet YouTube. Un portavoz de la empresa con sede en Suecia, aseguró a The Verge que Spotify constantemente realiza pruebas con la intención de mejorar la experiencia del usuario. Las pruebas en muchas ocasiones terminan siendo una función principal en la plataforma y otras más simplemente sirven de experiencia para corregir los errores de la aplicación.

Además, algunas mejoras podrían venir para la aplicación. Por ejemplo, los vídeos subidos a la plataforma se podrán sincronizar con la fuente del audio y el contenido seguirá reproduciéndose, incluso si el dispositivo móvil está bloqueado. También, los videos también podrán ser vistos en la aplicación del sitio web y la versión de escritorio, asimismo, la compañía de audio está construyendo unos estudios de grabación en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde se podrán grabar los podcast en audio y video.

Con esto, Spotify quiere demostrar la intención de acaparar todo el contenido en cualquier formato y que la gente pueda consumir su contenido a través de su aplicación, aunque enfrente tenga a un rival de la talla de YouTube e incluso se podría sumar a la batalla Twitch, Facebook o iTunes por un mercado emergente de los contenidos streaming como es el podcast.